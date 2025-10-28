「西田のきゅうり」プロジェクト始動のお知らせ
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
この度、JA西三河きゅうり部会の皆さまのご支援のもと「西田のきゅうり」プロジェクトが始動いたしました。
西尾市内のハウスにて、ブランドきゅうり「三河みどり」を定植・収穫し、シーホース三河のホームゲームで販売いたします。
また収穫したきゅうりは西三河地域のこども食堂にも寄贈されます。
2025年9月27日(土)には、#16 西田公陽選手が西尾市内のハウスを訪れ、約40株のきゅうりの定植体験をさせていただきました。
今後もシーホース三河サスティナビリティプロジェクト「Be With」の活動を通じて、シーホース三河が大切にする「まちづくり」「ひとづくり」「なかまづくり」を推進し、地域活性化につながる取り組みを進めてまいります。
定植の様子
シーホース三河では、2022-23シーズンから「Be With」と名付けたSDGsプロジェクトをスタートしています。世界共通の目標である「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に貢献するため、これまで行ってきた社会貢献活動に加え、様々な取り組みを推進していきます。
Be With :
https://go-seahorses.jp/team/sdgs/