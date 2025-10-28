クラウドWMS「ロジザードZERO」が「SOC2 Type1」報告書を取得

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、SOC2 Type1の報告書を取得したことをお知らせいたします。これは、当社が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」が、情報セキュリティに対する高い基準を満たしていることを示すものです。

SOC2とは

SOC2（System and Organization Controls）とは、米国公認会計士協会（AICPA）で定める『Trustサービス規準』に基づき評価された、保証報告書となります。

カテゴリーには、必須項目である「セキュリティ」と任意項目となる「可用性」「処理の整合性（インテグリティ）」「機密性」「プライバシー」の5つのカテゴリーから構成されており、当社では、「セキュリティ」のカテゴリーを採用しております。

また評価の時点や期間によるType1とType2の2種類の報告書がございます。

Type1レポート

ある特定の日における情報セキュリティに係る内部統制が適切に整備されているかについて評価を受けたレポート

Type2レポート

一定の期間にわたって、情報セキュリティに係る内部統制が適切に整備されかつ有効に運用されているかについて評価を受けたレポート

SOC2 Type1とは

今回のSOC2 Type1認証は、当社が2021年11月に取得した情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）クラウドセキュリティ認証（通称 27017認証）に続き、ロジザードZEROが構築するセキュリティ体制の信頼性をより一層高めた結果となりました。情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）クラウドセキュリティ認証は当社が提供するクラウドサービスロジザードZEROのセキュリティに関するISO規格に則った整備や運用の状況を認定された審査機関が審査する一方、SOC2は米国公認会計士協会（AICPA）が定めたサービス組織のセキュリティ基準（Trust サービス規準）に則って監査法人が検証した保証報告書です。

当社はこの度、以下のスコープ（サービス範囲）に関して2025年9月30日時点で5つのカテゴリーの内の「セキュリティ」に関するSOC2 Type1の報告書を取得しました。引き続きType2の報告書を取得する計画です。

認証取得のスコープ

サービス名称：クラウド型倉庫管理システム「ロジザードZERO」の基本機能

※以下に関しては認証範囲に含みません

拡張機能（ファイル転送やAPIによる他社との連携する機能、カスタマイズ開発された機能）

お客様にとって意味すること

「倉庫業務」と「お客様」を最優先に考える組織であるロジザード株式会社にとって、SOC2報告書の重要性は言うまでもありません。この認証の取得により、私たちの情報セキュリティに関する内部統制が整備されていることを証明しました。

私たちが提供する「ロジザードZERO」は、お客様のシステムとしての情報セキュリティを最重視し、安心してご利用いただける環境を今後も開発・提供してまいります。引き続き、皆さまのご信頼とご支援に心より感謝申し上げます。SOC2 Type1の取得は１つの節目ですが、これはゴールではなくマイルストーンです。Type2の取得に止まらず、私たちは今後もお客様の大切なデータのセキュリティとプライバシーの保護に投資し、プロセスの継続的な改善に取り組んでまいります。

弊社のデータプライバシーとセキュリティへの認証取得について詳しくは、https://www.logizard.co.jp/company/registration/をご覧ください。

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/