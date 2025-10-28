「エアポートシャトル」にて空港へ直行の仮想停留所（NearMe Spot）を設置開始 「駅すぱあと」と連携。

株式会社NearMe

移動に関する社会課題の解決に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原 幸一郎、以下「ニアミー」）は、街の中に設けた仮想停留所（NearMe Spot）から羽田空港へ直行できる「エアポートシャトル」の新たな取り組みを開始します。経路検索サービス「駅すぱあと」を提供する株式会社ヴァル研究所（本社：東京都杉並区、代表取締役：菊池 宗史）と連携を始めます。

赤坂見附駅および笹塚駅と羽田空港を結ぶ2路線で展開し、24時間対応のオンデマンド運行により、前日18時までの予約で希望の時間に合わせてスムーズに移動が可能です。「駅すぱあと」での検索結果にもこの2路線の「エアポートシャトル」が表示されることで、従来の鉄道・バスに加え、より柔軟で快適な移動手段を選べるようになります。

実施背景

近年、都市における空港アクセスは単純な「距離」の問題だけでなく、乗換回数の多さ、早朝・深夜の公共交通サービスの限定運行、大型の荷物やベビーカーを伴う移動時の負担、そして一部路線での減便といった複合的な課題が顕在化しています。とくに乗り換えや移動経路の複雑さは、ビジネスやレジャーで空港を利用する生活者にとってストレスや時間ロスの要因となりがちです。

ニアミーは、こうした移動課題を解決し、移動全体のストレスを軽減することを目的にサービスを展開してきました。今回導入する仮想停留所（NearMe Spot）は、駅や生活圏に最適配置された乗降ポイントとして、物理的な設備を持たずに柔軟に設置できる新しい仕組みです。これにより、乗換を減らし、スーツケースを持ってもスムーズに空港へアクセスできる環境を実現します。さらに、AIによる最適ルート生成を活用したオンデマンド運行によって、効率的な配車と快適な乗車体験を両立。事前予約制により、従来のタクシーやリムジンバスよりもおトクな料金で利用できるのも特長です。

また、経路検索サービス「駅すぱあと」との連携により、検索結果に「エアポートシャトル」が表示され、比較検討のうえで最適な移動手段を選べるようになります。これにより、空港アクセスという特別な移動が、より身近で手軽なものへと進化します。今回の赤坂見附駅・笹塚駅を皮切りに、「あなたの街から羽田へ直行のニアミースポット」が次々と登場していくことで、生活の中に新しい移動の選択肢を生み出していきます。

ニアミーは今後も、交通空白地や路線減便などが進む地域の移動課題に向き合い、地域や生活者に寄り添う持続可能な移動手段の提供を進めてまいります。

運行概要

「駅すぱあと」について

ブランドサイト：https://ekispert.jp/

「駅すぱあと」は、1988年に日本で最初※に発売された経路検索サービスです。以降35年以上にわたり経路検索のパイオニアとして、鉄道・バス・航空・船など、日本全国の公共交通に関する最新の情報と独自のロジックから、公共交通機関を用いた最適経路及び運賃情報を提供しています。プライベートでのお出かけや旅行などでの経路検索をはじめ、ビジネスシーンでの交通費精算や通勤定期代の支給計算などの法人向けサービスとも連携し、12万社以上の取引実績があります。

※公共交通機関の経路検索サービスとしては日本で最初（自社調べ、調査年月：1988年2月）

■企業情報

商号：株式会社ヴァル研究所

代表取締役：菊池 宗史

所在地：東京都杉並区高円寺北2-3-17

設立年月日 ：1976年7月26日

資本金：4,100万円

企業サイト ：https://www.val.co.jp/

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数125万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。

その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。

※1 2025年9月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

会社概要

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中でのシェア乗りサービスなどを展開しています。また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」や、「地域交通DX推進プロジェクトCOMmmmONS（コモンズ）」における「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」において、シェア乗りサービスがそれぞれ採択されました。なお、ニアミーは、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」（主催：一般社団法人日本自動車工業会）の開催期間内に行われた日本最大級のピッチイベント『Pitch Contest & Award』でグランプリを獲得、さらに、100以上の国と地域で予選が開催される世界最大級のスタートアップコンペティション「スタートアップワールドカップ2025」（主催：株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン）東京予選で3位に入賞しました。また、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」で333.8%の収益（売上高）成長を記録し、17位で2年連続の受賞を果たしました。