NISAつみたて投資枠対象の「susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）」初回分配金を110円に決定

sustenキャピタル・マネジメント（サステン・キャピタル・マネジメント、本社：東京都港区、代表取締役： 岡野大・山口雅史、以下、「当社」）が2025年5月19日に設定・運用を開始した「susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）」（愛称:エマージング・インカム）について、当ファンド設定後初めての分配金（第2期、2025年10月27日決算）が110円となりましたので、お知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52955/table/38_1_86ca1ed4b42635e4da583dc5502d7299.jpg?v=202510290526 ]

※基準価額は分配金落ち後、信託報酬控除後です。※分配金は投資信託説明書（交付目論見書）に記載の「収益分配方針」に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断等により分配を行わない場合もあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

当ファンドは、金融庁の定めるNISAつみたて投資枠の要件を満たすインデックスファンドです。

つみたて投資枠対象のファンド全体において、年4回決算を採用しているインデックスファンドは当ファンドが唯一となっております。

当ファンドは、シニア世代をはじめとする定期的で安定したキャッシュフローのニーズにお応えするため、年4回の決算時に分配金をお支払いする方針です。健全なファンド運営を維持するため、原則としてインカム相当の収益を超える分配は行いません。

今後もファンドの長期的な成長を最優先としながら、運用状況に応じた適切で持続的な分配を目指してまいります。

ご参考：「susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）」の状況(2025年10月27日現在)

※上記は過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。※基準価額は信託報酬控除後のものです。換金時の税金等は考慮していません。分配金実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。※ベンチマークはエマージング・インカム指数です。当ファンドの設定日前日を10,000として指数化しています。

susten新興国インカム・インデックスファンド（年4回決算型）について

当ファンドは、主として新興国株式ならびに米ドル建て新興国債券への投資を通じて、キャピタル・ゲインとインカム・ゲインの双方の中長期的な獲得を目的とします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52955/table/38_2_cc2ccc6aa1b0bf9e962c2d65e21a097a.jpg?v=202510290526 ]

リスクに関する詳細等については『エマージング・インカム』専用ファンドサイトをご覧ください。

エマージング・インカム専用ファンドサイトはこちら(https://emerging-income.funds.susten.jp/)

株式会社sustenキャピタル・マネジメントについて

株式会社sustenキャピタル・マネジメントは「誰もが安心して暮らせるsustainableな社会の実現」というビジョンの下、設立された会社です。日本の資産運用サービスの高コスト体質を見直し、市場原理が機能しにくい分野、特に「環境・福祉」といった分野においては、資産運用者が主体となって投資家が継続的に関わることのできる仕組みをつくる必要があると考えています。この課題解決に向けた、「家族や友人にすすめられる投資運用サービスの創出」こそが、当社のミッションです。

所在地 ：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア

代表者 ：代表取締役CEO 岡野大、代表取締役CIO 山口雅史

設立 ：2019年7月

事業内容：投資運用サービスの提供

URL ：https://susten.jp

主要サービス：資産運用の自動化サービス『SUSTEN（サステン）』

登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3201号

加入協会：一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

【ご留意事項】- 本資料は、株式会社sustenキャピタル・マネジメント株式会社（以下「当社」といいます。）が情報提供のために作成したものです。- 当ファンドの購入にあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。- 当ファンドは値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託での運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。※詳細については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。- 投資信託は金融機関の預金と異なり、元金および利息の保証はなく、預金保険または保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。銀行等の登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。- 投資信託のお取引に関しては、金商法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。- 本資料は、当社が信頼できると判断した情報等に基づいて作成されていますが、当社がその正確性・完全性を保証するものではありません。本資料に記載されたシミュレーションによる試算結果は、本資料作成時点での当社の見解であり、将来の動向や結果を示唆あるいは保証するものではありません。また、将来予告なしに変更する場合もあります。- 本資料の一部または全部を、当社の書面による事前承諾なく (I)複写、写真複写、あるいはその他いかなる手段において複製すること、あるいは (II)再配布することを禁じます。

