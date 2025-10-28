AIが“営業・人事部長の右腕”として日々のマネジメントを自動化！ailead、「住友不動産ベンチャーサミット2025」に出展

株式会社ailead

株式会社ailead（本社：東京都港区、代表取締役：杉山大幹）が提供する商談・面談解析クラウド「ailead（エーアイリード）」は、2025年10月29日（水）に開催される「住友不動産ベンチャーサミット2025」にブース出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは、営業活動をAIが自動で「可視化」し、データに基づいて「最適化」する最新の商談解析機能や活用事例に加え、採用面接や人事評価の効率化と質向上を実現する「ailead for HR」も初展示します。さらに、カスタムAIデータ抽出やSalesforce連携によるCRM自動入力機能、会議・面接データを解析してスキル育成を支援する「AIフィードバック機能」など、2025年版の新機能群も実際に体験いただけます。aileadが持つ独自技術や、セールスイネーブルメント領域で顧客満足度No.1※を獲得した実績もご紹介します。

イベントページ :https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html

■「住友不動産ベンチャーサミット2025」出展の目的

「住友不動産ベンチャーサミット2025」は、住友不動産が主催する、事業会社とスタートアップをつなぐ国内最大級のビジネスマッチングイベントです。完全招待制で約2,000名が参加し、会場ではセッションやピッチが実施されるほか、選抜された100社以上のスタートアップによる展示ブースが設けられ、各社の先進的なソリューションが一堂に会します。

aileadは、AIによる「営業DX」と「採用DX」の両面から、人と組織の成長を支援する最新ソリューションを紹介します。営業領域では、商談データをAIが自動で解析し、成果パターンを抽出・共有することで、属人化を解消。人事領域では、面談データの自動分析を通じて、評価のばらつきを補正し、公平で透明性の高い採用を実現します。

営業と採用、双方に共通する「データに基づく判断」と「育成力強化」を推進し、再現性ある成果創出の仕組みを提案いたします。

■「住友不動産ベンチャーサミット2025」開催概要

イベント名：住友不動産ベンチャーサミット2025

開催日時：2025年10月29日(水) 9:30-20:00 ※9:30～受付・ブース出展開始

開催場所：新宿住友ビル 三角広場

主催：住友不動産株式会社

参加：完全招待制

イベント詳細：https://office-b.sumitomo-rd.co.jp/venturesummit/2025.html

■ailead 出展内容

ブースでは、営業・採用の両面で成果を上げるための実践的なデモンストレーションと事例紹介を行います。

【営業DX】商談解析クラウド「ailead for Sales」

・営業ノウハウの属人化を解消

商談データをAIが自動解析し、成果を再現可能な営業モデルとして構築します。

・業務負担ゼロでデータ活用

商談内容を自動で記録・可視化し、データドリブン経営を実現します。

・営業力と育成を両立

データに基づく振り返りで、メンバーの成長と成果創出を同時に支援できます。

【採用DX】面談解析クラウド「ailead for HR」

・工数削減と質向上を両立

面談の運営や評価集計を自動化し、人事担当者の負担を軽減しながら、選考の質とスピードを高めます。

・公平・透明な採用評価を実現

AIが面接データを分析し、評価のばらつきを補正。公正で一貫性ある選考をサポートします。

・採用DXを一気通貫で推進

応募対応から評価・育成まで、AIが支援。採用プロセス全体の効率化と候補者体験向上を実現します。

◼ 商談・面談解析クラウド ailead（エーアイリード）について

商談・面談データ解析クラウド ailead（エーアイリード）は、“営業・人事部長の右腕”として、業務効率化と人材育成を通じた生産性向上を支援するツールです。

AIエージェントが「コミュニケーションデータ」を自動で収集・解析・可視化することで、営業領域ではスキルの底上げやメンバーの成長を後押しし、セールスイネーブルメント領域で顧客満足度No.1※を獲得。人事・HR領域では、面談や1on1の可視化、フィードバックの質向上を通じて、採用・育成の精度を高めるデータドリブンな環境を実現します。

属人化の解消や業務の最適化を通じ、限られた人材で高い成果を生み出す組織づくりをサポート。人手不足や働き方の非効率といった社会課題の解決に貢献しています。

※ITreviewカテゴリーレポート 「セールスイネーブルメント部門」（2024 Winter）

ailead for Salesはこちら :https://www.ailead.app/ailead for HRはこちら :https://www.ailead.app/hr

■株式会社aileadについて

aileadは、“世界中の人々の役に立つ事業を創り続ける”というミッションのもと、AI（人工知能）及びML（機械学習）を活用し、生産性を飛躍的に向上させるグローバル事業を創ることを目指しています。

会社名：株式会社ailead

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー 13F

代表取締役社長：杉山大幹

コーポレートサイト：https://aileadinc.com/