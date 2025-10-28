【明日15:00開催！】「伝わる」をデザインする──SNS×漫画動画マーケティングセミナー

株式会社BOTANICO

SNSが更新のためのツールになっていませんか？



広告費の高騰、運用の属人化──。多くの中小企業が抱える課題は、「投稿しても成果が見えないSNS運用」です。

明日開催の本セミナーでは、“売上を生むSNS設計”と“感情を動かす漫画動画ブランディング”という、2つの切り口から解決策をお伝えします。



数字を動かすのはデータ、心を動かすのはストーリー。

この2つを掛け合わせることで、フォロワーをファンへ、ファンを顧客へと導く仕組みを解説します。

お申し込みはこちら(https://forms.gle/X3drQwzvivRHDqB29)

■セミナーで学べること

成果に直結するSNS設計術：AIとデータ分析を用いた戦略的運用の実例

漫画動画の新活用法：認知拡大・共感形成・拡散を生むストーリーデザイン

即実践できるノウハウ：明日から使えるプロモーション＆導線構築術

継続的に成果を出す仕組み化：SNS×動画の相乗効果を最大化するポイント

■セッション構成

【第1部】AIで変わるSNS戦略の最前線

データで裏づける「成果を生むSNS運用」と導線設計

AIによるターゲティングとパフォーマンス最適化

【第2部】漫画動画が生み出す“共感の力”

なぜ今、漫画動画がブランディングに効くのか

認知拡大からファン化までの成功ストーリー

■こんな方におすすめ

SNSを運用しているが、成果や効果を感じられていない方

限られた予算で広告・販促を最適化したい中小企業経営者・マーケ担当者

ブランド認知・ファンづくりを次のステージに進めたい広報・PR担当者

SNS×漫画動画の最新トレンドを押さえたい方

■開催概要

開催日：2025年10月29日（水）15:00～16:00（明日）

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

お申し込みはこちら(https://forms.gle/wgCwotEyghbUH6UU7)