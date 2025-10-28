郵船ロジスティクス株式会社　データセンター物流サービス紹介ページを公開

郵船ロジスティクス株式会社

郵船ロジスティクス株式会社（社長：原秀則）は、データセンター（DC）物流サービス紹介ページをウェブサイト上に公開しました。

当社は7月23日、国内外で拡大するデータセンター（DC）関連のさまざまな物流ニーズにお応えするため、サーバー・ストレージ・ネットワーク機器などに特化した高品質な国際一貫輸送サービスの提供を開始したことを発表しました。このたび、サービス内容を紹介するウェブサイトページを公開しましたのでお知らせします。

＜データセンター物流サービス紹介ページ＞

データセンター物流サービス | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/services/end-to-end-transportation/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9)

郵船ロジスティクスは、次世代インフラを支えるロジスティクスパートナーとして、柔軟で高品質な輸送サービスを提供し、お客さまの期待を超える価値を創造してまいります。

＜ご参考＞

データセンター物流サービスの提供を開始 一貫した国際輸送スキームを構築し 国内のサーバー機器輸送と設置をワンストップでサポート | 郵船ロジスティクス | 日本(https://www.yusen-logistics.com/jp_ja/insights-news/press-releases/17611)

About Yusen Logistics

郵船ロジスティクスは海上・航空貨物輸送、倉庫・配送サービス、サプライチェーン・マネジメントをグローバルに提供するサプライチェーン・ロジスティクス企業です。世界4６の国と地域に748の拠点ネットワークを展開し、2万5000人以上の従業員が、多様化・高度化するお客さまのご要望に合わせて最適なソリューションを提供しています。

