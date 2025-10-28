“あなただけの星に魔法の光を贈りたい“1年に1度の特別な日を演出する切り札。闇の中から光る星空のように、12星座カタログギフトカード『バースデーギフカ』誕生
株式会社ロワール（本社：大阪府東大阪市）は、大切な人の誕生日をより特別に演出するカタログギフトカード『バースデーギフカ』をリリースいたしました。
このギフトカードの最大の特徴は、贈られた人が暗闇の中で自分の星座を光として見つけられること。
※商品購入ページから、購入者が贈り相手の誕生日にあった12星座カードを選んで頂けます。
公式ウェブサイト（ https://gifca.base.shop/categories/6980223）にて詳細を確認できます。
CM動画
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tQ5PfpBTIoM ]
商品の詳細
カードや商品交換WEBページは夜空をイメージしたデザインで、その上には“誕生日に該当する星座”の形に合わせた蓄光クリアシールが貼られています。
プレゼントを受け取った人が部屋を暗くすると、自分の生まれ月の星座が浮かび上がり、まるで「自分だけに輝く星」を見つけたような特別な体験が広がります。
「暗闇で光った星座を見た瞬間、思わず笑顔になった」
「自分の誕生日がこんな形で祝われるなんて、はじめて」
--受け取った人の心に残る“演出”が、このギフトの大きな魅力です。
単にモノを贈るのではなく、“その人が生まれた日”をテーマにした体験を贈る。
それが『バースデーギフカ』の新しい価値です。
特徴
■相手の誕生日に好きな物を選んで貰えるギフトカード
■星座が光る、12種類の蓄光イラスト
■シックなブラックカードケース付き
選べるジャンルは 雑貨／アウトドア／スイーツ／飲料／インテリア／家電など豊富なラインナップ。
“自分の星座に導かれるように”欲しい商品を選べる仕組みが、誕生日のワクワクをさらに高めます。
【商品交換ページの確認はこちら】
https://gift.gifca.co.jp/birthday_demo
開発者の想い
「誕生日は誰にとっても特別な一日。
その瞬間を、“自分の星座が光って浮かび上がる体験”で演出したかったのです。
『あのカードを見た時の光景は忘れられない』と感じてもらえるギフトにしたいと思っています。」
商品概要
・ 商品名：バースデーギフカ
・ 価格帯：3,000円～
・ 選べるジャンル：雑貨／アウトドア／食品／飲料／など（随時更新）
・ 特徴：誕生日の星座が暗闇で光る蓄光デザイン付きカード
・ サービス提供開始：2025年10月24日予定
今後の展望
カタログギフトカード GIFCaは、贈り物を通じて「ありがとう」の気持ちが広がっていく社会を目指しています。
これからも、人と人とのつながりを感じられるような“贈る楽しさ”にあふれた企画をお届けしてまいります。
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社ロワール 広報担当
TEL：06-4306-3735
MAIL：blois@loire.ne.jp
URL：https://loire.ne.jp/index.html
【楽天市場販売ページ】
https://item.rakuten.co.jp/blois/gifca0009/