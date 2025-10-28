NOMON & Co. 株式会社が、株式会社AutoPhagyGOと業務提携契約を締結

NOMON & Co. 株式会社

NMNサプリメント製造・販売など、老化研究のエビデンスに基づいたソリューションを提供するヘルスケアカンパニー、NOMON & Co. 株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：安藤進ノ介）は、この度、細胞の自食作用「オートファジー」研究の分野で世界をリードする株式会社AutoPhagyGO（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：石堂 美和子）と業務提携契約を締結いたします。

NOMON＆Co.は12の老化要因「AGING HALLMARKS」を指標として研究し、ヘルスケアブランド「NOMON」を通じて、老化の要因にアプローチするエビデンスのある食品(ニュートラシューティカルズ)の提供をしています。

エイジングホールマークス

■オートファジーとAGING HALLMARKSの関わり

株式会社AutoPhagyGOが注力するオートファジーの研究は2016年に大隅良典氏がノーベル生理学・医学賞を受賞し、最先端の老化研究として注目を集めています。オートファジーとは、細胞内物質を分解し、再利用する機構です。その機能が低下すると、古くなった細胞や異常になった細胞の影響で老化が促進されます。逆に、オートファジーを促進すると寿命が延伸されることも実験的にわかっており、老化とオートファジーは密接に関わるとされています。

本提携を通じて、AutoPhagyGOの持つオートファジーに関する最先端の知見を、NOMON & Co.は製品の研究開発、生産、販売戦略の領域で連携させていき、科学的エビデンスに基づいた老化ソリューションの社会実装を加速し、当社のビジョンである「プロダクティブ・エイジングがあたりまえの社会を創る」ことを目指します。

今回の業務提携に際して、オートファジー研究の最前線と今後の展望について語る共催セミナーを、以下の通り開催いたします。

共同セミナー開催概要

【セミナータイトル】 オートファジーと阿波晩茶：サイエンティストが紐解く日本の伝統発酵茶の可能性【内容】

オートファジー研究の世界的権威である吉森保教授、阿波晩茶に造詣が深い川上准教授、NOMON & Co.の技術責任者である山名が登壇します。

オートファジーの基本的な解説から、その活性が期待され「幻のお茶」とも言われる伝統発酵茶「阿波晩茶」の効果、そしてそれがどのように人々の健康寿命延伸につながるのか、分かりやすく解説します。セミナーでは参加者の方からのQ&Aセッションも用意しております。当社の「サイエンスと日常をつなぎ、人々の可能性を拓く」というミッションを体現するセミナーとなっておりますので、ぜひ、この機会にご参加下さい。

【概要】

日時：2025年11月7日（金）13:00～14:00

開催方法：オンラインセミナー

参加費： 無料

参加方法： 下記URLよりお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HpXGMSqdR3O6SFmXwzn5Yw

【登壇者プロフィール】吉森 保（よしもり たもつ）大阪大学大学院医学系研究科Beyond Cell Reborn学寄附講座教授

2019年株式会社AutoPhagyGO創業。1981年大阪大学理学部生物学科卒業。同大学院医学研究科博士課程、ヨーロッパ分子生物学研究所博士研究員などを経て、1996年オートファジー研究のパイオニア大隅良典博士(2016年ノーベル生理学・医学賞受賞)の国立基礎生物学研究所におけるラボ立ちげに助教授として参加し、黎明期の分野を共に切り拓いた。以来、国立遺伝学研究所教授、大阪大学大学院医学系研究科教授、生命機能研究科長などを歴任し、哺乳類オートファジ研究の世界的リーダとして活躍している。

川上 竜巳（かわかみ りゅうし）徳島大学准教授

2004年3月に徳島大学大学院工学研究科博士後期課程を修了し、博士（工学）を取得。徳島大学、九州大学での博士研究員を経て、2006年10月より佐賀大学総合分析実験センター助手・助教、2013年4月より徳島大学総合科学部講師・准教授を歴任し、2016年4月より現職。専門は酵素化学および応用微生物学で、主に極限環境微生物のアミノ酸代謝酵素の機能構造に関する研究を推進。あわせて、徳島の伝統的発酵茶である「阿波晩茶」乳酸菌の解析や、機能性を付与した阿波晩茶の創出といった応用研究にも取り組んでいる。

山名 慶（やまな けい）NOMON & Co. 取締役CTO / 博士(学術)

20年以上にわたり医薬品研究に携わってきた医療分野のプロフェッショナル。老化やNMNの研究をリードしながら、最先端科学を日常に取り入れるための新製品やサービスの企画開発もおこなっている。筑波大学人間総合科学博士号取得。2008年よりハーバード大学医学部／歯学部へ2年間留学。

【会社紹介】

株式会社AutoPhagyGO

株式会社AutoPhagyGO

オートファジー現象を利用した創薬や健康関連商品などの研究開発を手掛ける大阪大学発のスタートアップです。オートファジー研究で世界的に知られる、大阪大学大学院医学系研究科の吉森保寄付講座教授らの研究成果を基に、2019年に設立されました。細胞の再生をつかさどるオートファジー研究の成果を通じて、広く健康長寿に貢献することを目指しています。「EY Winning Women 2021」ファイナリスト選定。「バイオテックグランプリ2021」Real Tech Fund賞受賞。日本抗加齢協会主催2023年「第5回ヘルスケアベンチャー大賞」学会賞受賞。2024年「第11回 京信・地域の起業家アワード」優秀賞受賞。 https://autophagygo.com/

NOMON & Co. 株式会社

NOMON & Co.は、12の老化要因「AGING HALLMARKS」を指標として老化研究のエビデンスに基づいたソリューションを提供するヘルスケアカンパニー。ヘルスケアブランドNOMONを展開し、ニュートラシューティカル製品の開発、販売することで、最前線のサイエンスと日常をつなぎ、人々の可能性を拓くことを使命に、プロダクティブ・エイジングが あたり前になる社会の実現を目指す。

https://nomon-and.com/

NOMON & Co. は、今回の業務提携を機に、今後も科学の力で人々の豊かな未来に貢献してまいります。皆様のウェビナーへのご参加を心よりお待ちしております。

【セミナー概要】

日時：2025年11月7日（金）13:00～14:00

開催方法：オンラインセミナー

参加費： 無料

参加方法： 下記URLよりお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HpXGMSqdR3O6SFmXwzn5Yw

【本件に関するお問い合わせ先】

NOMON & Co. 株式会社

E-mail： info@nomon-and.com

電話番号： 050-1722-3278