荷物を自室まで自動配送する宅配業務支援の実証実験を実施

株式会社NTTデータCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健太郎）は、2025年11月5日（水）～6日（木）の2日間、FUKUOKA Smart EAST 推進コンソーシアムが推進するまちづくりプロジェクト「Fukuoka Smart East」の取り組みの一環として、宅配業務の効率化を目的とした実証実験をＵＲ賃貸住宅にて実施します。

背景・目的

NTTデータCCS は、FUKUOKA Smart EAST 推進コンソーシアム（九州大学、独立行政法人都市再生機構、福岡市、福岡地域戦略推進協議会）が推進する先進的なまちづくりプロジェクト「Fukuoka Smart East」の一環として、オプテックス株式会社、Netsdar Robot Solutions株式会社、日本オーチス・エレベータ株式会社（以下、４社共同体）と連携し、宅配業務の効率化を目的とした実証実験をＵＲ賃貸住宅にて実施します。

この取り組みは、スマートフォンを活用して荷物を自室まで自動で配送する仕組みを検証します。宅配業界の人手不足や再配達問題等の課題解決にもつながることが期待されています。

実施概要- 日 時 １. 2025年11月5日（水）午後1時30分～午後3時00分２. 2025年11月6日（木）午後1時30分～午後3時00分- 場 所 １. URアーベイン貝塚駅前32号棟（福岡市東区筥松4-8-32）２. URアーベインルネス香椎3号棟（福岡市東区香椎団地1-3）- 実施主体 4社共同体（代表企業：株式会社NTTデータCCS）- 実施イメージ（流れ）

＜参考：実証実施場所＞

● 11月5日 URアーベイン貝塚駅前（32号棟）

● 11月6日 URアーベインルネス香椎（3号棟）

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。

・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：新井 健太郎

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

