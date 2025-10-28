もっと身近にGREEN×EXPO 2027を！EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア「高島屋 横浜店」「あべのハルカス店」2025年11月4日（火）から2店舗同日オープン

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会（左）高島屋 横浜店、（右）あべのハルカス店 （イメージ）

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長:筒井義信、所在地:横浜市中区）と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者:西村宣浩、所在地:横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品を販売する「EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア」を、2025年11月4日（火）に「高島屋 横浜店」および「あべのハルカス店」の2店舗を同日オープンいたします。

これらのオフィシャルポップアップストアは、GREEN×EXPO 2027の開催500日前に合わせて開設し、公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」のグッズをはじめとする公式ライセンス商品の販売はもちろん、GREEN×EXPO 2027の魅力を発信していく拠点として、次の万博への期待を高めてまいります。

今後も、GREEN×EXPO 2027の魅力をより広くお届けできるよう、日本全国へオフィシャルストアを順次展開し、公式ライセンス商品の種類も拡大してまいります。

EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 概要

■ EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア 高島屋 横浜店

開催期間: 2025年11月4日（火）～2025年11月18日（火）

場 所: 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 7F 薔薇のラウンジ

営業時間: 10：00～19：00

■ EXPO 2027 オフィシャルポップアップストア あべのハルカス店

開催期間: 2025年11月4日（火）～2025年11月9日（日）

場 所: 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

あべのハルカス近鉄本店２F ウエルカムガレリア

営業時間: 10：00～20：00

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会IPを統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、2027MLOに協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp