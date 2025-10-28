英国のクラフツマンシップを受け継ぐ〈Barbour〉と、都会的な感性を発信する〈URBAN RESEARCH〉が織りなす“Exclusive Barbour”を携えて、POP UP SHOPを開催

株式会社アーバンリサーチ

伝統と革新が交わる--。

英国のクラフツマンシップを受け継ぐ〈Barbour〉と、都会的な感性を発信する〈URBAN RESEARCH〉が織りなす“Exclusive Barbour”を中心に、豊富なインラインアイテムを取り揃えたPOP UP SHOPを、URBAN RESEARCHおよびURBAN RESEARCH Storeの6店舗にて、ほかURBAN RESEARCH、URBAN RESEARCH DOORSの8店舗にてモアバリエーションを開催いたします。

POP UPイメージ

独自の世界観で時代を映すモトーラ世理奈と佐藤緋美がまとうのは、“今”という瞬間を映し出す特別なBarbour。ふたりが纏う、現代のエッセンスを宿した〈Exclusive Barbour〉の世界を、ぜひ店頭でご体感ください。

NOVELTY PRESENT

POP UP SHOPおよびモアバリエーション開催店舗にて、税込 30,000円以上のBarbour製品をお買い上げの方に先着で、Barbourのノートもしくはストラップをプレゼントいたします。

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

Exclusive Barbour

URBAN RESEARCH

URBAN RESEARCHが別注した「OS BEDALE」は、バブアーの機能美に都会的なエッセンスを融合させた特別仕様。ゆったりとしたシルエットに、あえてタイトスカートやヒールを合わせることで、フェミニティに新たな文脈が生まれる。

Exclusive BEDALE

品番：UWA6-252LCAS095

価格：60,500円 (税込)

カラー：BROWN / BLACK

サイズ：Free

アーバンリサーチが別注した特別仕様「PADDED OS BEAUFORT」。

フィールドジャケットとして設計されたBEAUFORTの血筋を受け継ぎながらも、URBAN RESEARCHの手によって都会的な感性の一着へと進化させた。クラシックとストリート、ワークとモードを軽やかに横断しながら、URBAN RESEARCHは“アウトドア”の枠を超え、バブアーを新たな日常着へとシフトさせる。

Exclusive PADDED OS BEAUFORT

品番：UMA7-MCA1123

価格：74,800円 (税込)

カラー：BLACK / NAVY

サイズ：36 / 38 / 40 / 42

発売日：11月上旬予定

URBAN RESEARCH DOORS

URBAN RESEARCH DOORSが別注した「OS BEDALE」は、メンズモデルをベースに中綿仕様＆撥水素材で現代的に再構築。ドローコードがウエストのシルエットを自在に操り、着こなしに研ぎ澄まされたニュアンスを与える。

Exclusive OS BEDALE PADDED

品番：DWA7-252LCAS094

価格：62,700円 (税込)

カラー：BLACK / GRAY

URBAN RESEARCH DOORSが別注した今季のアイテムは、TRANSPORTをベースにフードを加えて都会的にアップデート。着丈を伸ばしつつドローコードを裾に付属し、ゆとりのあるサイジングに仕立てることで、レイヤードの自由度を高めた。落ち着いた光沢を放つコットンナイロン素材は、カジュアルなフォルムに上品な陰影を与え、街にも自然にも溶け込むバランスを表現。

Exclusive HOODED COAT

品番：DMA7-252MCAS213

価格：61,600円 (税込)

カラー：SAGE / BLACK

サイズ：38 / 40 / 42

POP UP SHOP

【開催日 / 店舗】

2025年10月31日(金)～

URBAN RESEARCH なんばCITY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_54/) / アミュプラザ長崎店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_38/)

URBAN RESEARCH Store ららぽーとTOKYO-BAY店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_12/) / タカシマヤ ゲートタワーモール店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_24/)

2025年11月6日(木)～

URBAN RESEARCH Store 東京スカイツリータウン・ソラマチ店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_3/) / ルクア大阪店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store8/8_2/)

More Variation

【開催日 / 店舗】

2025年11月6日(木)～

URBAN RESEARCH ルミネ新宿店 (https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_3/)/ ルミネ横浜店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_6/) / ルミネ大宮店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_19/) / KYOTO(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_8/) / アミュプラザ博多店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store1/1_20/)

URBAN RESEARCH iD ルミネエスト新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store25/7_2/)

URBAN RESEARCH DOORS ルミネ新宿店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_24/) / なんばパークス店(https://www.urban-research.co.jp/shop/store4/3_1/)

※ 一部店舗は開催日が異なることがあります。詳しくは、各店へお問い合わせください。

Barbour

1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシールズで創業。革新的なワックスドクロス製の防水ジャケットは耐久性が高く、瞬く間にバブアーの名声を広めていきました。ハンティング、フィッシング、乗馬といった英国のアクティビティと密接にリンクすることでカントリー・ジェントルマンの装いを彩り、英国を代表するアウトドア・ライフスタイルブランドとしての確固たる地位を築きました。 現在ではアウトドアユースだけでなく、ファッションとして自分のスタイルにこだわりのある人々に絶大な人気を誇っています。