【新メニュー】11/1(土)より鶏肉飯(ジーロー飯)販売開始【台湾のソウルフード】
無天茶坊(むてんちゃぼう／岡山県玉野市築港1丁目10-10)は、
2025年11月1日(土)より新メニュー「鶏肉飯(ジーロー飯)」の販売を開始しました。
台湾では、“魯肉飯（ルーローハン）”と並んで親しまれている定番料理「鶏肉飯（ジーローハン）」。
家庭でも屋台でもよく食べられる、やさしい味わいのごはんです。
当店では、そんな台湾の味を気軽に楽しめるよう、ジーロー飯を新メニューとしてご用意しました。
しっとりとほぐした鶏むね肉に、鶏の旨みをいかした特製だれを合わせています。
あっさりとしていながら、ほどよいコクと香ばしさが感じられる一品です。
脂っこくないので、食後も軽やか。
「ちょっと軽めに済ませたい」「でもしっかり味わいたい」そんな日におすすめです。
鶏肉は高たんぱく・低脂質で、健康を意識する方にもぴったり。
ほっとする味わいのジーロー飯で、台湾の家庭のぬくもりを感じてみませんか。
鶏肉飯セット 880円(税込)
(サラダ・スープ・漬物・烏龍茶・ミニスイーツ付)
鶏肉飯 480円(税込)
(烏龍茶付)
テイクアウト(530円)でのご提供もございます。
無天茶坊(むてんちゃぼう)とは
NPO法人ここ・からワークスおかやまが運営する台湾のヘルシーで美味しい健康的な食事が楽しめる台湾茶カフェ。厳選した台湾茶を軸に、魯肉飯や台湾スイーツ(パイナップルクッキー、豆花など)、ドリンク(タピオカミルクティーなど)、胡椒餅などをご提供しております。
会社概要
NPO法人ここ・からワークスおかやま
所在地 ： 岡山県玉野市築港1丁目10-10 ウノハウス2F
TEL ：0863-33-1122
HP ： https://cccworks.net/
店舗概要
無天茶坊
所在地 ： 岡山県玉野市築港1丁目10-10
営業時間 ： 11:00 ～ 15:00
定休日 ： 水・木
アクセス ： JR宇野駅から徒歩4分、駐車場20台
TEL ： 0863-33-1155
HP ： https://muten.cccworks.net/
SNS ： https://www.instagram.com/muten_chabou_official/