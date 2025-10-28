【新メニュー】11/1(土)より鶏肉飯(ジーロー飯)販売開始【台湾のソウルフード】

特定非営利活動法人 ここ・からワークスおかやま

無天茶坊(むてんちゃぼう／岡山県玉野市築港1丁目10-10)は、

2025年11月1日(土)より新メニュー「鶏肉飯(ジーロー飯)」の販売を開始しました。

台湾では、“魯肉飯（ルーローハン）”と並んで親しまれている定番料理「鶏肉飯（ジーローハン）」。

家庭でも屋台でもよく食べられる、やさしい味わいのごはんです。

当店では、そんな台湾の味を気軽に楽しめるよう、ジーロー飯を新メニューとしてご用意しました。

しっとりとほぐした鶏むね肉に、鶏の旨みをいかした特製だれを合わせています。

あっさりとしていながら、ほどよいコクと香ばしさが感じられる一品です。

脂っこくないので、食後も軽やか。

「ちょっと軽めに済ませたい」「でもしっかり味わいたい」そんな日におすすめです。

鶏肉は高たんぱく・低脂質で、健康を意識する方にもぴったり。

ほっとする味わいのジーロー飯で、台湾の家庭のぬくもりを感じてみませんか。

鶏肉飯セット 880円(税込)

(サラダ・スープ・漬物・烏龍茶・ミニスイーツ付)

鶏肉飯 480円(税込)

(烏龍茶付)

テイクアウト(530円)でのご提供もございます。

無天茶坊(むてんちゃぼう)とは

NPO法人ここ・からワークスおかやまが運営する台湾のヘルシーで美味しい健康的な食事が楽しめる台湾茶カフェ。厳選した台湾茶を軸に、魯肉飯や台湾スイーツ(パイナップルクッキー、豆花など)、ドリンク(タピオカミルクティーなど)、胡椒餅などをご提供しております。

会社概要

NPO法人ここ・からワークスおかやま

所在地 ： 岡山県玉野市築港1丁目10-10 ウノハウス2F

TEL ：0863-33-1122

HP ： https://cccworks.net/

店舗概要

無天茶坊

所在地 ： 岡山県玉野市築港1丁目10-10

営業時間 ： 11:00 ～ 15:00

定休日 ： 水・木

アクセス ： JR宇野駅から徒歩4分、駐車場20台

TEL ： 0863-33-1155

HP ： https://muten.cccworks.net/

SNS ： https://www.instagram.com/muten_chabou_official/