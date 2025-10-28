タリーズコーヒー×映画『男はつらいよ』 ～寅さんの街・柴又とともに～ 寅さんとのコラボレーションアイテムを数量限定発売

タリーズコーヒージャパン株式会社

タリーズコーヒージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：内山修二）は、松竹株式会社とコラボレーションしたアイテムを「寅さんサミット2025」第二会場にて発売します。

タリーズコーヒーは、今年で11回目を迎える11月1日（土）、2日（日）の「寅さんサミット2025」開催に合わせて、松竹株式会社とのコラボレーションアイテムを会場限定で販売し、柴又の街を皆様と一緒に盛りあげます。2021年から始まり、第5弾となる今年はタリーズコーヒーで愛され続けているマスコット「タリーズミニテディ」が、“啖呵(たんか)スタイルの寅さん”に扮して登場します。今回発売する 「タリーズミニテディ（啖呵寅さん）」 は、「お守り」を身に付けて、「ねじりハチマキ」と「ハリセン」を手に、まるで元気な声が聞こえてきそうな威勢のよい姿のデザインに仕上げました。ボールチェーン付きの手のひらサイズで、カバンやポーチに付けて旅のお供にもおすすめです。ここでしか手に入らない限定アイテムを、この機会にぜひお楽しみください。

「寅さんサミット2025」

イベント詳細：https://torasan-summit.jp/

会場マップ ：https://torasan-summit.jp/map/

＜商品概要＞

「タリーズミニテディ（啖呵寅さん）」

2,600円（税込）

※寅さんサミット期間中は、第二会場のみでの販売となります。

タリーズコーヒー 柴又駅前店での販売はございませんので、ご注意ください。

～寅さんの街、柴又～

柴又は、映画『男はつらいよ』の舞台として知られ、柴又帝釈天や参道の商店街、江戸川の河川敷など、ゆかりのある名所が多く点在しています。柴又駅には“寅さん”デザインの看板や支柱が設置され、駅前には「フーテンの寅像」「見送るさくら像」が街のシンボルとして立ち、今も多くのファンに愛される街です。

タリーズコーヒーではこれからも「地域社会に根ざしたコミュニティーカフェとなる」の理念のもと、地域の活性化に貢献してまいります。

この件に関する一般のお客様からのお問い合わせ先

タリーズコーヒージャパン株式会社お客様相談室

TEL：03-3268-8320 受付時間 月～金曜日 10：00-12：30 ／ 13：30-16：00 （土日祝を除く）

