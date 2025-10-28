11月3日（月・祝）開催『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』大会冒頭7試合を「ABEMA」で無料放送決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、日本最高峰の格闘技イベントRIZINが2025年11月3日（月・祝）にGLION ARENA KOBEにて開催する『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』（以下、『RIZIN LANDMARK 12』）を、「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて全試合生中継いたします。

このたび、本大会のオープニングファイト5試合と第2試合までを無料放送することを決定したほか、『RIZIN LANDMARK 12』の出場選手が一同に集う前日公開計量の様子を、11月2日（日）15時より無料生中継いたします。

「ABEMA」では、本大会のオープニングファイト5試合および第1試合（KING陸斗選手 vs. 水野夢斗選手）と、第2試合（トニー・ララミー選手 vs. 山内渉選手）の計7試合を無料配信するほか、出場選手が一堂に会する前日公開計量の模様を、11月2日（日）15時より無料生中継いたします。大会を明日に控え、神戸の地で気合十分な選手たちの様子にご注目ください。

本大会の前売り視聴チケットは、11月2日（日）23時59分までの期間に5,000円（税込）で販売（※1）いたします。また、当日視聴チケットは11月3日（月・祝）0時から11月3日（月・祝）23時59分まで5,500円（税込）、アーカイブ視聴チケットは11月4日（火）0時から11月8日（土）21時まで3,300円（税込）にてそれぞれ販売いたします。

また、本配信チケットをご購入いただいた方全員に、萩原京平 vs. 秋元強真の大会当日写真を使用した「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」（※2）をプレゼントいたします。なお、本大会の視聴チケット販売期間内に、「ABEMA」のプレミアムプラン「ABEMAプレミアム」会員（※3）に新規登録し、本チケットを購入された方には1,100円のキャッシュバックを行うキャンペーンも実施中です。

（キャンペーンページURL：https://abema.tv/lp/cashback-rizin12-20251103）



（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「RIZINカードコレクション 限定WINNERデジタルカード」について本特典はデジタルカードとなります。特典の受け取りには、別途「RIZINカードコレクション」への会員登録が必要です。受け取りに必要なシリアルコードは、2025年11月中に「ABEMA」内のギフトボックスにてお送りいたします。「RIZINカードコレクション」へ会員登録のうえ、お手元のシリアルコードをシリアル特典入力ページ（RIZINカードコレクション内）にご入力ください。配信チケットを購入した１つのABEMA IDに対して1つのコードを配布します。

（※3）月額1,080円（税込）の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。なお、「広告つきABEMAプレミアム」はキャンペーンの対象外となります。

■ABEMA『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE 前日公開計量』 概要

放送時間：11月2日（日） 15時～

放送チャンネル：格闘チャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports2/slots/9EaJeGyPxkJ79Z

■ABEMA PPVで全試合完全生中継 『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 概要

配信日時：2025年11月3日（月・祝）11時30分～ （配信開始11時～）

見逃し配信：2025年11月8日（土）23時59分まで

▼配信チケット購入ページ

https://abema.tv/live-event/fb48553a-ed4e-4b23-81d0-63d00011cb0f

※上記チケット購入ページからは、見逃し配信・追っかけ再生の視聴ができません。

【見逃し配信】専用ページにて見逃し配信・追っかけ再生が利用いただけます。

▼配信チケット 券種

【前売り視聴チケット】 5,000円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年10月10日（金）12時～2025年11月2日（日）23時59分まで

【当日視聴チケット】 5,500円（税込）※アプリ購入では500円の手数料が生じます。

2025年11月3日（月・祝）0時～2025年11月3日（月・祝）23時59分まで

【アーカイブチケット】

3,300円（税込）※アプリ購入では300円の手数料が生じます。

2025年11月4日（火）0時～2025年11月8日（土）21時まで

■『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』 対戦カード

第14試合 萩原京平 vs. 秋元強真

第13試合 女子スーパーアトム級タイトルマッチ／伊澤星花 vs. 大島沙緒里

第12試合 ヴガール・ケラモフ vs. 松嶋こよみ

第11試合 摩嶋一整 vs. 木村柊也

第10試合 ケイト・ロータス vs. イ・ボミ

第9試合 宇佐美正パトリック vs. 桜庭大世

第8試合 中島太一 vs. 後藤丈治

第7試合 貴賢神 vs. MAX吉田

第6試合 金太郎 vs. リ・ユンフォン

第5試合 雑賀“ヤン坊”達也 vs. ヌルハン・ズマガジー

第4試合 鹿志村仁之介 vs. 安井飛馬

第3試合 キ・ウォンビン vs. キャプテン☆アフリカ

第2試合 トニー・ララミー vs. 山内渉

第1試合 KING陸斗 vs. 水野夢斗

OPENING FIGHT／NOEL vs. 海咲イルカ

OPENING FIGHT／赤平大治 vs. 翔磨

OPENING FIGHT／宮川日向 vs. MG眞介

OPENING FIGHT／元氣 vs. 林眞平

OPENING FIGHT／みいちゃんレンジャージム vs. 伊藤菜の花