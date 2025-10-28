Brand Vision（GIKEN GROUP／岐阜県岐阜市）は、岐阜県「ケアラー支援推進計画」に準拠し、ケアラー支援推進月間の広報・啓発を総合プロデュースしました。

【展開内容】

株式会社技研サービス- 戦略設計：当事者の1人称視点×県計画のトーン&マナーで社会課題を伝達- 多層展開：動画／チラシ／絵本／イベント＋交通（岐阜バス）×SNSで継続発信- 行動導線：気軽に相談ができるよう全クリエイティブに相談窓口・QRを明示

【実施コンテンツ】

- ストーリームービー（15-30秒／60-90秒）- チラシ- クリアファイル- 岐阜バス車内放映- SNS広告- 体験型イベント- やまぐちとおる氏連携・監修の絵本を制作。

<啓発動画>

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4cHi3aXXqj4 ]

＜県民向けチラシ＞

＜企業向けチラシ＞

＜クリアファイル＞

＜絵本表紙・デジタル絵本URL＞

https://online.fliphtml5.com/cltbc/lxwn/

【2025年10月27日／江崎岐阜県知事 会見】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cBR28xjU0tI ]

ケアを担う人＝ケアラーは、自覚しづらく、相談先の認知も十分とは言えません。

2025年10月27日の知事会見でも、若年層への周知と「頼れる仕組み」の認知向上が県の課題として示されました。

江崎知事は「自分がケアラーだと認識していない若い世代に気づいてほしい。動画は心に響く。」と述べ、関係者と連携した支え合いの仕組みづくりを展望。

本プロジェクトは、「気づき→共感→行動」の設計で、安心して暮らせる環境づくりへつなげます。

Brand Visionコメント

「“伝える広報”から“感じる広報”へ。

私たちは、『1人称のケアを、みんなで支える社会にしたい』という想いで、本プロジェクトに取り組みました。言葉だけでなく、映像・紙・絵本・イベントを通じて、ケアラー当事者の心に寄り添い、その優しさに“名前”が宿る瞬間を増やしていきたい。これからも、岐阜県の計画に即しながら、市民・企業・行政のみなさまとともに“やさしさ循環社会”の実現に向けて、地域発の発信を支援してまいります。」

GIKEN GROUP紹介

岐阜県で創業して60年。GIKEN GROUPは、グループ11社で「建物管理」「警備」「公共施設管理」「給食運営」など、人の力で地域の暮らしを支える事業を展開しています。

グループ会社のBrand Visionは「自治体ブランディング」「採用広報支援」など社会課題×デジタルの取り組みを推進。

グループ全体では、コワーキングスペース運営や中小企業向け「採用勉強会」、岐阜市内中学校での「アントレプレナーシップ教育」など、地元活性化に挑戦しています。

技研サービス公式HP：https://www.kk-giken.jp/

会社概要／お問い合わせ

- 株式会社Brand Vision（ブランドビジョン）- 所在地：岐阜県岐阜市薮田南三丁目7番20号- 事業内容：ブランディング／広報・啓発の企画・制作・運用／採用広報支援／企業・行政案件の統合プロデュース ほか- お問い合わせ：info-brandvision@kk-giken.jp（058-216-1113）- 担当：渡邊晶子- ご相談例：行政計画に沿った広報・啓発の一括委託／採用広報に関する運用・制作／動画・紙・SNS・イベントを束ねた統合設計／教育・福祉現場向けコンテンツ共同制作 など