【来期大河ドラマで注目】「天下人」秀吉、その成功の陰にいた″もう一人の豊臣″とは――？　東京大学教授、本郷和人が徹底解説！『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』河出新書から10月28日発売！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）より、東京大学史料編纂所教授・本郷和人氏の最新刊『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』（河出新書／税込定価990円）を、2025年10月28日に発売いたします。

本能寺の変で信長が討たれた直後、

奇跡の「中国大返し」を果たしてみせた秀吉。

彼はなぜ、天下人になることができたのか――？

そのかたわらに、弟・秀長がいたことの意味とは――？

生い立ちから、華々しい戦績をもたらした思考法、

秀吉の非常識ぶり、それを支えた秀長の手腕まで……

東京大学教授が、天下を獲った兄弟の実像、豊臣政権の本質を徹底解説！

なぜ、豊臣秀吉は「天下人」になれたのか―― 成功の陰にいた、弟・豊臣秀長という存在

1582年、本能寺の変により織田信長が突然この世を去ると、群雄割拠の情勢が一気に加速します。混乱の只中、もっとも早く、的確に動いたのが、信長の家臣であり、中国地方で毛利氏との戦線にあった羽柴秀吉でした。

わずか数日のうちに京へ軍を返した「中国大返し」によって、秀吉は明智光秀を討ち、織田政権の後継争いで主導権を握ることに成功、「天下人」への道を歩み始めます。この奇跡的な大逆転劇の背景には、もう一人の豊臣――実弟・豊臣秀長の存在がありました。

兵を自在に動かす術（すべ）に長けた軍事の人・秀吉。その背後で補佐役として支え続けた秀長。徹底した能力主義の兄と最強の補完関係を築けた弟もまた、優れた才能に恵まれた武将だったにちがいありません。しかし、秀長は1591年、病により早世します。その死は豊臣政権にとって大きな痛手となり、やがて政権の瓦解へとつながっていきます。秀長という存在の喪失は、豊臣政権の行く末を大きく左右しました。

河出新書の最新刊『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』では、東京大学教授・本郷和人氏が、持ち前の鋭い視点から、豊臣兄弟の生涯をスリリングに解き明かします。

大河ドラマ・日本史ファンだけでなく、現代のリーダーシップや組織論にも通じる、読み応えある一冊にぜひご注目ください！

■『豊臣の兄弟 秀吉にとって秀長とは何か』目次

まえがき

第一章 秀吉の何が、他の武将と違うのか

豊臣家の人々／若き秀吉の放浪時代／織田家の小者として／不明の人、秀吉／「家」が理解できない秀吉／容赦なく領地を没収／武士の原理に従わない秀吉／秀吉の人材評価の原則／七本槍の「その後」／デスクワークを重視する秀吉／秀吉にとって、大名の条件とは?／異次元の人材評価／権力者の親族たち／「血」を否定する秀吉／権力者の血縁問題／常識が通用しない秀吉／「血」と「家」は別／能力か血筋か／秀吉の異質性

第二章 戦う秀吉は、なぜ強かったのか

秀吉の結婚／墨俣一夜城の伝説／竹中半兵衛は本当に名軍師?／出世する人しない人／軍事指揮者として頭角を現す／近江長浜時代の大失敗／一国を攻め取れという命令／信長が与えた権限／織田家司令官たちのメカニズム／信長が変えた「戦争」の意識／秀吉の大ピンチ／常識に終止符を打つ包囲戦／戦うのも人間である／「兵站」にもとづく秀吉の戦術／天下人の条件とは／信長の軍事の根幹／「本能寺の変」は必然だった?／秀吉に恩を売る毛利／京都へ。走りだす二万人／軍隊移動の名手、秀吉／中国大返しの秘策／秀吉の非常識が、光秀の常識を覆す／戦国が、さらなる混沌に／考えるな、感じろ／大規模作戦を遂行する秀吉のスタッフ／織田家重臣たちの「天下人」争い／信長チルドレン同士の戦い／軍隊を動かす天才、秀吉／天下人になるための方法論／秀吉の「正統性」／秀吉の「高コスト体質」／家康との対戦／秀吉の戦術を逆手に取る家康／なぜ秀吉は大盤振る舞いするのか／家康の服従と官位官職／豊臣体制と秀長／史上最大の作戦、小田原攻城戦／戦国時代の情報弱者／日本統一。そして家康に関東を

第三章 天下人 with 秀長

秀長、歴史に登場／留守番役から但馬竹田城城代へ／地道に戦う秀長／戦国の、リアルな土地感覚／当時の百万石は百万石もない!?／まだあった「領有」の曖昧さ／本能寺から天下人へ。秀長の大功績／秀長、一世一代の大舞台／兄を支えた秀長の能力／難治の国を見事に統治／秀長家重臣ランキングベスト３／大和大納言家家臣の特徴／秀長の謎の家臣／行政、内政のスペシャリストたち／家臣から見た秀長の役割分担／秀長の健康悪化と有馬温泉／家康上洛。外交担当者としての秀長／「豊臣」の果たした役割／秀長はお金に汚い?／大和大納言家の終焉

第四章 豊臣政権とは何だったのか

秀吉がふたりいる?／兄弟が並び立つための条件／秀吉と秀長は理想的／秀吉は徹頭徹尾、軍事の人／秀長が生き延びる条件／秀吉家臣団の報酬／家康の家臣団は古典的／家康にもいた三成タイプ／家康の家臣待遇は秀吉の半分／「家」のヴィジョンがない秀吉／天下人 without 秀長／京都の権力者、秀吉／「京都の権力者」の特徴／天下布武には興味がない／大陸進出の真実／秀吉が歴史の中で果たした役割／秀長と秀吉

あとがき

■著者 本郷和人 Kazuto Hongo

1960年、東京都生まれ。東京大学史料編纂所教授。博士（文学）。

専攻は日本中世政治史、古文書学。『大日本史料』第5 編の編纂にあたる。『考える日本史』『日本史の法則』『鎌倉殿と13 人の合議制』『徳川家康という人』（河出新書）、『新・中世王権論』（文春学藝ライブラリー）、『武士とはなにか』（角川ソフィア文庫）、『歴史学者という病』（講談社現代新書）など著書多数。

■新刊情報

書名：豊臣の兄弟（河出新書）

著者：本郷和人

仕様：新書版／200ページ

発売日：2025年10月28日

税込定価：990円（本体900円）

ISBN：978-4-309-63194-3

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631943/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

■本郷和人さんの好評既刊

書名：徳川家康という人（河出新書）

著者：本郷和人

仕様：新書版／224ページ

発売日：2022年10月27日

税込定価：935円（本体850円）

ISBN：978-4-309-63158-5

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631585/

※電子書籍も発売中です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

書名：鎌倉殿と１３人の合議制（河出新書）

著者：本郷和人

仕様：新書版／208ページ

発売日：2022年1月27日

税込定価：891円（本体810円）

ISBN：978-4-309-63141-7

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631417/

※電子書籍も発売中です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

書名：日本史の法則（河出新書）

著者：本郷和人

仕様：新書版／272ページ

発売日：2021年7月27日

税込定価：935円（本体850円）

ISBN：978-4-309-63137-0

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631370/

※電子書籍も発売中です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

書名：考える日本史（河出新書）

著者：本郷和人

仕様：新書版／256ページ

発売日：2018年11月22日

税込定価：924円（本体840円）

ISBN：978-4-309-63102-8

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631028/

※電子書籍も発売中です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。