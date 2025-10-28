株式会社プロロジス

物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（日本本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役会長 兼CEO：山田 御酒）は、同社の関連財団、一般財団法人プロロジス財団（代表理事：谷住 亜紀）が、給付型奨学金「プロロジス 就活応援奨学金」の募集を開始したと発表しました。

「プロロジス 就活応援奨学金」は、児童養護施設から進学し就職を目指す学生を対象とし、2019年の開始以降、今回が5回目の募集となります。返済不要の給付型奨学金であり、児童養護施設から大学、短大、専門学校、高等専門学校に進学し在学中、かつ、2027年春に就職するための就職活動に臨む学生の皆さんの経済的な不安を軽減することで就職活動を支援します。応募締め切りは、2026 年 1月31日です。

■「プロロジス 就活応援奨学金」 募集要項

※ 募集要項詳細については下記をご確認ください。

https://www.prologis.co.jp/sustainability/social-impact/scholarship2026_guidelines

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/151_1_71b7282620791cdad249a34ec6166522.jpg?v=202510290228 ]

プロロジス財団について（https://www.prologis.co.jp/sustainability/social-impact#foundation）

プロロジス財団（代表理事：谷住 亜紀）は、教育、環境、福祉分野への支援を目的に、2019年に設立されました。子ども食堂や児童養護施設への支援をはじめ、非営利団体への助成金提供などの活動を行っています。