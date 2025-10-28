『図解入門業界研究 最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第8版］』 ――脱炭素・自由化・新技術で激変する電力・ガス業界の今と未来を徹底解説！

株式会社秀和システム新社

東日本大震災、原発事故、電力・ガス自由化、そして脱炭素社会へ――

激動するエネルギー業界の「今」と「これから」を、図解とともにわかりやすく解説。

本書は、電力・ガス業界の基礎知識から最新動向、企業戦略、技術革新までを体系的にまとめた定番の業界研究書です。

電力・ガスシステム改革、再生可能エネルギー、スマートグリッド、蓄電技術、水素・アンモニア、洋上風力など、業界の最新テーマを網羅。第8版では、近年のエネルギー価格高騰、系統用蓄電池、電力市場改革の最新動向を反映し、政策・技術・市場の最新情報を大幅アップデートしました。

業界人だけでなく、就職・転職志望者にも最適な一冊です。

■本書の主なポイント

- 東日本大震災からウクライナ侵攻まで、エネルギー危機の構造を総整理- 電力・ガス全面自由化の進展とその影響を詳細解説- 系統用蓄電池、スマートメーター、VPP、水素エネルギーなど注目技術を図解- 各電力・ガス会社の最新ポジションと戦略を網羅（全国10電力＋都市ガス各社）- 「2050年のエネルギーシナリオ」や脱炭素社会に向けたビジネスモデルを展望

■目次より抜粋

第1章 東日本大震災と福島第一原発事故

第2章 電力・ガス業界の変遷と現状

第3章 電力・ガス事業の新しい技術

第4章 地球温暖化問題

第5章 原子力発電

第6章 化石燃料と再生可能エネルギー

第7章 電力・ガス各社のポジションと戦略

第8章 2050年に向けたシナリオ

■旧版からの主な改訂点

- 電力・ガスシステム改革の最新動向を反映- 系統用蓄電池、洋上風力など新項目を追加- エネルギー価格高騰・国際情勢を新たに分析- 地球温暖化対策について最新事情にあわせた項目へ変更

■書誌データ

書名：図解入門業界研究 最新電力・ガス業界の動向とカラクリがよ～くわかる本［第8版］

著者：本橋恵一（環境エネルギージャーナリスト）

発売予定日：2025年10月28日（火）

ISBN：978-4-7980-7552-5

定価：本体2,200円（税込）

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4798075523/

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18262993/

■著者プロフィール

本橋恵一（もとはし・けいいち）

環境エネルギージャーナリスト

1994年より『エネルギーフォーラム』記者を経て、2004年よりフリーランス。ENCORED日本法人などを経て、株式会社afterFIT（現しろくま電力）にて『Energy Shift』『エナシフTV』などの運営にも携わる。現在は株式会社H Energy 日本担当カントリーマネジャー、株式会社悠Green取締役。

脱炭素・地域エネルギー・電力自由化に関する執筆・講演多数。

Twitter：@tenshinokuma