【イベントレポート】ONECARAT主催「ハロウィンパーティー」ライバーたちの笑顔あふれる交流会を開催！

株式会社AEGIS GROUPONECARAT主催『ハロウィンパーティー 🦇～ライバー交流会～』

2025年10月23日（木）、ライバー事務所ONECARAT（ワンカラット） は、事務所主催によるライバー交流イベント「ハロウィンパーティー 🦇～ライバー交流会～」を開催いたしました。本イベントは、所属ライバー同士のリアルな交流を目的として企画されたもので、ハロウィンの時期ならではの仮装やゲーム、軽食を通じて笑顔が絶えない1日となりました。

「ハロウィンパーティー 🦇～ライバー交流会～」について

今回のイベントは「ハロウィンをきっかけに、ライバー同士がもっと仲良くなれる場を作りたい」という声から実現。配信というオンラインの世界で日々活躍するライバーたちが、リアルの場でつながり、情報交換や交流を楽しむことを目的に開催されました。

開催日：2025年10月23日（木）

会場：ONECARAT事務所（東京都渋谷）

参加対象：ONECARAT所属ライバー

実施内容：軽食会／座談会／ゲーム大会／フォトブース撮影

ピザとドーナツで始まった交流タイム

イベントの幕開けは、緊張をほぐすための軽食タイムからスタート。テーブルにはピザやドーナツ、ドリンクが並び、会場はすぐに笑顔と笑い声に包まれました。「配信で見たことある！」「同じイベント出てたよね！」といった会話が飛び交い、オンラインで築いてきたつながりがリアルの場で交わる、あたたかな雰囲気に。

初対面のライバー同士も自然と打ち解け、配信を始めたきっかけやリスナーとの思い出、これからの目標など、思い思いの話に花を咲かせました。「同じ悩みを共有できてうれしい」「もっと頑張ろうと思えた」といった声も聞かれ、笑顔と前向きなエネルギーにあふれた、イベントの理想的なスタートとなりました。

景品をかけた白熱のハロウィンゲーム大会

場の雰囲気がすっかり温まったところで、次はお待ちかねのゲーム大会へ！ライバー同士の交流をさらに深めるため、チームに分かれての対抗戦が行われました。

最初のゲームは「お化けのいたずら 」。全4種類のゲームに挑戦し、勝者が決勝戦へと進出します。決勝戦ではハロウィンに関する4択クイズが出題され、「そんな由来があったの！？」「これは難しい！」と驚きと笑いが入り混じる展開に。正解のたびに歓声が上がり、会場の熱気は最高潮に達しました。

続いて登場したのは「魔女の特製ドリンク ️」。特別にブレンドされた“魔女のドリンク”を飲んで中身を当てる味覚チャレンジでは、「えっ、これ何！？」「意外とおいしい！」と予想外のリアクションが続出し、会場は大爆笑。ステージも観客席も一体となって盛り上がり、笑いの絶えない時間となりました。

そして、見事それぞれのゲームで勝者に輝いたのは、“せんり”さんと“りのあ”さんの2名。最後にはアマゾンギフトカードが贈呈され、大きな拍手と歓声が送られました。ハロウィンらしい遊び心と熱気にあふれたこの時間は、参加者の記憶にも強く残るひとときとなりました。

ハロウィン特設フォトブース

会場には、ハロウィン仕様の特設フォトブースを設置。モノクロを基調にした上品な空間には、リボン型バルーンや透け感のあるチュールカーテンが飾られ、ミステリアスで大人かわいい雰囲気を演出していました。

テーブルには、ハート型のグラスに注がれたドリンクや黒いバラ、小さなパンプキンなど、細部までこだわったデコレーションが並び、ライバーたちは思い思いのポーズで撮影を楽しみました。

ライブ配信するなら、ONECARAT。

「ハロウィンパーティー 🦇～ライバー交流会～」は、ONECARATらしいアットホームな雰囲気に包まれながら、参加者同士の絆をより深める時間となりました。「初めて会ったけど仲良くなれた」「また次のイベントも参加したい！」という声も多く、リアルでの交流を通して、新たなつながりや刺激を得るきっかけになりました。

ONECARATでは今後も、所属ライバーが安心して活動でき、互いに刺激を与え合いながら成長していける環境づくりを大切にしています。オンラインとオフラインをつなぐ取り組みを通じて、ライバー一人ひとりが“自分らしく輝ける場所”をこれからも提供してまいります。

今後も、所属ライバーの交流と成長を支援するイベントを定期的に開催予定です。仲間と一緒に夢を追いかけたい方、ライブ配信を本気で頑張りたい方は、ぜひONECARATで新しい一歩を踏み出してみませんか？

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、所属者11,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



