DVD特別付録号！ 表紙巻頭＆中面計14P・田中美久、沢 美沙樹、三田悠貴、土田優空、弓川いち華のグラビアメイキング動画を44分収録の『FLASH』は、10月28日(火)発売

１.田中美久が『FLASH』表紙＆巻頭に登場 変わらぬ女神感で圧倒！

株式会社光文社「週刊FLASH」10月28日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH田中美久(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中村和孝

アイドルからグラビア、グラビアから女優へと進化し続ける田中美久が10月28日発売の『FLASH』の表紙＆巻頭および中面に登場。ピンクづくしのスタイリングで、透明感あふれる素肌、貫禄すら感じる美貌に目を奪われる豪華14ページとなっている。グラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱している。

【プロフィール】

たなかみく 24歳 2001年9月12日生まれ 熊本県出身 T151 B型 ニックネーム：みくりん 趣味：カラオケ、映画鑑賞 特技：フラフープ 2013年にHKT48の3期生として加入。2023年末に同グループを卒業。放送中ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）で、丸藤萌歌役で出演。11月5日からASTRHYME RECORDSの第一弾楽曲『mote mote(ハート)』が配信開始。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）、『ネタパレ』（フジテレビ系）、配信バラエティ『本日も絶体絶命。』（TikTok、Instagram、YouTube）の準レギュラーを務める。そのほか最新情報は、公式サイト（https://tanakamiku-fc.jp）、公式X（@ miku_monmon3939）、公式Instagram（@ mikumonmon_48）にて

【クレジット】

２.“癒し系グラドル”の新星！土田優空が『FLASH』でマシュマロボディを披露！

土田優空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

次世代癒し系グラドルとして注目を集める土田優空が『FLASH』に登場。無邪気な笑顔と持ち前のマシュマロボディ、迫力満点のバストが魅力のグラビアを披露している。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱。昨年のグラビアデビュー以来、各誌から引っ張りだこの逸材を、写真と動画であわせて堪能してほしい。



【プロフィール】

つちだゆあ 21歳 2004年9月21日生まれ 東京都出身 T155・B90W60H90 2024年9月に「ヤングマガジン」にてグラビアデビュー。その後各誌グラビアに登場するなど活躍。舞台『言葉桜』『GO,JET!GO!GO!vol.2～浮気なJETのパレットキャット～』に出演するなど女優としても活動中。そのほか最新情報は、公式X（@tsuchida_yua）、公式Instagram（＠tsuchidayua_0921）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『君だけの静寂』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！

３.レースクイーン新人賞受賞！「ミスFLASH2023」グランプリの弓川いち華が『FLASH』でキックボクシンググラビアに挑戦

弓川いち華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎中山雅文

「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した弓川いち華が『FLASH』に登場。キックボクシングジムで撮影されたグラビアでは、はつらつとした笑顔にスレンダーなボディを存分に見せつけている。同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱。

【プロフィール】

ゆみかわいちか 29歳 1995年11月30日生まれ 大阪府出身 T165・B85(D)W59H88 アイドルグループ「READY TO KISS」の元メンバー。2023年には「ミスFLASH2023」グランプリ、「2代目シントトロイデンガールズ」に選出された。現在はKNOCK OUTのラウンドガールや、SUPER GTのレースアンバサダーとしても活躍中。今年「レースアンバサダーアワード 2025 ルーキーディヴィジョン」を受賞した。そのほか最新情報は、公式X（@yumikawa_ichika）、公式Instagram（@yumikawa_ichika）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『強がりの素肌』は各電子書店にて発売中！

４.令和のグラビアクイーン・沢 美沙樹が『FLASH』で見せた、圧巻のフレッシュグラマー！

沢 美沙樹(C)光文社/週刊FLASH 写真◎HIROKAZU

ミスマガジン2024でファイナリストに選出され、グラビア界待望の大型新人として注目を集める沢 美沙樹。『FLASH』に登場し、19歳らしいフレッシュさや無邪気さを感じさせつつも、随所に見せる艶やかさも見逃せないグラビアを見せている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱。

【プロフィール】

さわみさき 19歳 2006年10月18日生まれ 東京都出身 T158・B92W60H90 高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出。グラビア界のニューヒロインとして活躍中。そのほか最新情報は、公式X（@misaki_sawa_）、公式Instagram（@misaki_sawasan）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『渚の街まで』がkokode digitalほか各電子書店で発売中

５.“軽トラ女子”にしてGカップグラドル・三田悠貴が『FLASH』で魅せたダイナマイトボディ！

三田悠貴(C)光文社/週刊FLASH 写真◎Nachos

Gカップの圧倒的なプロポーションで人気を博すグラビアアイドル・三田悠貴が『FLASH』に登場。4種類の水着に身を包み、豊満なバストを惜しみなく披露している。放送中の番組『道との遭遇』（CBCテレビ）では、日本中を軽トラで旅するワンコーナーを担当し、“軽トラ女子”としても知られる彼女。インタビューでは、ネットニュースにもなった同番組内での発言について語っている。また、同誌ではグラビア撮影の様子を収録した付録DVDも同梱されている。

【プロフィール】

みたゆうき 27歳 1998年5月7日生まれ 岐阜県出身 T156・B96(G)W59H88 2023年グラビアデビュー。同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。現在バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ）にて「軽トラ女子三田 本州縦断旅」の人気コーナーを担当する。3rd DVD『ミルキー・グラマー』（竹書房）が発売中。そのほか最新情報は、公式X（@mitachan_y）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『Eternal Flame』（光文社）は各電子書店で発売中

６.女優・入来茉里が『FLASH』で見せる圧倒的な美貌と美ボディ！

入来茉里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中の入来茉里が『FLASH』に登場。プールサイドのコテージで、無邪気な笑顔やアンニュイな横顔など、幅広い表現力に裏打ちされたグラビアを披露している。今年35歳を迎え、オトナの麗しさがいっそう光る彼女の姿を目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

いりきまり 35歳 1990年2月16日生まれ 鹿児島県出身 女優として数々の映画、ドラマに出演するほか、『NHK高校講座 地学基礎』にMCとしてレギュラー出演中。そのほか最新情報は、公式X（@mari_iriki）、公式Instagram（@iriki.mari_official）にて

【クレジット】

【デジタル告知】

入来茉里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ入来茉里(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

FLASHデジタル写真集 入来茉里『Be Yourself』、『Be Selfish』（光文社）は各電子書店で発売中

７.SNSフォロワー130万人超えコスプレイヤーいくみが『FLASH』で限界露出！

いくみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎田畑竜三郎

SNS総フォロワー数130万人を超える大人気コスプレイヤー・いくみが『FLASH』に登場。エロスの極致といった惚けた表情や、限界まで露出したバストと美ヒップなど、彼女の覚悟と新境地を感じられる5ページになっている。

【プロフィール】

いくみ 6月11日生まれ 静岡県出身 T155・B83W60H85 学生時代からコスプレを始める。「同人グラビアの女神」としてSNSの総フォロワー数は130万人を超える人気コスプレイヤーとして活躍中。2nd写真集『生身』は白夜書房より発売中。そのほか最新情報は、公式X（＠193iKkyu3）、公式Instagram（＠nomita193）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集は11月18日に発売予定

８.人気アイドルグループ・yosugalaの最年少・未白ちあが『FLASH』で色白ボディを披露！

未白ちあ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明

全国ツアーを成功させたアイドルグループ・yosugalaの最年少メンバー未白ちあが『FLASH』に登場。「世界観が自由すぎてびっくりしました」と彼女も語るように、喫茶店やメルヘンなセットを舞台に、コンセプチュアルなグラビアを披露している。透き通った白い肌と、アンニュイな表情が似合うフォトジェニックな美貌は必見だ。

【プロフィール】

みしろちあ ２月23日生まれ 東京都出身 T160 日比谷公園大音楽堂での3周年記念ライブや、Zeppを含む9カ所での全国ツアーを成功させたアイドルグループ・yosugalaの最年少メンバー。今年グラビアデビューを果たし、活躍の幅を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@chia_ysgl）、公式Instagram（@chia_ysgl）にて



【クレジット】

【デジタル告知】

山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

FLASHデジタル写真集『Daydream』が「kokode digital（ココデジ）」&各電子書店で発売！

９.Gカップグラドル・山田かなが“誘惑する女性上司”を『FLASH』で熱演！

山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

理系の大学を卒業後に会社員などを経て、女優、グラドルとして活躍中の山田かなが『FLASH』に登場。“ラブホテルで部下を誘惑する憧れの女性上司”という設定のもと、どこまでも生々しい表情と艶めかしい肢体に肉薄したグラビアを披露している。

【プロフィール】

やまだかな 30歳 1995年９月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89(G)W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在は女優、グラドルとして活動している。そのほか最新情報は、公式X(@maybe_yamada)、公式Instagram(@maybe.yamada)にて



【クレジット】

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『甘い罠』は各電子書店にて発売中！

