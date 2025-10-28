スマホ1つでマンションの自動ドア、エレベーター、ロボットが連携

オプテックス株式会社

オプテックス株式会社（本社：滋賀県大津市、代表取締役社長：池田 和男）は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健太郎）、Netsdar Robot Solutions株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：丁 鋼柱）、日本オーチス・エレベータ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：パトリック・ヨング）との4社共同体で、FUKUOKA Smart EAST推進コンソーシアム（九州大学、独立行政法人都市再生機構、福岡市、福岡地域戦略推進協議会）と連携し、宅配業務の効率化を目的とした実証実験をＵＲ賃貸住宅にて実施します。

■実施の目的と概要

本取り組みは先進的なまちづくりを目指す「Fukuoka Smart East」の一環として実施するもので、スマートフォンを活用して荷物を自室まで自動で配送する仕組みを検証します。宅配業界の人手不足や再配達問題等の課題解決にもつながることが期待されます。

日 時：

１. 令和７年11月５日（水）午後１時30分～午後３時

２. 令和７年11月６日（木）午後１時30分～午後３時

場 所：

１. URアーベイン貝塚駅前32号棟（福岡市東区筥松4-8-32）

２. URアーベインルネス香椎３号棟（福岡市東区香椎団地1-3）



実施主体：４社共同体（代表企業：株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS）



■実施イメージ■実証実施場所とご取材について11月5日 URアーベイン貝塚駅前（32号棟）●11月6日 URアーベインルネス香椎（3号棟）

取材をご希望の方は、10月31日（金）午後３時までに「貴社名、ご担当者氏名、参加人数、カメラの有無、ご連絡先」をメディア関係者お問い合わせ先までご連絡ください。

※当日は、午後１時10分にご集合ください。事前に実証実験の概要説明を行います。

※５日・６日で実施内容が異なりますので、詳細はご連絡時にご案内いたします。

※駐車場のご用意はありませんので、近隣のコインパーキング等をご利用ください。

■各社の会社概要

【株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS】

代表者：代表取締役社長 新井 健太郎

本社：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

事業内容：システムの提案、開発、保守、運用など

ホームページ：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

【オプテックス株式会社】

代表者：代表取締役社長 池田 和男

本社：滋賀県大津市雄琴5-8-12

事業内容：各種センサーの企画・開発、販売など

ホームページ：https://www.optex.co.jp/

【Netsdar Robot Solutions株式会社】

代表者：代表取締役社長 丁 鋼柱

本社：〒104-6007東京都中央区晴海1-8-10トリトンスクエアオフィスタワ-X棟 7階

事業内容：ロボットソリューション事業 ソリューション開発事業 システムマイグレーション事業

IoT家庭菜園事業 人材派遣/アウトソーシング開発事業

ホームページ：https://www.netsdar.co.jp/

【日本オーチス・エレベータ株式会社】

代表者：代表取締役社長 パトリック・ヨング

本社：〒104-0033 東京都中央区新川2-27-1東京住友ツインビルディング東館13階

事業内容：エレベーター（斜行及び水平走行式を含む）、エスカレーター（水平走行式を含む）、

その他の昇降機の製造、販売、据付、保守、改修、修理及び点検

ホームページ：https://www.otis.com/ja/jp