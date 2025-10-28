課題だらけの日本の政治・経済・外交を初の女性首相はどう変えていくのか！『高市早苗研究』ニューズウィーク日本版11/4・11合併号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/11/4・11合併号（10/28発売）

【編集長から】

ついに日本に初の女性首相が誕生しました。高市早苗氏とはほぼ同世代（のつもり）ですが、自民党が下野した93年の衆院選で政界入りした後、紆余曲折を経て、時に落選の憂き目を見ながら、臥薪嘗胆してついに「ガラスの天井」を破ったその粘り強さには正直頭が下がります。保守・右派の政権は長続きするのが中曽根、小泉、安倍政権という前例が教えてくれることですが、果たして高市政権にも当てはまるのか。初の女性首相が日本の政治・外交・経済そして社会へ与えるインパクトを、10月28日発売号の特集「高市早苗研究」で海外在住の識者に分析してもらいました。（長岡）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS2J8C3B/

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM

【Special Report】

高市早苗研究

課題だらけの日本の政治・経済・外交を

初の女性首相はこう変える

日本政治｜「強い国」を目指す高市政権の近未来

外交｜タカ派姿勢に注がれる冷視線と熱視線

経済｜サナエノミクスの進む道

社会｜女性首相が変える日本の常識

ニューズウィーク日本版 2025/11/4・11合併号 特集

トランプの制裁でロシアは動くか

米外交｜石油大手２社への圧力はプーチンの息の根を止めるかも

習近平時代はあと１２年続く

中国共産党｜４中全会で絶大な権力を内外に示した独裁者の進む道

【Periscope】

BRITAIN｜スパイ容疑の起訴取り下げは中国への忖度か

UNITED STATES｜NBAにマフィア絡みの賭博問題が

PERU｜ペルー非常事態宣言の本当の意味は？

GO FIGURE｜韓国人に広がる「南北統一」不要論

【Commentary】

視点｜近代「社会福祉」システムに黄昏が──河東哲夫

野球｜「二刀流」大谷とDHとアダム・スミス──グレン・カール

中東｜大きすぎたイスラエルの代償──曽我太一

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

大人気のウサギが狙われている！──ロブ・ロジャース&パックン

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

高市新政権を待つ「障壁」とは？──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

娘の写真をSNSに投稿しないで！

Petit’s Punch｜かしまし世界時評

オヤジ政局劇場「からの～？」──プチ鹿島

Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献

アフリカのSORAからマラリア対策

【World Affairs】

事件｜大胆不敵な強奪劇、ルーブルの宝石はどこへ

南アジア｜タリバンに苦しむパキスタンの自業自得

【Features】

問題作｜K・ビグローが「核の火薬庫」に鳴らす警鐘

軍事｜核戦争を担う「トライアド」の最前線を訪ねて

英社会｜イギリスもMAGAで再び偉大に

【Life/Style】

Movies｜名監督M・リーが描く激しい怒りと孤独

Movies｜デーモンと闘うKPOPガールズが世界を席巻中!

Technology｜ハリウッドに迫るAIの影

Animal｜愛犬のおもちゃ好きは依存症の兆し？

Work｜在宅勤務が少子化対策の切り札に

Health｜正しい瞑想で脳は衰え知らずかも

Drama｜「俳優として大当たりを引いた気がする」

ほか

★最新号データ

ニューズウィーク日本版2025/11/4・11合併号『高市早苗研究』

紙版 特別定価：530円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル

https://www.youtube.com/@newsweek_japan

●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

https://www.newsweekjapan.jp/magazine/

●アマゾンで試し読みはこちらから

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FS2J8C3B/

●定期購読でバックナンバー読み放題！

2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。

https://bit.ly/49KVgGM