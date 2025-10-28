外国人に人気の″和包丁″が渋谷に進出！和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」センター街に新店舗オープン

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心としたインバウンド向け事業を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都台東区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2025年10月1日(水)、新店舗「MUSASHI JAPAN 渋谷センター街店」を東京都渋谷区にオープンしました。

「MUSASHI JAPAN」は、DXの力を活用し、日本の伝統工芸品や職人技術と、訪日外国人および海外在住の外国人を繋ぐ、TAIMATSU株式会社の主力事業です。2023年に旗艦店である「MUSASHI JAPAN 合羽橋店」をオープンして以来、わずか2年で全国に10店舗を展開し、従業員も100名を超える急成長を遂げています。各店舗では、伝統の技術と現代の洗練が融合した和包丁が多数取り揃えられているだけでなく、お客様に実際に手に取って、その切れ味や品質を体感していただける機会を大切にしています。今後もその勢いを加速させ、2025年11月には表参道、広島、京都河原町駅前など、国内外からの観光客が集まるエリアへの新店舗展開を予定しています。

「MUSASHI JAPAN」の最大の強みは、多様な背景を持つ世界36ヵ国から集まった個性豊かなスタッフによる多言語対応です。専門知識に長けたスタッフが常にお客様のニーズに応え、最適な包丁の選定や使い方のアドバイスを丁寧に行なっています。この多言語対応により、訪日外国人のお客様が言語の壁を感じることなく、日本の伝統工芸の真髄に触れることのできる環境をつくりあげています。

また、弊社は日本全国の観光地や商店街の活性化にも積極的に貢献しており、地域の魅力を発信するとともに、訪日観光客が日本の伝統文化や匠の技を理解し、体感できる機会を創出しています。これにより、地域経済の発展に寄与するとともに、伝統工芸の未来を支える一翼を担っています。

私たちは、ただの小売屋ではなく「火種を作る会社」として、伝統と革新を融合させながら、日本文化を世界に広めることをミッションとしています。伝統工芸の魅力をより多くの人々に届けるため、さらなるチャレンジを続けてまいります。

MUSASHI JAPAN 渋谷センター街店

「MUSASHI JAPAN 渋谷センター街店」は、JR渋谷駅ハチ公口から徒歩約3分、都内でも随一の人流を誇る渋谷センター街の中心部という極めて高い商業価値を有する立地に位置しています。

国内マーケットだけでなく、訪日観光客・インバウンド市場への訴求力も大きく、将来的な海外展開を見据えたブランド構築においても、戦略的な起点となる店舗です。

店舗は伝統的な日本の美意識と現代的なデザインを融合させた和モダンな内装で構成されています。店内には、日本刀のように鋭く美しい包丁が整然とディスプレイされており、その精緻な輝きと配置は、まるでギャラリーのような趣を感じさせます。多言語に対応したスタッフも常駐しており、文化の垣根を越え、訪れるすべてのお客様に心地よい安らぎと洗練された体験を提供します。

住所：東京都渋谷区宇田川町30-7

営業時間：11:00～21:00

URL：https://maps.app.goo.gl/jFK8LkxRzWYvXkcGA

MUSASHI JAPAN 店舗一覧

MUSASHI JAPAN 合羽橋店

”食”の専門商店街として知られる合羽橋の北に位置する、MUSASHI JAPANのメインストア。ガラス張りのディスプレイと伝統工芸要素を散りばめた内装が特徴です。

住所：東京都台東区西浅草3-8-4 THOSHICHI BUILDING

https://maps.app.goo.gl/wTBJ6rHFosPuAeP66

MUSASHI JAPAN 浅草店

浅草寺のすぐ近く、新仲見世通りに位置する浅草店は、浅草の歴史ある名所を巡る合間に気軽に訪れることができます。シックなデザインと両端に綺麗に並んだディスプレイが特徴的です。

住所：東京都台東区浅草1-30-5 新仲見世通り

https://maps.app.goo.gl/QX6kEqKMzSj7TacaA

MUSASHI JAPAN 南合羽橋店

3店舗目である南合羽橋店は和紙箪笥や盆栽など、日本の伝統的な要素を取り入れたデザインが施されており、落ち着いた雰囲気の中で本格的なショッピング体験をお楽しみいただけます。専門知識を持つスタッフが丁寧にご案内いたします。

住所：東京都台東区西浅草2-20-2

https://maps.app.goo.gl/fBUdoC2BdWShNJZW7

MUSASHI JAPAN 京都三条店

京都初の店舗である京都三条店は、剣豪・宮本武蔵の五輪書にインスピレーションを得た、岩と水をモチーフにしたユニークなデザインが施されています。

住所：京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町14-8

https://maps.app.goo.gl/PJ5n9SH3nyTRQNJ86

MUSASHI JAPAN 京都河原町店

河原町駅の向かいに位置する京都河原町店は、黒とブラウンを基調とした洗練された内装で、包丁の美しさを際立たせています。伝統の技術と現代の洗練が融合した包丁を取り揃えています。

住所：京都市下京区四条通小橋西入真町58番地池善ビル南側1F

https://maps.app.goo.gl/7pkHoRB4sUPQvC2z5

MUSASHI JAPAN 京都四条店

京都四条通りに位置する四条店は、黒を基調に竹をアクセントとして使用したデザインが特徴です。店内には日本の匠の技が光るこだわりの包丁が揃っています。

住所：京都市下京区四条通寺町東入御旅宮本町13番地4番

https://maps.app.goo.gl/rLbbawWbctqtNf7z9

MUSASHI JAPAN 奈良店

奈良駅から奈良公園へ続く通りに佇む奈良店は、自然美を映し出す温かみのあるデザインが特徴です。木の温もりを感じる落ち着いた空間で、歴史的な景観を楽しみながら、日本が誇る高品質な包丁を手に取っていただけます。

住所：奈良市下三条町14-1 1F

https://maps.app.goo.gl/tKhCtkqCeCFGvWP16

MUSASHI JAPAN 対馬店

長崎県に位置する対馬店は、地域経済の活性化とサスティナビリティの推進に取り組んでいます。対馬の海岸でボランティアによって回収された海洋プラスチックを使用した 「対馬海洋包丁」の開発など、環境問題を地域主導の解決へと変える取り組みを実現しています。

住所：長崎県対馬市厳原町国分1364-1

https://maps.app.goo.gl/eSHRcusBd7HsP9VH9

MUSASHI JAPAN 京都清水店

京都では4店舗目となる京都清水店は、清水寺近く、二年坂と産寧坂の交差点に佇む、京都の歴史地区を訪れる旅行者にとって見逃せないスポットです。

伝統的な日本建築に現代的な感性を融合させた店舗は、温かみのあるオレンジ色の内装と、光と職人技を映し出す鏡張りの天井が特徴。日本の匠の技に触れられる理想的な立ち寄り先です。

住所：京都府京都市東山区清水3丁目340

URL：https://maps.app.goo.gl/D1hRv6tDh8trYMgJA

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都台東区駒形1-3-8 ベッコアメ浅草ビル8F

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan