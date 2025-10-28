NearMe、AIエージェントを活用したサービスを本格導入

株式会社NearMe

移動に関する課題解決に取り組むソーシャルデザインカンパニーである株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下「ニアミー」）は、AIエージェントを活用したサービスの本格導入を目指して、日本マイクロソフト株式会社（本社：東京都港区、以下「日本マイクロソフト」）と連携を開始します。

概要

ニアミーは、より多くの方々にとって使いやすいサービスであることを目指し、日々、様々な改良を続けています。運行事業者との連携によってサービス提供可能地域の拡大など、ハード面での利便性強化に加えて、お客様がサービスを快適に利用いただくためのソフト面の改善活動として、AI技術の積極的な活用を推進しています。

このたび、AI技術の積極的な活用を体現する取り組みとして、エアポートシャトルなど、ニアミーが提供するサービスの中から、まずは貸切送迎サービスである『貸切ジャンボタクシー』にAIエージェントを活用した予約機能の搭載を始めました。具体的には、AIエージェントを活用し『貸切ジャンボタクシー』サービスを利用するにあたって必要な、日時や使用時間、経路をAIエージェントへ自然なやりとりによって入力するだけでサービスの予約や利用が簡単にできます。

＜AIエージェントによる接客イメージ＞

AIエージェントの今後の展開

日時、人数などの基本情報から、経由地や滞在時間、車両のタイプなど、貸切予約に必要な様々な情報をAIエージェントによるスムーズな接客を通じて獲得していきます。

今後の展開としては、まず、2025年中にニアミーが提供するすべてのサービスの窓口としてAIエージェントの導入を目指していきます。また、『貸切ジャンボタクシー』においては、利用者が入力した運行情報に対して、これまでのサービス提供実績をもとにした、より効率的な運行ルートのご提案や、混雑時間帯を避けられそうな時間のご提案をサービスとして開発していきたいと考えています。さらには、サービス予約者の興味関心を踏まえて、追加で立ち寄る経由地の提案や滞在スポットにおけるお勧めの滞在時間をガイドするなど、予約者の様々なご要望に応じた接客活動ができるAIエージェントを開発し、より効果的な移動体験の提供を目指していきます。

その他にも予約から配車までをすべてAIエージェントが担うことで、運行事業者の業務DXに貢献することなど、ニアミーのサービスに関わる方々に対して役立つAIエージェントを開発・活用していきたいと考えています。

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 コーポレートソリューション事業本部長 小林治郎氏 コメント

モビリティ産業では、ユーザー体験の向上や業務効率化を目的に、直感的で使いやすいAIエージェントへの需要が急速に高まっています。そのような背景から、ニアミーとの連携を決定しました。

マイクロソフトは、今後、AIエージェントが人々の日常により深く浸透し、複雑なプロセスを自然言語で容易に操作できるサービスへと進化していくと考えています。特にニアミーが今回取り組まれた、貸切ジャンボタクシーの予約・配車にAIエージェントが活用することで、ユーザー体験の向上はもちろん、運行事業者の業務効率化にも貢献することを確信しております。モビリティ×AIエージェントの領域において高度な知見と実績を持つニアミーと協業することで、マイクロソフトとしてもAIエージェントの活用範囲を広げ、新たなサービス創出を加速できると期待しています。

株式会社NearMe 代表取締役社長 高原幸一郎 コメント

お客様のご要望に応えるサービスを提供することは、事業者として最低限果たすべき役割であると考えています。ニアミーは、この最低限の役割を果たした上で、ポジティブな想定外をもたらすことで、お客様にとって極上の移動体験を提供したいと考えています。

『自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現する』をミッションとして掲げている私たちにとって、AIエージェントの活用は、サービスを快適に利用することはもちろん、将来的には移動における潜在需要を引き出し、その土地の魅力を多くのお客様に発見してもらうことにもつながります。

加えて、AIエージェントの活用によって、利用者だけではなく、運行を担う事業者にとってもより使いたくなるサービスとなることを目指していきたいと考えています。

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数125万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。

その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。



※1 2025年9月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。



■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中でのシェア乗りサービスなどを展開しています。また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」や、「地域交通DX推進プロジェクトCOMmmmONS（コモンズ）」における「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」において、シェア乗りサービスがそれぞれ採択されました。なお、ニアミーは、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」（主催：一般社団法人日本自動車工業会）の開催期間内に行われた日本最大級のピッチイベント『Pitch Contest & Award』でグランプリを獲得、さらに、100以上の国と地域で予選が開催される世界最大級のスタートアップコンペティション「スタートアップワールドカップ2025」（主催：株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン）東京予選で3位に入賞しました。また、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」で333.8%の収益（売上高）成長を記録し、17位で2年連続の受賞を果たしました。



