【明日15:00開催！】「伝わる」をデザインする──SNS×漫画動画マーケティングセミナー
SNSが更新のためのツールになっていませんか？
広告費の高騰、運用の属人化──。多くの中小企業が抱える課題は、「投稿しても成果が見えないSNS運用」です。
明日開催の本セミナーでは、“売上を生むSNS設計”と“感情を動かす漫画動画ブランディング”という、2つの切り口から解決策をお伝えします。
数字を動かすのはデータ、心を動かすのはストーリー。
この2つを掛け合わせることで、フォロワーをファンへ、ファンを顧客へと導く仕組みを解説します。
お申し込みはこちら(https://forms.gle/X3drQwzvivRHDqB29)
■セミナーで学べること
成果に直結するSNS設計術：AIとデータ分析を用いた戦略的運用の実例
漫画動画の新活用法：認知拡大・共感形成・拡散を生むストーリーデザイン
即実践できるノウハウ：明日から使えるプロモーション＆導線構築術
継続的に成果を出す仕組み化：SNS×動画の相乗効果を最大化するポイント
■セッション構成
【第1部】AIで変わるSNS戦略の最前線
データで裏づける「成果を生むSNS運用」と導線設計
AIによるターゲティングとパフォーマンス最適化
【第2部】漫画動画が生み出す“共感の力”
なぜ今、漫画動画がブランディングに効くのか
認知拡大からファン化までの成功ストーリー
■こんな方におすすめ
SNSを運用しているが、成果や効果を感じられていない方
限られた予算で広告・販促を最適化したい中小企業経営者・マーケ担当者
ブランド認知・ファンづくりを次のステージに進めたい広報・PR担当者
SNS×漫画動画の最新トレンドを押さえたい方
■開催概要
開催日：2025年10月29日（水）15:00～16:00（明日）
形式：オンライン（Zoom）
参加費：無料
お申し込みはこちら(https://forms.gle/wgCwotEyghbUH6UU7)