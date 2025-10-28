“あなただけの星に魔法の光を贈りたい“1年に1度の特別な日を演出する切り札。闇の中から光る星空のように、12星座カタログギフトカード『バースデーギフカ』誕生

株式会社ロワール

株式会社ロワール（本社：大阪府東大阪市）は、大切な人の誕生日をより特別に演出するカタログギフトカード『バースデーギフカ』をリリースいたしました。

このギフトカードの最大の特徴は、贈られた人が暗闇の中で自分の星座を光として見つけられること。

※商品購入ページから、購入者が贈り相手の誕生日にあった12星座カードを選んで頂けます。

公式ウェブサイト（ https://gifca.base.shop/categories/6980223）にて詳細を確認できます。

CM動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tQ5PfpBTIoM ]

商品の詳細

カードや商品交換WEBページは夜空をイメージしたデザインで、その上には“誕生日に該当する星座”の形に合わせた蓄光クリアシールが貼られています。

プレゼントを受け取った人が部屋を暗くすると、自分の生まれ月の星座が浮かび上がり、まるで「自分だけに輝く星」を見つけたような特別な体験が広がります。

「暗闇で光った星座を見た瞬間、思わず笑顔になった」

「自分の誕生日がこんな形で祝われるなんて、はじめて」

--受け取った人の心に残る“演出”が、このギフトの大きな魅力です。

単にモノを贈るのではなく、“その人が生まれた日”をテーマにした体験を贈る。

それが『バースデーギフカ』の新しい価値です。

特徴

■相手の誕生日に好きな物を選んで貰えるギフトカード

■星座が光る、12種類の蓄光イラスト

■シックなブラックカードケース付き



選べるジャンルは 雑貨／アウトドア／スイーツ／飲料／インテリア／家電など豊富なラインナップ。

“自分の星座に導かれるように”欲しい商品を選べる仕組みが、誕生日のワクワクをさらに高めます。

【商品交換ページの確認はこちら】

https://gift.gifca.co.jp/birthday_demo

開発者の想い

「誕生日は誰にとっても特別な一日。

その瞬間を、“自分の星座が光って浮かび上がる体験”で演出したかったのです。

『あのカードを見た時の光景は忘れられない』と感じてもらえるギフトにしたいと思っています。」

商品概要

・ 商品名：バースデーギフカ

・ 価格帯：3,000円～

・ 選べるジャンル：雑貨／アウトドア／食品／飲料／など（随時更新）

・ 特徴：誕生日の星座が暗闇で光る蓄光デザイン付きカード

・ サービス提供開始：2025年10月24日予定

今後の展望

カタログギフトカード GIFCaは、贈り物を通じて「ありがとう」の気持ちが広がっていく社会を目指しています。

これからも、人と人とのつながりを感じられるような“贈る楽しさ”にあふれた企画をお届けしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ロワール 広報担当

TEL：06-4306-3735

MAIL：blois@loire.ne.jp

URL：https://loire.ne.jp/index.html

【楽天市場販売ページ】

https://item.rakuten.co.jp/blois/gifca0009/