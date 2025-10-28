【ホテルグランヴィア岡山】煌めきの赤×シックな黒が織りなすベリーとショコラでときめく冬のアフタヌーンティー『“Rouge” et “Noir”』 開催

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

ホテルグランヴィア岡山（岡山市北区駅元町1-5、総支配人：卜部 基宏）は、開業30周年を記念し、ホテル最上階のダイニング＆バー「アプローズ」にて、ベリーとショコラのアフタヌーンティー『“Rouge”et“Noir”』を、11月4日（火）から12月26日（金）の平日限定で開催いたします。

煌めきの“赤”×シックな“黒” ベリーとショコラでときめく冬のアフタヌーンティー “Rouge” et “Noir”

開業30周年記念アフタヌーンティー 第6弾となる今回のテーマは「煌めきの“赤”」×「シックで上品な“黒”」。艶やかなベリーの赤と深みある濃厚なショコラの黒が織りなすどこかダークで神秘的な世界観は、カメラのシャッターを誘う、フォトジェニックなひとときを演出します。シェフのおすすめスイーツは、香ばしいパイと甘酸っぱいリンゴをかけ合わせた「リンゴのフィユッテ」、そしてカクテルグラスで提供する見た目にも美しい「チョコレートのパフェ」。アプローズからの心温まる冬の贈り物をお楽しみください。

また、ご来店日の20日前までにご予約いただいた方に、早期ご予約特典としてホテルグランヴィア岡山オリジナルマスコット「晴太」のキーホルダーをプレゼントいたします。

赤と黒の世界観を多層の味わいと食感で表現したセイボリースパイシーな黒のアクセント、真紅のプレートで魅せるコントラスト

グレープフルーツの爽やかな酸味にローズとカシスの香りを重ねたアペリティフ「ミッドナイトブロッサム」で優雅な午後をスタート。続くセイボリーは、酸味とまろやかなコクが調和する「ビーツとヨーグルトのムース ハムのクネル添え」や、海の幸と果実を組み合わせた「カニと苺、グレープフルーツのタルト」。「マッシュルームのソテー “竹炭”のヴィエノワーズ」は赤の世界観にスパイシーなアクセントを添えます。

ベリーとショコラが奏でる、赤と黒のスイーツ世界ベリーの艶やかな酸味とショコラのビターが重なる赤と黒のハーモニー

ベリーの艶やかな酸味とショコラのビターが重なり合うスイーツは、ひと口ごとに香りと食感の層がほどけていくような余韻をお楽しみください。重厚な「ガトーオペラ」や「チョコレートのガトー」、「ブラウニー」でビターの深みを引き立て、「苺のパイ」や「チーズとベリーのガトー」、「パンナコッタとベリーのソース」がベリーの華やぎと甘酸っぱさを鮮やかに描き出します。

キャラメルが優しく香るリンゴのフィユッテサク、しっとり、ジュワッ。キャラメルが香る、冬にとろける幸せパイ

幾重にも重ねられたサクサクのパイ生地に、甘酸っぱいリンゴとキャラメルのほろ苦さを重ねた「リンゴのフィユッテ」は、温かい状態でお席へお持ちいたします。口に運ぶとほんのりとバターのコクが広がり、リンゴの果実の瑞々しさと絶妙に調和します。ひと口ごとに、サク、しっとり、ジュワッと広がる食感のコントラストが心に残るひとときを演出します。冬の季節にぴったりなあったかスイーツをぜひご堪能ください。

グラスで味わう締めのチョコレートパフェローズヒップ＆ハイビスカスのジュレから、濃厚ショコラムースへ。見た目も余韻も満ちるチョコレートパフェ

カクテルグラスで提供する「チョコレートパフェ」は、ローズヒップとハイビスカスのジュレの澄んだ香りと繊細な酸味を入り口に、濃厚なショコラのムースがなめらかな質感と深いコクで全体を包み込みます。香りや味わい、食感の変化をグラスの中で表現した、見た目にも美しい締めのパフェは、最後まで甘さとほどよい酸味を楽しめます。

午後のひとときを彩るドリンクドリンクは全てフリーフローで。ベリーとショコラの世界観を、香りで広げる午後

ドリンクは全てフリーフローで。紅茶は世界中で愛されるMighty Leafから9種のフレーバーティーをご用意。果実、ハーブ、スパイスが奏でる多彩なアロマを、気分に合わせて楽しめます。さらに、コーヒー、カフェオレ、ココアの他、各種ジュースもラインアップし、ベリーとショコラの世界観を一層引き立てます。

■『 “Rouge” et “Noir” ～ベリーとショコラでときめく冬のアフタヌーンティー～』概要

期間：2025年11月4日（火）～12月26日（金）※平日限定

時間：15:00～17:30

店舗：ホテルグランヴィア岡山 19階 ダイニング＆バー「アプローズ」

料金：7,000円（税金・サービス料込）

ホテルグランヴィア岡山オリジナルマスコット「晴太」

＜早期ご予約特典＞

ご来店日の20日前までのご予約で、ホテルグランヴィア岡山オリジナルマスコット「晴太」のキーホルダーをプレゼント（1グループ1つ）

※事前決済10％割引を含め、その他の割引やクーポンとの併用はできません。

※写真はイメージです。

※入荷状況によりメニュー内容や食材の産地等が変更になる場合がございます。ご了承ください。

■ホテルグランヴィア岡山について（https://www.granvia-oka.co.jp/(https://www.granvia-oka.co.jp/)）

ホテルグランヴィア岡山

ホテルグランヴィア岡山は、JR新幹線・在来線「岡山駅」に直結、またバスターミナルも隣接し中国四国エリアの表玄関として、ご宿泊・お食事・宴会・会議・結婚式などさまざまなシチュエーションにて、雨の日でもお客様に濡れずにお越しいただける好立地です。

多彩な客室タイプでゆったりとした空間をご提供。 特に、3名・4名のご家族やグループ向けのファミリールームがあることが 好評をいただいております。

また、ホテル内には、フランス料理・鉄板焼・日本料理のレストランなど思い思いのシチュエーションから選べるレストランがあり、 それぞれに趣向を凝らした空間でテイストフルなひと時をご堪能いただいております。11の多彩なバンケットホールでは、上質なサービス、磨きぬかれたお料理を提供し、格調高い演出でお迎えしております。

JR岡山駅直結の利便性とあわせて、岡山で一番笑顔を集める場所でありたいと考えています。

