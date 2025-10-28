アンケート調査結果や最新事例をふまえて徹底解説　クラブツーリズムが広告オンラインセミナーを開催

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

クラブツーリズム株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：酒井博、以下クラブツーリズム）は、通販・EC業界を中心に支援している広告ダイレクトマーケティング会社の株式会社スタートライズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：清水 宏、以下スタートライズ）と、事業会社・広告会社・印刷会社・制作会社・媒体会社関係者を対象にした広告オンラインセミナーを2025年11月６日(木)15:00～16:00に開催いたします。

クラブツーリズムは1980年の創業以来、60代～70代を中心としたお客様に様々な旅を提供しており、現在、全国に約300万世帯・700万人のアクティブシニアを会員に持っています。

今回の広告オンラインセミナーでは、クラブツーリズムが実施したアンケート調査の結果に基づいた、物価高が続く世の中におけるアクティブシニアの「消費傾向」「ライフスタイル」「旅行」「通販」について、最新の傾向・特徴を解説します。またスタートライズからは「最新広告事例から学ぶシニア向け広告事例」について紹介していただきます。

■広告オンラインセミナー概要

テーマ：拡大するシニアマーケット攻略法

物価高の時代におけるシニアの消費行動と広告に対する行動とは？

日時：2025年11月６日（木）15:00～16:00

開催方法：Web 会議サービス「Zoom」ウェビナー機能を利用

費用：無 料（事前の参加登録が必要）

定員：100 名（予定）

内容：第1部 クラブツーリズム

旅行会社から見た 物価高が続く世の中おけるアクティブシニアの消費傾向

クラブツーリズム広告メニューの紹介（媒体およびその事例について）

第2部 スタートライズ

最新広告事例から学ぶ シニア向け広告事例

参加方法：

１.当日までに下記の URL より事前登録

〔URL〕 https://fama.startrise.jp/seminars/4

２.登録後、当日のZoomウェビナーURLは、後日メールにてご案内いたします。

問合せ先： ctpromotion@club-t.com （担当：岡本）