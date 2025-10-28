新商品「しまうまカレンダー」販売開始

株式会社しまうまプリント

カメラのキタムラなどを展開するキタムラ・ホールディングス グループの株式会社しまうまプリント（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高橋 洋一郎）は、2025年10月28日（火）より、新商品「しまうまカレンダー」の販売を開始いたしました。

■しまうまカレンダーの5つのこだわり

1：手にしたときのやさしい手触り

飾った時に曲がりにくく、さらさらとした上質な紙を使用。子どもが触っても安心な角丸加工を施しています。また、サイズも手に取りやすく飾っても丁度いい、卓上タイプのはがきサイズとましかくサイズをご用意いたしました。

2：大切な写真が主役のデザイン

写真を彩るカレンダーデザインは15種類以上、シンプルなものからオシャレなものまで多彩に取り揃えました。フォントを変えることも出来るので、色々なインテリアのテイストに合わせたカレンダーを作ることができます。

3：ライフスタイルにあったカスタマイズ性と機能性

カレンダーは、お好きな月からお好きな期間で作ることができます。さらに始まりの曜日もお選びいただけるので、普段使いにも最適です。また、裏面は書き込み専用のマンスリーカレンダーを搭載しているので、予定の管理やお子様のお誕生日やイベントの管理もできます。ライフログとして活用することで、思い出の振り返りもできます。

4：作成時の「考える」を軽減

カレンダー作成開始から注文まで最短3ステップで完了するため、すきま時間に作成をすることができます。さらに、こだわり編集も搭載しており、写真の細かい編集や、デザインやフォントの変更も可能です。

5：しまうまの強み

しまうまプリントは自社工場を持つ強みを活かし、スピード発送・低価格・高品質を実現。

“思い出をすぐにかたちにできる”カレンダー体験をお届けします。

サービス詳細はこちら :https://www.n-pri.jp/calendar/?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=calendar_open_202510

■商品ラインナップ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/66_1_586ff797eaa76cbd37060c75237436bb.jpg?v=202510290326 ]

※専用スタンド（アクリルプレート＋木製台座セット）を500円（税込）で販売。

■しまうまカレンダーのコンセプト

眺めるだけで心が

ちょっとホッとしたり、スッと軽くなったり。

あなたの大切な思い出や好きな写真とともに、

あなたの気持ちをやさしくしてくれる、

やさしいカレンダー、できました。

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61042/table/66_2_cd0c1aefe97ca2db6e4827a7e722fc49.jpg?v=202510290326 ]