「ポケット感覚」で気軽に持ち歩く！手ぶら派のための「究極のミニバッグ」が登場！
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」
piuno(ピュウノ)を展開する 株式会社リスティック（所在地:横浜市 代表取締役：中塩千春）は、新製品「CONME MINI（コンミーミニ）」を11月29日(土)まで応援購入サービス「Makuake」にて予約販売のプロジェクトを実施中です。
URL：https://www.makuake.com/project/conmemini/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=d2mA1FB-70Q ]
- 【5層構造】3つの収納スペースと2つのクイックポケットを完備。ウエスト＆ボディの2WAY
- 【お財布も不要】現金もカードもそのまま収納！スキミング防止機能搭載で海外旅行も安心！
- 【秘密のポケット】ボトル・傘を必要な時だけ収納できるポケットを搭載。「手ぶら」をとことん追求！
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」収納イメージ
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」着用イメージ
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」5層構造
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」前面と背面のクイックポケット
サッと出しやすくなくさないクリックポケットをバッグフロントと背面に装備。
駐車券やライブチケットなどの収納に最適。背面側はスマホの収納も可能。
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」スマホ専用ポケット
毎日数えきれないほど触れるスマホ。だから直感だけで秒で出し入れ可能な「スマホ専用ポケット」を付けました。手帳型ケースを装着したiPhone17ProMaxも収納可能。
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」メイン収納
メイン収納はこのサイズだから荷物が増えないサイズ感のポケット。
バッグが大きいとついつい荷物が増えがち、長財布もボトルも入らないこの小さな空間に必要なものだけを！
必要十分を叶えるミニマルポケットです。
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」お財布ポケット
財布は持ちたくないけど現金・カードが無いとやっぱり不安。
お買い物もタッチ決済でできる時代。でも、まだまだ現金やカードが必要な機会も多いですよね
なので、バッグの背面に、レジ前でもゴソゴソしない独立したお財布機能を付けました。
お財布スペースは、RFIDブロッキング素材を採用し、クレジットカードやICカードの不正読み取りを防止するスキミング防止機能を搭載したので、海外旅行のお共としてもご活用ください。
手ぶらミニバッグ「CONME MINI」必要な時だけ使えるボトルポケット。
持ち歩きたくないけど、持たなきゃいけないもの。
とことん「手ぶら主義」にこだわり開発したのがこれ！
必要な時だけ引っ張り出して使える秘密のポケットを装備しました。
ボトルはもちろん折りたたみ傘もバッチリ収納可能です。
カラーバリエーション
商品サイズ
サイズ：20×11×7.5(cm)
バッグ本体：275g 付属ベルト重量：75g
※サイズは、図り方また生産ロットにより多少の誤差が生じることもございます。
Makuakeプロジェクトを見る :
https://www.makuake.com/project/conmemini/
■ブランドについて
イタリア語の「più uno」、英語の「plus one」の文字をアレンジしたpiùno(ピュ―ノ)をブランド名にしました。
piùno(ピュウノ)には、日常に溶け込むシンプルなデザインに「あると嬉しい」独自の機能をプラスしたモノづくりを目指すという意味を込めています。
▶Instagram： https://www.instagram.com/piunodesign/
▶公式サイト： https://piuuno.com/
■製品詳細
製品名 ：CONME MINI
販売予定価格：16,400円（税込）
寸法：W20×H11×D7.5(cm)
素材 ：バッグ本体：ポリエステル100%（撥水加工）
裏地 ：ポリエステル100%
部分：ポリエステル、銅、ニッケル
カラー：ブラック、チャコール、アイボリー
容量：1L
バッグ本体重量：275g
（※サイズや重さは、測定方法によって誤差が出る場合がございます）
■Makuakeプロジェクトについて
プロジェクト実施期間：2025/10月25日(土)～11月29日(土)
リターン価格(2025/10/28現在)：
・【早割25%OFF】12,300円(税込)
・【2セット割35%OFF】 21,320円
Makuakeプロジェクトを見る :
https://www.makuake.com/project/conmemini/