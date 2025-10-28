ラウンジモーニングとランチメニューをリニューアル／ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲

三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社

ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲（所在地：福岡市博多区中洲5-6-20、総支配人：永井 透友）では、2025年11月1日（土）より2Fキャンバスラウンジのモーニング・ランチメニューと2Fレストラン「ONO HAKATA-Octo Natura Kyusyu-」のランチメニューをリニューアルいたします。地元福岡生まれのONOグループが手掛ける九州の食材を取り入れたメニューやパティシエが作り上げたデザートを豊富にご用意。お好みに合わせて選べるメニューをぜひお楽しみください。

キャンバスラウンジ モーニング イメージ

キャンバスラウンジのモーニングは、4種から選べるメインディッシュと3種から選べるオーダーメニューにカジュアルブッフェが付いた豊富なラインナップをご用意。ランチメニューでは、お好みに合わせて3種から選べるガレットとパティシエが作り上げた季節のパルフェビジューのセットメニューをお楽しみいただけます。

また同日リニューアルするレストラン「ONO HAKATA-Octo Natura Kyusyu-」のランチメニューに、平日限定の「選べるオードブル＋選べるメイン＋創作カジュアルブッフェ」が追加されました。お好きな組み合せとともに、サラダやスープ・デザートなどのカジュアルブッフェをお楽しみください。

【キャンバスラウンジ モーニングメニュー リニューアル概要】

提供開始：2025年11月1日（土）

提供時間：6:30～12:00（ラストオーダー 11:30）

提供場所：2F キャンバスラウンジ

料 金：2,800円

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/news/1iaoqi1pc_9n/

選べるメインディッシュ

１.プラントベースエッグと大豆のボロネーゼのデュクセルガレット（VEGAN／ヴィーガン）２.海の恵み丼御膳３.熊本県石坂ファーム グリークヨーグルト 季節のフルーツとコムハニー４.ONOフレンチトースト 福岡県純粋はちみつ「ITOHACHI」と純生クリーム

選べるオーダーメニュー

A 今月のスープB ONOフレンチトーストC ドルチェ盛合せ

カジュアルブッフェ

パンやサラダ・ドリンクなどをブッフェスタイルにてお楽しみください。

【キャンバスラウンジ ランチメニュー リニューアル概要】

提供開始：2025年11月1日（土）

提供時間：11:30～15:00（ラストオーダー 14:00）

提供場所：2F キャンバスラウンジ

料 金：2,800円

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/news/cetk-45si4/

セットメニュー

選べるガレット／ドリンク／サラダメランジュール

今月のスープ／季節のパルフェビジュー／コーヒーor和紅茶

■選べるガレット

食事向けの塩味のガレットをはじめ、ヴィーガン対応のガレットや、スイーツとしても楽しめる甘味のガレットなど、3種類のガレットをご提供します。

１.熊本県阿蘇ベーコンと九州産生ハムのガレット マッシュルームとカッテージチーズ

香ばしいベーコンと生ハムの旨みを、マッシュルームの風味とカッテージチーズの優しい酸味が包み込む、塩味の中にまろやかさと深みが広がる風味豊かなガレットです。

２.プラントベースエッグと大豆のボロネーゼのデュクセルガレット

（VEGAN／ヴィーガン）

そば粉の香ばしい生地に、トマトと大豆の旨みが絡む濃厚なボロネーゼ。マッシュルームのデュクセル、プラントベースエッグでまろやかにまとまったヴィーガンの方にもお楽しみいただけるガレットです。

３.季節のフルーツガレット

11月のメニュー例

［いちじく、キウイ、バナナ、ワイルドブルーベリーソース］

季節の果実をふんだんにのせた、唯一のスイーツガレット。11月は、いちじく、キウイ、バナナの自然な甘みと酸味に、ワイルドブルーベリーソースを添えた華やかなガレットです。

■季節のパルフェビジュー

11月のメニュー例

福岡県産巨峰／熊本県石坂ファーム “THEヨーグルト”

ミックスベリー／赤葡萄のジュレ／梨

パルメザンのチュイール／ミルクジェラート

【「ONO HAKATA-Octo Natura Kyusyu-」ランチメニュー リニューアル概要】

提供開始：2025年11月1日（土）

提供時間：11:30～15:00（ラストオーダー 14:00）

提供場所：2F ONO HAKATA-Octo Natura Kyusyu-

料 金：１.Prix-fixe Lunch Buffet（Weekday Only） 2,500円

２.Prix-fixe Lunch Course 2,800円

３.Premium Lunch Course 5,000円

※土日祝日は、上記２.３.のみ展開。

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/news/8gvyif-p32/

１.Prix-fixe Lunch Buffet（Weekday Only）

平日限定の「選べるオードブル＋選べるメイン＋創作カジュアルブッフェ」（2時間制）

８種のオードブルと８種のメインの中から、お好きなメニューをお選びいただけます。サラダやスープ・デザートなどのカジュアルブッフェもお楽しみいただけます。

２.Prix-fixe Lunch Course

「オードブルとメインが選べる全８品のランチコース」

選べるオードブルとメインに加え、ONO HAKATAで人気のアミューズやデザート・ミニャルディーズをコース仕立てでゆっくりとお楽しみいただけます。

３.Premium Lunch Course

「ONO HAKATA人気のメニューを集めたプレミアムなランチコース」

オードブルにはフォアグラ、メインに黒毛和牛、〆には薪薫るシーフードパエリアがお楽しみいただける、内容もボリュームも大満足のご褒美コース。お祝いや記念日にもおすすめです。

メイン例（豚スペアリブの薪焼き）オードブル例（サーモンとマスカルポーネのセビーチェ）オードブル例（イカとオリーブ 8種野菜の冷製トマト煮）

※画像は全てイメージです。

※料金には消費税が含まれます。

※入荷状況によりメニュー内容に変更がある場合がございます。

ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲について

“九州の自然に癒される”がコンセプトのライフスタイルホテル。客室は滞在が癒しに満ちるような温かみのあるデザイン。九州の森をイメージしたルーフトップガーデンをはじめ、リバーサイドの開放感に満ちたテラス席を有するキャンバスラウンジ、大浴場、サウナ等を滞在中自由にご利用いただけます。レストランでは九州各地の食材を薪焼きでご提供します。

所在地：福岡市博多区中洲5-6-20

客室数：255室

館内施設：レストラン、キャンバスラウンジ、大浴場・サウナ、

湯上りラウンジ、バー、ルーフトップガーデン

アクセス：福岡市地下鉄「中洲川端」駅（3番出口） 徒歩約2分

URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/

ロイヤルパークホテルズについて

ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。