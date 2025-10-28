『17LIVE×よだかのレコード』による体験型カフェが期間限定オープン！人気Vライバー18名が参加する謎解きコラボVカフェ「ようこそ、イチナナミステリー社へin SHIBUYA」イベント開催決定

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、「17LIVE」で活躍する人気Vライバー18名が参加する謎解きコラボカフェ企画「ようこそ、イチナナミステリー社へin SHIBUYA」を、2026年1月10日（土）から1月11日（日）にかけて、「MAGNET by SHIBUYA109」内のカフェスペース「S-CUBE」にて開催することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、歌、楽器演奏、クリエイター、アニマル、ゲームなど、日々さまざまなジャンルでライバー（ライブ配信者）が配信しています。なかでも、近年はVライバー（バーチャルの姿で配信するライバー）ジャンルにも注力しており、2018年よりスタートしたVライバー事業は今年で7周年を迎えました。これまでもVライバーの配信プロデュースやVライバー限定のキャンペーン施策などを実施し、「17LIVE」で活躍するVライバーの活動をサポートしてまいりました。

これまでVライバーやVTuberをはじめとしたバーチャルカルチャーでは、ライブ配信や動画配信などのオンライン上で、ファンの方との“つながり”や“絆”を育んでまいりました。 一方で「17LIVE」では、ファンとの絆をより深めるために、デジタルだけでなく「リアルの場で同じ時間を共有する体験」へのニーズが高まっている傾向にあると見ており、Vライバーたちが培ってきた“ライブ配信でのファンとの一体感”をリアルイベントでも体験できるようにしたいという想いから、本イベントを企画しました。 数々の体験型謎解きを手がける「よだかのレコード」とのコラボレーションにより、Vライバーとファンが“共に物語を紡ぎ、謎を解く”新しい形のエンターテインメントをお届けします。

謎解きコラボVカフェ「ようこそ、イチナナミステリー社へin SHIBUYA」は、「17LIVE」で活躍するイチナナVライバーと一緒に「ドラマチック謎解き体験」ができるコラボカフェです。2025年7月に開催したアプリ内予選イベントにて、ランキング上位に入賞した18名のVライバーが登場します。チケットは全て食事（会場限定コラボフード、ドリンク、デザート付き）と謎解き体験がセットになっており、食事の際は各時間帯に出演するVライバーたちが順番にテーブルに挨拶に伺います。謎解きイベントは1人でも参加可能となっており、同じテーブルの方と協力して謎を解くことも、お一人で謎を解くこともできます。また、イベント当日はコラボVカフェ会場限定グッズとして、Vライバーの名前が刻まれた「ランダムアクリルネームキーホルダー」を数量限定で販売する予定です。

Vライバーの世界観を存分に楽しむことができる、「ようこそ、イチナナミステリー社へin SHIBUYA」にご注目ください。本イベントの概要は、以下の通りです。

■開催期間

2026年1月10日（土）、1月11日（日）

■スケジュールおよび出演するVライバー（各日共通）

・第1部 受付開始10:30、開場11:00、終了14:00

(出演：月守ルナ、待宵つくし、柊めあり、水沢絃音、鴉羽米丸、蛇塚朱々)

・第2部 受付開始14:00、開場14:30、終了17:30

(出演：白米、灯瀬焔、猫ノ森ましろ、星降緋月、村雨哀、天彩りりぃ)

・第3部 受付時間17:30、開場18:00、終了21:00

(出演：桜空まひろん、ミア=アンベル、神谷綾人、逢坂らぶら、棘蘭姫chan、黒姫くりす)

※スケジュールおよび出演者は、事情により変更となる場合があります

■会場

S-CUBE

住所： 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 7F

■チケット販売ページ

https://livepocket.jp/e/xv4ay

※謎解きコラボVカフェへのご入店にはチケットのご購入が必要となります

■謎解き体験コンテンツ

ドラマチック謎解きゲーム「イチナナミステリー社とナゾの未解決事件」

入社を目指し、Vライバーたちとナゾに挑め！

～STORY～

都会の片隅にひっそりと佇む一室、「イチナナミステリー社」。

そこは数々のナゾを追い、真実を掴んできた探偵たちが集う場所。ある日、あなたのもとに一枚の招待状が届く。

『あなたの知恵と勇気を試したい。真実を見抜く力を持つ者こそ、我らの仲間にふさわしい』

用意された入社試験は、とある未解決事件。だが、君は一人ではない。同じく試験に挑む仲間たち、そして頼もしい先輩社員たちが力を貸してくれる。ナゾに満ちた入社試験が、いま始まる！

■出演するVライバーについて

・桜空まひろん（さくらまひろん）： https://17.live/ja/profile/r/28480052

・白米（はくまい）： https://17.live/ja/profile/r/17494628

・月守ルナ（つきもりるな）： https://17.live/ja/profile/r/25939191

・ミア＝アンベル： https://17.live/ja/profile/r/14448676

・灯瀬焔（ともせほむら）： https://17.live/ja/profile/r/28246534

・待宵つくし（まつよいつくし）： https://17.live/ja/profile/r/28687739

・神谷綾人（かみやあやと）： https://17.live/ja/profile/r/26846944

・柊めあり（ひいらぎめあり）： https://17.live/ja/profile/r/26457123

・猫ノ森ましろ（ねこのもりましろ）： https://17.live/ja/profile/r/4944849

・逢坂らぶら（おおさからぶら）： https://17.live/ja/profile/r/26913864

・星降緋月（ほしふるひづき）： https://17.live/ja/profile/r/28713517

・棘蘭姫chan(いばらひめちゃん)： https://17.live/ja/profile/r/16135986

・水沢絃音（みずさわいと）： https://17.live/ja/profile/r/27898782

・村雨哀(むらさめあい)： https://17.live/ja/profile/r/26002544

・鴉羽米丸（からすばこめまる）： https://17.live/ja/profile/r/26812735

・蛇塚朱々（へびづかすず）： https://17.live/ja/profile/r/27299364

・黒姫くりす（くろひめくりす）： https://17.live/ja/profile/r/26411787

・天彩りりぃ（あまいろりりぃ）： https://17.live/ja/profile/r/26174797

※ビジュアルでの参加（展示のみ）

・志魔マリス（しままりす）： https://17.live/ja/profile/r/26541295

・07（れーな）： https://17.live/ja/profile/r/29080711

■コラボVカフェ会場限定グッズについて

「ランダムアクリルネームキーホルダー」1個1,000円（税込）

※グッズ購入につきましてはキャッシュレス決済のみ対応となります。

現金でのお支払いはできませんので予めご了承ください。

※グッズ購入に関しては受付時（開場30分前）にお申し込みいただき、その場での決済となります。

※グッズ購入にはイベントチケットのご購入が必要です。（ご購入いただいたチケットの該当枠でのみ購入可能です。）

※お一人様、3点までの購入とさせていただきます。

※数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。

※商品の交換・返品は対応できません。予めご了承ください。

■「よだかのレコード」について

リアル謎解きゲームの制作・運営を行い年間100万人以上にドラマチックな謎解き体験を提供しています。有名ゲーム・アニメなどのタイアップも含めた制作実績を多数有し、新宿に3店舗を構える株式会社stampsのバラエティーレーベル名です。

【よだかのレコード公式HP】

https://www.yodaka.info

【よだかのレコード公式X】

https://twitter.com/yodaka_info

