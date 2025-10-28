株式会社Airsalonおよび代表取締役 阿部竜作、Threads／X／Instagram公式アカウントを開設。

株式会社Airsalon

美容室シェアリングサービス「Airsalon」「by Airsalon」を運営する株式会社Airsalon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：阿部 竜作）は、公式SNSアカウント（Threads／X（旧Twitter）／Instagram）を新たに開設しました。今後は、事業の最新情報や導入事例、フリーランス美容師の働き方、“1席独立”の実現に役立つノウハウを継続的に発信し、阿部竜作本人の視点からも、美容業界における課題や可能性をタイムリーにお届けしていきます。

Airsalon.netはAirbnbの美容室版として立ち上がり、現在10年目となる。

本取り組みは、Airsalonが掲げる「個の発信力を最大化し、美容師のキャリア選択を広げる」というビジョンの加速を目的としています。SNSでのコミュニケーションを強化することで、サロンオーナー、フリーランス美容師、美容学生、メーカーさま・ディーラーさまなど多様なステークホルダーと直接つながり、現場の声を反映したプロダクト改善や情報提供を推進。さらに、代表の阿部竜作が自ら運営知見・業界分析・採用カルチャーを発信することで、美容業界の活性化に寄与してまいります。

美容学生に対してセミナーを行う株式会社Airsalon代表取締役 阿部竜作。撮影時は「このQR読み込んでアンケート、絶対答えてください」と懇願していた。

【開設アカウント（公式）】

・Threads（スレッズ）：阿部竜作 Threads（公式） https://www.threads.com/@ryusaku.abe

・X（旧Twitter）：阿部竜作 X（公式） https://x.com/beauticians555

・Instagram：阿部竜作 Instagram（公式） http://instagram.com/ryusaku.abe

直営店のH+ by Airslaonのテラスにて鳩よけのネットを触る株式会社Airsalon代表取締役の阿部竜作氏。「この鳩よけネット、元々無かったんですよ。通気性も確保しながら、ハトを寄せ付けない。これこそアイデアですよね」と語っている。

■ 代表コメント

「個の発信が価値へ直結する今、経営者としても現場として情報発信を続けます。Threadsを中心に、Airsalonの取り組みや“1席独立”のリアル、失敗や学びも含めて、業界全体の可能性を広げる発信をしていきます。過去にもセミナーで伝えてきたことをSNS上で発信していければと考えております。」

- 株式会社Airsalon 代表取締役 阿部 竜作

過去に開催した株式会社Airsalon代表取締役阿部竜作によるWebセミナー過去セミナーは高評価だった。

■ X/Threads中心で発信する理由

Threads、Xは、シンプルな投稿体験とコミュニティ形成のしやすさが特長です。株式会社Airsalon代表の私自身が一次情報を素早く発信し、Airsalon各拠点のオペレーションや導入事例、フランチャイズ／パートナー募集の最新情報を、画像・動画・テキストで分かりやすく届けます。XやInstagramとも連携し、到達と理解の双方を最適化します。

■ 今後の主な配信コンテンツ

・サービス／プロダクトのアップデート、料金・機能の解説

・直営・FC店舗の運営リアル（KPI、稼働率、予約導線、価格設計など）

・フリーランス美容師の「1席独立」ノウハウ（契約・集客・在庫・会計）

・メーカー／ディーラー連携、イベント・セミナー告知、求人・FCオーナー募集

・株式会社Airsalon代表 阿部竜作による業界分析・コラム、現場の学び・失敗談の共有

■ 株式会社Airsalon代表取締役 阿部竜作について

株式会社Airsalon代表取締役の阿部竜作はインターネット領域での事業開発・メディア運営を経て美容業界に参入。「個の発信×働く場所の最適化」に着目し、美容師の“1席独立”を支援するシェアサロンモデルを拡大してきました。運営メディア「KAMIU」や教育・セミナーを通じ、全国の美容師・経営者・学生に向けて知見を公開。ThreadsをはじめとしたSNSでも、独自の視点で、現場の意思決定プロセスや学びを発信していきます。

■ 会社概要

会社名：株式会社Airsalon

所在地：東京都渋谷区神宮前

代表者：代表取締役 阿部 竜作

事業内容：美容室シェアリングサービス「Airsalon」「by Airsalon」の運営／美容師向けメディア「KAMIU」の運営

公式サイト：https://www.airsalon.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社Airsalon 広報（PR）担当

E-mail：press@airsalon.co.jp