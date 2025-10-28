2023年11月の発売以来、人気が続くジェネリックフレグランス。ドン・キホーテ全店累計販売数22万点（2025年9月末時点・自社調べ）を突破！SNSでも話題のシリーズに、待望の第3弾が登場！
株式会社メイクアップ
低価格で販売する為に試行錯誤を重ねた結果、
■香水を中心とした商品を製造・販売する株式会社メイクアップ(大阪市中央区、代表取締役：伊藤治)は、『GENERIC FRAGRANCE』第３弾を2025年１１月１日(土)※１から全国のドン・キホーテ・アピタ・ピアゴ※２にて発売いたします。
『GENERIC FRAGRANCE（ジェネリック フレグランス）』とは
実現したハイブランドクオリティの香り
この香りを体験した人は口を揃えて
「もうこれで良いじゃん!」って言っちゃう!?
今回新たに登場するのは第３弾、６種類
■商品概要
ウッディブルーオム
ウッディソワール
エキゾチックスポーツ
ロンド＆フリｰジア
ドーリーフルール
ブルーム＆ブーケ
EAU DE TOILETTE（オードトワレ）
香り６種
各50mL 2,200円（税込）
【ホームページ】
https://www.donki.com/products/generic_fragrance/
※1 一部店舗を除く ※2 店舗によって発売日が前後する場合があります
- 株式会社メイクアップについて
株式会社メイクアップ（大阪市中央区、代表取締役：伊藤治）は、香水を中心とした美容関連商品の輸入、製造、及び販売を行っております。
コーポレイトサイト： https://www.makeup-inc.com/