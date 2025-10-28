auのiDeCoトリプル進化へ！オンライン完結申し込みと新商品・専用サイト新設で顧客体験強化

auアセットマネジメント株式会社

auアセットマネジメント株式会社（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:森田 康裕、以下 auアセットマネジメント）は2025年度内を目途に、auアセットマネジメントが提供する個人型確定拠出年金「auのiDeCo」のお申し込み方法・商品ラインナップをリニューアルするとともに、新たに加入者向けの専用ウェブサイトを提供します。

＜オンライン完結型電子申請画面・加入者向け専用ウェブサイトイメージ＞

※ 画面は開発中のイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

■auのiDeCoリニューアルについて

１. 新規加入および企業型DCからの移換のお申し込み手続きをオンライン完結化

auのiDeCoのお申し込みは、これまでどのパターンのお申し込みについても書類による手続きが必要でしたが、新規加入および企業型DCからの移換をご希望の場合は、ウェブサイト上で手続きが完結できるようになります。まずはau ID・氏名・住所等の入力だけで、マイページを登録することができます。マイページ登録後は、ご希望の申し込み内容の選択や、掛金拠出額・引落金融機関のご選択（新規加入の場合）、本人確認書類のアップロード等を行うことで、書類への記入や書類の発送不要でお申し込み可能です。

【ご加入までの流れ】

※ マイページ登録後、他社のiDeCoから運営管理機関を当社に変更をご選択された方は、お申し込み用の資料を発送します。

※ 任意加入被保険者の方や60歳以上の会社員・公務員の方の新規加入手続き、掛金拠出を事業主払いや月指定の拠出をご希望の方、企業型DC以外の企業年金からの移換手続き、またはau IDをご利用できない方でお手続きをご希望の方は、カスタマーサービスセンターにて申込書類による手続きを承らせていただきます。

２. 商品ラインナップに投資信託5商品を追加

これまで提供してきた元本確保型の定期預金1商品や元本変動型の投資信託21商品に加え、お客さまの幅広い資産形成ニーズにお応えできるよう、運用コストを抑えたインデックスファンドや市場の収益を上回るリターンを目標とするアクティブファンドなど、計5商品の投資信託を追加します。

＜新商品ラインナップ一覧＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/69_1_23f2ca69bb30d90e203abd64d5d94d6b.jpg?v=202510290326 ]

※ 商品名・商号等は2025年10月28日時点の内容です。

※ 各商品のお取り扱い開始日は日程が異なる場合があります。

３. 新たに加入者向けの専用ウェブサイトを提供

auのiDeCoに加入済みのお客さま向けに、資産残高や掛金配分状況等を確認できる加入者専用ウェブサイトを提供します。スマートフォンやパソコン等を通じて、いつでも日々の残高や損益等を確認可能です。「スマホ以外からでも使いたい」「インストール不要で運用状況を確認したい」など、お客さまから多く寄せられたご要望を踏まえ、ウェブサイトでの提供を行います。

なお、本ウェブサイトの提供に伴い、これまで提供していたauのiDeCoスマートフォンアプリ（以下、本アプリ）については専用ウェブサイトへの導線をご案内する形のみの提供となります。本アプリをご利用中の方は、「【重要】加入者専用サイト新設のお知らせ(https://ideco.kddi-am.com/news/n20251028/)」をあらかじめご確認ください。

＜加入者向け専用ウェブサイトイメージ＞

資産残高の推移・資産内訳毎の評価額/損益・掛金拠出額が確認可能

※ 画面は開発中のイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

※ 初回ご利用の際は、au IDによる認証と、auのiDeCoの口座開設完了後に、当社iDeCoの記録関連業務を行う日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー（JIS&T）からお客さまのご登録住所に送付される「口座開設のお知らせ」と「パスワード設定のお知らせ」に記載の「加入者口座番号」および「インターネットパスワード」のログイン認証が必要となります。

「auのiDeCo」はおトクで楽しい年金サービスとして、お客さまがいつも持ち歩いているスマートフォンで気軽に無理なく未来に向けてお金を育てていただきたいという発想から生まれたサービスです。

auフィナンシャルグループは、スマホをお使いのすべてのお客さまに、スマートフォンで完結するデジタル金融のメリットをご提供していくことを事業の目的・意義とし、また、金融のあり方を手のひらから変え、すべての人にとって金融をもっと身近なものにする「つながる金融。」を実現することが、私たちのパーパスであると考えています。今後もスマートフォンを中心とした金融サービスを提供し、お客さまやパートナー企業さまとともに新しい体験価値を創造していきます。

