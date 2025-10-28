人とAIのクリエイティビティでビジュアル制作を革新する「AI Craft Studio」始動

株式会社博報堂プロダクツ

総合制作事業会社 博報堂プロダクツ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：橋本 昌和）は、進化著しい先端AI技術を活用し、生活者接点へのビジュアルクリエイティブ制作を効率化・高品質化する新体制「AI Craft Studio」をスタートいたします。

「AI Craft Studio」イメージムービーはこちら(https://youtu.be/Qy-dLQ5fvhM)

近年、生成AIの進化により、高品質な画像・動画・CGの制作が可能となり、コスト削減や多様なバリエーション制作、新しいマーケティング手法にも期待が集まっています。一方で、生成AIによるクリエイティブ生成は「生成物が期待品質水準に満たない」「学習データの権利・扱いにリスクが残る」「ディープフェイクや優良誤認表現の制御が未成熟」などの課題も残っており、AI技術を使いこなせるクリエイターは限られています。

「AI Craft Studio」では、これまで博報堂プロダクツが培ってきた専門性と実施力にAIを掛け合わせることで、従来では実現できなかった新しいビジュアル表現やクリエイティブの用途を開拓いたします。長年ブランド領域を担ってきたクリエイティブディレクターやプランナーがAIを深く理解し、ストーリーやクラフト力で独自性を発揮するとともに、AIの専門性と従来の専門性を融合した新職種「ジェネレーター」を新設し、次世代のクリエイティブ体制を構築。

ディレクター・ビデオグラファー・フォトグラファー・レタッチャーといったビジュアル制作に特化したメンバーが、Adobe社の協力を得て設計した独自の研修プログラムを通じて、高度な生成技術を習得。

これにより、複数の生成AIツールを横断的に活用しながら、新たな制作手法を担うプロフェッショナル「ジェネレーター」として人材を育成し、クリエイティブ領域におけるAI活用の推進を図ります。さらに、ハイエンドからミドルエンド、ローエンドまで幅広いAI生成ビジュアルクリエイティブにも対応し、博報堂D YグループのAIガバナンス（AI利用の管理体制）や法務・著作権体制に基づき、信頼性・安全性の確保も行っています。

AI専門職「ジェネレーター」とは、生成AIを活用してクリエイティブ制作に携わる専門職です。ディレクターやデザイナーなど既存職能と並ぶ役割として定義され、自己完結型ではなく制作工程に連携して関わるプロフェッショナルとして、持続可能な価値創出を担います。

＜「AI Craft Studio」 特徴＞

■ハイエンドからローエンドまで、AI生成クリエイティブの幅広い提案力

最先端ツールを使い分け、全尺AI生成によるビジュアル・動画コンテンツ制作に対応。ハイエンドからローエンドまで「現実では撮影できない表現」を幅広くご提案します。博報堂プロダクツならではの強みとして、多彩なスキルをもつプロフェッショナルと制作プロセス全体に関わるジェネレーターが連携することにより、スピード・品質・表現力のバランスに優れたクリエイティブを実現します。

- ハイエンド：ブランドクリエイティブをはじめとする高品質・高付加価値・高価格帯のビジュアル／動画コンテンツ。ブランド価値向上や独自性の追求を重視。各種ツールを組み合わせた生成技術を駆使し、細部までこだわった表現を実現します。- ミドルエンド：SNSやWeb広告、OOH、店頭など多様な用途に対応する中価格帯のクリエイティブ。スピード感と品質のバランスを重視し、柔軟な対応が可能です。- ローエンド：短納期で大量バリエーションやテストマーケティングなどに最適な低価格帯のクリエイティブ。一定の品質を担保しつつ、コストを抑えた表現をご提供します。

■多様なプロフェッショナルの職能とジェネレーターの共創

ビジュアルクリエイティブ制作に関わるあらゆるプロフェッショナルがジェネレーターと共創することにより、AIを活用した人のクリエイティビティの拡張に取り組みます。

■安心・安全なAI活用ガバナンス

可能性と裏腹にリスクを内包するAIクリエイティブを正しくコントロールしていくべく、学習データの権利保証やツール・モデル選定、オリジナリティ・表現リスクチェック、独自のガイドラインの徹底など、守りの機能にも妥協せず、本質的な共創関係を構築していきます。

■「AIならでは」の可能性の探究- パーソナライゼーションAIによるバリエーション生成技術を応用し、多様性に配慮。生活者一人ひとりにより深く共感されるクリエイティブ制作サービスを展開します。- グローバリゼーション多言語クリエイティブソリューション「KOTOBATON(TM)️」(https://www.h-products.co.jp/topics/entry/n/2025/07/30/140000)をはじめ、コンテンツの多言語化・演出のローカライズにより、ワンソース・マルチユースでグローバル展開に対応します。- 制作プロセスDX企画工程における絵コンテ・VコンのAI生成やAIエージェントによる受注フロー効率化など、クリエイティブ制作プロセス全体のBPR（Business Process Re-engineering /業務改革）を推進します。

AI Craft Studioは、博報堂ＤＹグループの横断的な AI 推進プロジェクト（HCAI Initiative）の一環として、AI技術の進化に合わせ、より高度なクリエイティブ表現や新しいマーケティング手法の開発に取り組みます。また、AI活用に関するガバナンスや安全性の強化も継続し、企業・ブランドの信頼性向上に貢献します。今後は、グローバル市場や多様な生活者ニーズへの最適化を進め、国内外の企業・ブランドの課題解決と価値創造を支援してまいります。

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。

