Forbes JAPANが選ぶ ”食の未来を輝かせる25人” に、COLDRAW代表取締役の磯部と西川が選出

COLDRAW株式会社

特許取得の冷温減圧抽出技術を活かし、植物の恵みを凝縮したプレミアムノンアルコール飲料「ネイチャーカクテル」を開発・提供することで、新たな飲食体験のムーブメント創出を目指すCOLDRAW株式会社の代表を務める磯部と西川がこの度、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」と世界的な経済紙の日本版である「Forbes JAPAN」（2025年11月号(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FSDM96FS?ref=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_WSZVMBKCF0NTFNK3JJX5&ref_=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_WSZVMBKCF0NTFNK3JJX5&social_share=cm_sw_r_ffobk_cp_ud_dp_WSZVMBKCF0NTFNK3JJX5&bestFormat=true)）が選出する”食の未来を輝かせる25人”に選出されたことをお知らせします。



今回の選出では、独自の抽出技術でプレミアムなノンアルコール飲料を拡張することで、お酒を飲む人も飲まない人も共に楽しめる食文化創造への貢献と、一次産業の恵みである植物原料の産業循環が評価されました。

「食の未来を輝かせる25人」とは

「食を通して、いのちを考える」を掲げる大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「EARTH MART」と「Forbes JAPAN」が連動し、生産者、料理人、起業家から研究者まで、食の未来を輝かせる25人を選出。文化を守る人も、テクノロジーで変革する人も、豊かな未来は多様なプレイヤーの共創から生まれるという考えから選出された25人です。

EARTH MART FORUMのランチでネイチャーカクテルを披露

(C)EARTH MART FORUM

10月10日（金）11日（土）には、客船・飛鳥IIで日本中の食の探究者たちが船上に集い交わる、食の未来会議であるシグネチャーイベント「EARTH MART FORUM」が開催され、ランチではCOLDRAWのシグネチャーフレーバーである「阿波柑」が振舞われました。「阿波柑」は、徳島県の希少な乳酸発酵茶”阿波晩茶”と、地元で”幻の果実”と呼ばれる柚香（ゆこう）を合わせた微発泡のスパークリング飲料です。柑橘の爽やかな酸味と苦み、ハーブとスパイスの繊細な香りが特徴です。

COLDRAW独自の冷温減圧抽出機「COLDRAW抽出機」を展示

阿波柑

EARTH MART FORUMの特設スペースには、COLDRAW独自の冷温減圧抽出機「COLDRAW抽出機」を展示しました。

COLDRAW株式会社

COLDRAW株式会社は、冷温減圧抽出によって植物本来の香りと旨味を引き出し、これまでにない飲料〈ネイチャーカクテル〉を創造するプラットフォーム企業です。機器・素材・体験を一体で展開し、シェフやバーテンダー、ソムリエなどのクリエイターと共に多様なレシピを共創。“飲料をつくる”という共創モデルを軸に、飲み手と場をつなぎ、新たな食文化・産業構築を目指します。詳細は：https://coldraw.com/