¥«¥¤¥ó¥º¤¬Ê¼¸Ë¸©¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÊª»ñ¤Î¶¡µë¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡ÊËÜÉô¡§ºë¶Ì¸©ËÜ¾±»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¹â²È Àµ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¤È¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÊª»ñ¤Î¶¡µë¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¨Äê¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤È¥«¥¤¥ó¥º¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¡¦¿å³²¡¦¤½¤ÎÂ¾ºÒ³²»þ¤ËÈïºÒ½»Ì±Åù¤òµß½õ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¿×Â®¤«¤Ä±ß³ê¤ËÊª»ñÅù¤Î¶¡µë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÊªÎ®µòÅÀ¤«¤é¡¢¿©ÎÁ¡¢°ûÎÁ¿å¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ò¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥¤¥ó¥º ¿À¸ÍÀ¾¿ÀÆîÅ¹¡¢¥«¥¤¥ó¥º ¿À¸Í¤Ò¤è¤É¤êÂæÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ¼¸Ë¸©Æâ¤ä¶áÎÙÃÏ°è¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤é¤â¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊª»ñ¤ò¶¡µë¤·¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¤ªº¤¤ê¤´¤È²ò¾Ã¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢2021Ç¯10·î¤ËºöÄê¤·¤¿¡Ö¤¯¤ß¤Þ¤Á¹½ÁÛ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉºÒ¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¤ò¡¢Í¥ÀèÅª¤Ê¼èÁÈÎÎ°è¡Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¡Ë¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢ºÒ³²´ØÏ¢¤Î¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊ¼¸Ë¸©¤È¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¥«¥¤¥ó¥º¤¬Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎÅù¤ÈÄù·ë¤¹¤ëºÒ³²´ØÏ¢¤Î¶¨Äê¿ô¤Ï243¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥ó¥º¤Ïº£¸å¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤ÇËÉºÒ¤äºÒ³²ÂÐ±þ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ°Â¿´¤Ê¤¯¤é¤·¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤ß¤Þ¤Á¹½ÁÛ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Þ¤Á¤Î¤¯¤é¤·¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇDIY¡£¡×
ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö¾¦¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»Ö¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î¤¯¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é»ö¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¥«¥¤¥ó¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ä¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¥á¥ó¥Ðー¡Ê½¾¶È°÷¡Ë¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëº¤¤ê¤´¤È¤ä´Ø¿´¡¢¥Ëー¥º¤ËÃúÇ«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤¯¤é¤·¤Ë·È¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¨Æ¯/¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤¬¼«Î©¤·¡¢¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¡¢½õ¤±¹ç¤¨¤ë¡¢¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤Á¡×¡Ê¢âÃÏ°è¼Ò²ñ¡Ë¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¯¤ß¤Þ¤Á.com¡×¡§https://kumimachi.com/
¡ã¥«¥¤¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢29ÅÔÆ»ÉÜ¸©²¼¤Ë261Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¯¤é¤·DIY¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¤¯¤é¤·¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢¤ªÃÍÂÇ¤Á²Á³Ê¤ÇËèÆüÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Kindness¡Ê¿ÆÀÚ¿´¡Ë¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡¢¤´²ÈÂ²¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥×¥í¥ß¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¯¤é¤·¤Ë¡¢¤é¤é¤é¡£¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¤¥ó¥º¡¡³µÍ×¡ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/564_1_8843c7388d567a50e2e36e257338b4b9.jpg?v=202510290326 ]
¢¨10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¥ªー¥×¥ó¤Î¥«¥¤¥ó¥º ¥æ¥¢¥¨¥ë¥àÀ®ÅÄÅ¹¡¢C¡Çz PRO ¾®¶â°æÅìÈ¬Å¹¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£