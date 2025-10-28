国土交通省と連携した「交通空白」解消プロジェクト“リアルタイム相乗りマッチングシステム”を活用した『ミッドナイトシャトル渋谷・三鷹』が開始

株式会社NearMe

移動に関する社会課題の解決に取り組むソーシャルデザインカンパニー、株式会社NearMe（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高原幸一郎、以下「ニアミー」）は、国土交通省が進める「交通空白」解消に向けたパイロット・プロジェクトとして、ニアミーの独自AIを活用した“シェア乗り”の仕組み（リアルタイム相乗りマッチングシステム）を活用した『ミッドナイトシャトル渋谷』『ミッドナイトシャトル三鷹』の運行を開始いたします。『ミッドナイトシャトル渋谷』は11月1日（土）から、『ミッドナイトシャトル三鷹』は10月31日（金）から運行となります。なお、本サービスは、ニアミーの独自AIを用いた仕組みによって、深夜時間帯の移動課題に対応する施策として実施されます。

国土交通省では、全国の「交通空白」解消など地域交通の「リ・デザイン」をさらに加速し、持続可能な地域交通を実現するため、連携・協働を軸とした地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS」（コモンズ）が今年の6月から始動し地域交通の課題解決をデジタル活用により推進しています。

その中で、本プロジェクトは、2025年度に国土交通省が実施する「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」として採択されたものです。独自AIを活用したニアミーの技術が評価され、国土交通省との共同プロジェクトとして推進されてきました。

本プロジェクトは、「交通空白」解消に向けたパイロット・プロジェクトとしても位置付けられており、加速する人口減少・働き手不足の下で、地方創生の基盤である地域交通を守るため、従来の発想を超える持続可能な地域交通の“新しいカタチ”を官民で創出することを目的としています。

現在、日本各地では地域交通を取り巻く環境が大きく変化しており、公共交通機関のドライバー不足の影響で、終バスの運行時間見直しや夜間帯の移動手段が限られるケースが増えています。こうした背景から、地域住民の移動利便性をいかに確保・向上させるかが重要な課題となっています。特に、仕事や会食、イベントなどを終えた後の「終電以降の“あと一駅分”の移動」や、「深夜帯に公共交通が途切れる自宅までの移動」に関するニーズは根強く、タクシーの供給も限られるため、慢性的な“移動の空白時間”が生じています。

ニアミーは、2019年よりタクシーの相乗りで空港と周辺都市を結ぶ「エアポートシャトル」などのサービスを通じ、1台の車両を複数組で共有する「ライドプーリング」による効率的輸送の実現に取り組んできました。本サービスでは、国交省のリアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクトの一環としてニアミーが開発したシステムを用い、深夜帯の移動課題解決に挑みます。

本プロジェクトは、「観光の足」そして「地域の足」を確保するため、また、需要ピーク時に効率的に対応する方法として、既存タクシーの1乗車当たりの人数を増やすことで供給量を増やす「相乗り」の価値を、地方自治体や運行事業者とともに広く伝えていくことを目的としています。

また、従来事前予約中心だったニアミーのシェア乗りサービスをリアルタイムマッチング可能なシステムに進化させることで、「すぐ乗れる」「もっと乗れる」相乗りタクシーを実現します。

この取り組みにより、深夜時間帯の移動を諦めがちだった利用者に新たな選択肢を提供し、駅や周辺エリアから安全・安心に帰宅できる手段を確保することで、地域交通の価値向上にも寄与します。

プロジェクト概要

『ミッドナイトシャトル渋谷』『ミッドナイトシャトル三鷹』は、利用者が終電後も安心して移動できる環境を整え、地域や都心部の夜間交通需要に柔軟に対応するために実施いたします。渋谷エリアでの展開では、夜間需要が集中する駅周辺・繁華街を中心に運行することよって、タクシー不足や混雑による移動ストレス軽減を目的としています。また、三鷹エリアでの展開は、JR三鷹駅を起点として西、北、南の地域にお住まいの方々が終電後でもスムーズに帰宅できる移動手段を提供していきます。

両エリアとも、リアルタイム相乗りマッチングシステムを活用することで、直前予約でも複数の利用者を効率的に1台のタクシーにマッチング。これにより既存タクシー車両の輸送効率を高めつつ、利用者に「すぐ乗れる」「もっと乗れる」快適な移動手段を提供します。予約は専用サイトから可能で、料金は走行距離に応じて事前確定。複数人でのシェア乗りにより、通常のタクシーよりも手頃な価格で移動できます。

『ミッドナイトシャトル渋谷』概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/208_1_8397d7540076a60af06006afbf9c40c7.jpg?v=202510290427 ]

『ミッドナイトシャトル三鷹』概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/208_2_68b8491459155f1db7d2fccc3b332c1e.jpg?v=202510290427 ]

『シェア乗り通知』機能の実装について

ユーザーはニアミーのアプリに予めルートを登録できます。別ユーザーによる予約が予め登録したルートとシェア乗りになる場合は『シェア乗り通知』が届きます。

『シェア乗り通知』をきっかけにより多くのリアルタイムマッチングが起こることを目指しています。

株式会社NearMe 代表取締役社長 高原幸一郎 コメント

このたび、国土交通省のパイロット・プロジェクトとして『ミッドナイトシャトル三鷹』『ミッドナイトシャトル渋谷』の運行を開始できることを大変嬉しく思っております。深夜帯の移動課題に対して、私たちの独自AIを活用したシェア乗りで具体的な解決策を提供できることに、大きな手応えを感じています。

実は、会社員時代、終電を迎えた駅のタクシー乗り場に長蛇の列ができ、なかなかタクシーに乗れず、家に帰るのがさらに遅くなってしまうという体験を日々していました。その課題を解決したいという思いが、NearMeの“シェア乗り”サービスを立ち上げる原点になっています。今回の『ミッドナイトシャトル』は、まさにこの“終電後のリアルな移動のペイン”に向き合った、原点回帰的な取り組みです。こうした経験をする人を少なくし、誰もが安心して移動できる環境をつくることが私たちの目標です。今後も、リアルタイム相乗りの仕組みをさらに進化させてまいります。

COMmmmONS （コモンズ） について

地域交通の領域では、MaaSアプリや配車アプリなど、デジタル技術を活用したモビリティサービスの普及が進む一方、業務モデルやシステムが独自に構築されてきた結果、それぞれのサービスやデータが連携していない「サイロ化」の課題が生じています。

「交通空白」解消に向け交通サービスの品質や生産性の向上が喫緊の課題となるなか、「サイロ化」を打破し、連携・協働を軸とした地域交通のDXを体系的に推進するための新たなアプローチが必要です。

地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ:Code for Mobility Common Society)」は、サービス、データ、マネジメント、ビジネスプロセスの４つの柱でデジタル技術を活用した課題解決のベストプラクティス創出と標準化を一体的に推進し、その横展開を図ることで、社会の共通財産となる技術的アセットを生み出す新たな取組です。

■地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ)」ティザーサイト

https://www.mlit.go.jp/commmmons/

「NearMe」について

「NearMe」は、独自のAIを活用した最適なルーティングで、出発地から目的地までの移動をドアツードアで結ぶタクシーのシェアサービスです。その中でも、空港とその周辺の都市部を結ぶ空港送迎型の『エアポートシャトル』は、2019年8月のサービス開始から、 多くの方にご利用いただき、累計予約人数100万人※1を達成しました。現在は、全国16の空港※2（羽田空港、成田空港、伊丹空港、関西空港、新千歳空港、中部国際空港、福岡空港、那覇空港、旭川空港、帯広空港、青森空港、仙台空港、静岡空港、南紀白浜空港、徳島空港、北九州空港）と、空港周辺の都市部でご利用いただくことができます。対象エリアであれば、出発地となるご自宅から空港、そして空港から最終目的地まで一気通貫でつながるため、公共交通機関の乗り換えがなくなるなど、ストレスフリーな移動体験を提供することができます。また、貸切送迎サービスや、東京都と千葉県全域のゴルフ場と東京都23区内を結ぶゴルフシャトルなど、シチュエーションに応じて様々な移動のニーズに対応するための各種サービスを展開しています。

その他、これまでは公共交通機関のみだとアクセスに課題が残るスポーツ観戦や、観光二次交通の課題解消、高齢者の移動支援サービスのAIデマンドシステムなど、地域が独自に抱える移動課題の解消を目指した様々な実証事業を自治体などと連携して行っています。

※1 2025年1月時点。

※2 旭川空港、帯広空港、仙台空港、静岡空港は貸切送迎サービスのみ。

■日本版ライドシェア/公共ライドシェアに関するお問合せフォーム

https://forms.gle/86crBvCKjcKqaLze9

■アプリ「NearMe」について

会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31733/table/208_3_9e0cd1cf5762f1f9a154a66fba1c69e2.jpg?v=202510290427 ]

会社名 ：株式会社NearMe

所在地 ：東京都中央区日本橋富沢町9-4 THE E.A.S.T.日本橋富沢町

代表者 ：代表取締役 高原幸一郎

設立 ：2017年7月18日

URL ：https://nearme.jp/

移動の「もったいない」を解決し、1人でも多くの人が、自由に移動でき、住みたい街に住み続けられる社会を実現することをミッションに掲げ、まずは、リアルタイムの位置情報を活用して地域活性化に貢献するマッチングプラットフォームになるべく、シェアリングエコノミーのMaaS領域から事業活動をスタート。

2019年8月より空港送迎型のエアポートシャトルを運営し、独自AIを発展させ、ルーティングの最適化技術を確立。この技術を活用し、不特定多数ではなく少人数かつ誰が乗車したか追跡できる方法で活用していただける街中でのシェア乗りサービスなどを展開しています。また、国土交通省が2025年度より取り組む「地域交通DXの推進に向けた相乗りタクシーの活用促進のための実証調査業務」や、「地域交通DX推進プロジェクトCOMmmmONS（コモンズ）」における「リアルタイム相乗りタクシーマッチングシステム開発プロジェクト」において、シェア乗りサービスがそれぞれ採択されました。なお、ニアミーは、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」（主催：一般社団法人日本自動車工業会）の開催期間内に行われた日本最大級のピッチイベント『Pitch Contest & Award』でグランプリを獲得、さらに、100以上の国と地域で予選が開催される世界最大級のスタートアップコンペティション「スタートアップワールドカップ2025」（主催：株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン）東京予選で3位に入賞しました。また、デロイト トーマツ グループが発表したテクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2024 Japan」で333.8%の収益（売上高）成長を記録し、17位で2年連続の受賞を果たしました。