【新メニュー】11/1(土)より鶏肉飯(ジーロー飯)販売開始【台湾のソウルフード】

特定非営利活動法人　ここ・からワークスおかやま

無天茶坊(むてんちゃぼう／岡山県玉野市築港1丁目10-10)は、


2025年11月1日(土)より新メニュー「鶏肉飯(ジーロー飯)」の販売を開始しました。



台湾では、“魯肉飯（ルーローハン）”と並んで親しまれている定番料理「鶏肉飯（ジーローハン）」。


家庭でも屋台でもよく食べられる、やさしい味わいのごはんです。



当店では、そんな台湾の味を気軽に楽しめるよう、ジーロー飯を新メニューとしてご用意しました。


しっとりとほぐした鶏むね肉に、鶏の旨みをいかした特製だれを合わせています。


あっさりとしていながら、ほどよいコクと香ばしさが感じられる一品です。



脂っこくないので、食後も軽やか。


「ちょっと軽めに済ませたい」「でもしっかり味わいたい」そんな日におすすめです。


鶏肉は高たんぱく・低脂質で、健康を意識する方にもぴったり。



ほっとする味わいのジーロー飯で、台湾の家庭のぬくもりを感じてみませんか。








鶏肉飯セット　880円(税込)


(サラダ・スープ・漬物・烏龍茶・ミニスイーツ付)






鶏肉飯　480円(税込)


(烏龍茶付)





テイクアウト(530円)でのご提供もございます。




無天茶坊(むてんちゃぼう)とは

NPO法人ここ・からワークスおかやまが運営する台湾のヘルシーで美味しい健康的な食事が楽しめる台湾茶カフェ。厳選した台湾茶を軸に、魯肉飯や台湾スイーツ(パイナップルクッキー、豆花など)、ドリンク(タピオカミルクティーなど)、胡椒餅などをご提供しております。



会社概要

NPO法人ここ・からワークスおかやま


所在地　： 岡山県玉野市築港1丁目10-10 ウノハウス2F


TEL ：0863-33-1122


HP　： https://cccworks.net/



店舗概要

無天茶坊


所在地　 ： 岡山県玉野市築港1丁目10-10


営業時間 ： 11:00 ～ 15:00


定休日　 ： 水・木


アクセス ： JR宇野駅から徒歩4分、駐車場20台


TEL ： 0863-33-1155


HP　： https://muten.cccworks.net/


SNS ： https://www.instagram.com/muten_chabou_official/