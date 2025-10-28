殺戮の天使 × オンラインくじ「TaPrize」初のIPコラボが実現！
10周年を迎える伝説的ホラーゲームとのコラボくじが11/1より期間限定開催
2025.11/1（土）より、オンラインくじサービス「TaPrize（タップライズ）」にて、
大人気インディーゲーム『殺戮の天使』とのコラボレーション企画が開催されます。
期間は11/1～11/30の1ヶ月限定。ここでしか手に入らないレアグッズが多数登場します。
殺戮の天使 Another Side: Memories10周年記念くじ 11月1日～11月30日
「殺戮の天使」とは
2015年の配信開始以来、世界中のファンを魅了してきたインディーゲーム『殺戮の天使』。
星屑KRNKRN(真田まこと)氏によって制作されたホラーアドベンチャーゲームです。
元々はフリーゲーム配信サイト「ニコニコゲームマガジン」で連載形式として公開され、その後大きな人気を博し、アニメ化・小説化・コミカライズなど、多方面にメディア展開されました。
ストーリー
ビルの地下の最下層で目を覚ました13歳の少女、レイ。
彼女は記憶を失い、自分がどうしてここにいるかさえ分からずにいた。
ふらふらと地上を目指し、ビルの中をさまよう彼女の前に現れたのは、顔を包帯でおおい、死神のようなカマを持った殺人鬼ザック。
「お願いがあるの お願い、私を殺して」
「一緒にここから出る手助けをしてくれよ。そしたらお前を、殺してやるよ」
二人の奇妙な絆は、そんな"イカれた約束"をキッカケに深まっていく。
果たして、ここはどこなのか。二人は何の目的で閉じこめられたのか。
彼らを待ち受ける運命とは。
密閉されたビルから脱出する決死行がはじまった……！
「殺戮の天使」10周年を記念した特別コラボ企画
『殺戮の天使 Another Side: Memories 10周年記念くじ』
2015年の配信開始から今年で10周年――世界中のファンを魅了し続けてきた『殺戮の天使』。
今回は、その長い歩みの中で生まれた“もうひとつの物語”――キャラクターの過去を描いた短編ストーリー、ビルの前日譚を描いたスピンオフ漫画『Episode.0』など、これまで本編の「影」にあって愛されてきた物語群に光を当てた、10周年ならではの特別な商品をお届けします。
本企画では、これまでほとんど商品化されてこなかった、“あの場面”でのレイチェル、子供時代のザック、そしてシンやルーシーなどのスピンオフ漫画で大活躍した個性的なキャラクターたち――そんなシリーズを彩ってきたキャラクターたちの姿に光を当てます。
彼らが、長年にわたり公式イラストレーターを務めてきたnegiyan氏によって、なんと完全新規描き下ろしでのビジュアルやグッズでお目見えすることになりました。
『殺戮の天使』という作品の広がりを支えてきた多くの――
本編だけでなく、ノベライズやスピンオフなど「Another Side」の物語を愛してくださった皆さまへ贈る、10周年ならではの特別企画です。
殺戮の天使 Another Side: Memories 10周年記念くじ ラインナップ
【販売期間】
11/1(土) 18:00～11/30(日) 23:59
【販売価格】
1回700円(税込)
【販売ページ】
http://taprize.jp/products/strk
【殺戮の天使 Another Side: Memories 10周年記念くじラインナップ】
激レア：キャンバスアート/マフラータオル
特賞：フレーム付きアクリルスタンド
A賞：B2ハーフサイズ縦タペストリー
B賞：ステンドグラス風アクキー
C賞：パズルアクキー
D賞：缶バッジ
E賞：名刺サイズクリアカード
― 2023年リリース以来、多くのインフルエンサーと話題を生んできたオンラインくじ ―
「TaPrize（タップライズ）」は2023年に誕生したオンラインくじサービス。
これまでに多数の人気インフルエンサーやVtuberとのコラボを実現し、ユニークなデジタル体験とファン同士の交流を生み出してきました。
そして今回、サービス初となる公式IPコラボレーションとして、『殺戮の天使』とのタイアップが実現。TaPrizeにとっても記念すべき節目の企画となります。
人気Vtuber10名が「殺戮の天使」第1話を実況プレイ！
さらにコラボ開催を記念し、人気Vtuber10名が11月1日～11月30日の間で『殺戮の天使』ゲーム本編第1話を実況プレイ！
10周年を迎える原作の魅力を、今の世代のファンにも改めて届ける特別企画です。
配信スケジュールや参加Vtuberの情報は、TaPrize公式X（旧Twitter）にて順次発表予定です。
実況プレイされる10名のVtuber一覧！
かすみみたま
X：https://x.com/kasumi_mitama
YouTube：https://www.youtube.com/@kasumi_mitama
為永ほまれ
X：https://x.com/tamenaga_homare
YouTube：https://www.youtube.com/@Tamenaga_homare
夏宮らむね
X：https://x.com/NatsumiyaRamune
YouTube：https://www.youtube.com/@NatsumiyaRamuneCh
奈々瀬ひかげ
X：https://x.com/Hikage_Nanase
YouTube：https://www.youtube.com/@nanasehikage
儚依るびぃ
X：https://x.com/ruby_doll_fsp
YouTube：https://www.youtube.com/@RubyHakanai_fsp
迷宮りんね
X：https://x.com/maimiya_rinne
YouTube：https://www.youtube.com/@Lpro-MaimiyaRinne
繭玉ザクロ
X：https://x.com/mytm_zkr
YouTube：https://www.youtube.com/@mayutamazakuro
御神ツミカ
X：https://x.com/mikami_tsumika
YouTube：https://www.youtube.com/@mikami_tsumika
ミミカ・モーフ
X：https://x.com/mimika_morph
YouTube：https://www.youtube.com/@mimika.morph_mbd
本企画配信チャンネル：https://www.youtube.com/@mimika.morph_sub
ユキミお姉ちゃん
X：https://x.com/az_yukimi
YouTube：https://www.youtube.com/@yukimioneechannel
※表記は五十音順
殺戮の天使の最新情報はこちらよりチェック！
公式サイト：https://www.gamemaga.jp/satsuriku/
公式X（旧Twitter）：https://x.com/strk_tenshi
「TaPrize」について
「TaPrize（タップライズ）」は、2023年にリリースされたオンラインくじプラットフォーム。
“くじを引くだけでなく、ファン同士がワクワクを共有できる場所”をコンセプトに、
多くの人気インフルエンサー・Vtuber・アーティストとのコラボ企画を展開しています。
抽選から配送まで全てオンラインで完結し、ファンの熱量を形にする新しい体験を提供中。
