DearOne、ファイントゥデイと共に「MarkeZine Day 2025 Retail」に登壇

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、2025年11月11日（火）に開催される「MarkeZine Day 2025 Retail」に登壇します。本講演では、株式会社ファイントゥデイ日本事業部ブランドマーケティング部 ヴァイスプレジデントの益川様をお迎えし、メーカーが抱えるリテールメディアの課題やジレンマや、複数の流通を渡り歩く購買行動に対してどういう戦略でアプローチしていくのか伺います。そしてその先に見えるリテールメディアの未来について、具体的な取り組みと「ARUTANA」での配信事例を交えながら解説します。

■登壇情報

【日時】

2025年11月11日（火）13:40～14:20 （A5講演）

【講演内容】

「日本市場の“構造”から考える、リテールメディアの最適化

～組織の壁を越え、データで共創するメーカーの次の一手～」



多くのメーカーが購買のタイミングでアピールできるリテールメディアの重要性を認識しつつも、そのポテンシャルを最大限に引き出せずにいるのではないでしょうか。本セッションでは、日用品メーカーの最前線を走るファイントゥデイ様にご登壇いただき、メーカーが抱えるリテールメディアの課題やジレンマをお伺いし、複数の流通を渡り歩く購買行動に対してどういう戦略でアプローチしていくのか伺います。そしてその先に見えるリテールメディアの未来について、具体的な取り組みと「ARUTANA」での配信事例を交えながら解説します。

【登壇者】

株式会社ファイントゥデイ

日本事業部ブランドマーケティング部 ヴァイスプレジデント

益川 竜介氏

大衆薬メーカーにて営業・宣伝を経験後、かぜ薬やドリンク剤などのマーケティングを歴任。17年より資生堂にて、ドラッグ商材をメインにスキンケア・メイク・ヘアケア・デオドラントなどのブランドマネジメントに従事し、カテゴリNo1達成の基礎を構築。22年よりファイントゥデイに参画。日本事業部マーケティング責任者として、TSUBAKI、fino、SENKA、unoなどブランド育成と共に組織育成に従事。

株式会社DearOne

執行役員／ビジネス推進部 ゼネラルマネジャー

川村 兼一郎

モバイルコンテンツ企業を経て、2005年よりヤフー株式会社で不動産・メディア・コマース営業を経験。2015年にはKDDIグループSupership株式会社で西日本支社立ち上げ、検索事業GMとして従事。2022年DearOne入社後、「ModuleApps」拡販・カスタマーサクセス、新規事業「ARUTANA」立ち上げ・セールスを推進。2023年よりARUTANA事業責任者。2025年4月より現職。

株式会社DearOne

ビジネス推進部 リーダー

南口 浩輝

2020年Supership株式会社に入社。DSP等の広告セールスとして大手ナショナルクライアントの課題解決に貢献し、ダイレクトから認知まで幅広く担当。2023年よりDearOneに参画し「ARUTANA」のセールスに加え、プロダクト企画・開発・運用にも携わる。現在は製薬・消費財・食品メーカーを中心にリテールメディア活用を支援。

■イベント概要

イベント名：MarkeZine Day 2025 Retail

日 時 ：2025年11月11日（火）10:00～18:25（9:30受付開始/18:10最終受付）

懇親会※参加無料・抽選 18:40～20:00予定

会 場 ：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティ2F

参加費 ：無料（事前登録制）

主 催 ：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部

お申し込みはこちら :https://event.shoeisha.jp/mzday

■「ARUTANA（アルタナ）」について

「ARUTANA」は、リテール企業公式アプリをアドネットワーク化し、横断的に広告配信が可能なリテール公式アプリアドネットワークです。配信先アプリのMAU（Monthly Active Users） は4,250万人*にのぼります。

広告主は「ARUTANA」へ広告出稿するだけで、複数のリテール公式アプリに一斉に広告配信が可能です。リテール公式アプリは75%が店舗内で起動されるという特性上、購買意欲の高い消費者に対して直接訴求することが可能で、高いコンバージョン率、投資対効果が見込めます。

https://www.dearone.io/arutana/

*2025年9月時点

■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。

豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。

さらにユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、CDP、アナリティクス、カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL： https://www.dearone.io/