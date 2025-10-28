Svelte × Tailwind CSSの「Rabee UI」コンポーネント2種類を新たに追加。グローバルナビゲーションとメニューを提供開始
株式会社Rabee（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上松勇喜）は、Svelte × Tailwind CSSのUIコンポーネント集「Rabee UI」において、UIコンポーネント2種類を新たに公開しました。
今回リリースした2種類も含む全34種類のRabee UIコンポーネントは、以下から確認できます。
Rabee UI 公式ドキュメント :
https://rabeeui.com/docs/components
■ Rabee UIとは
Rabee UIとは、SvelteとTailwind CSSで構築されたUIコンポーネント集であり、カスタマイズを前提とした「コンポーネントの種」です。プロダクトごとに色やフォント、アニメーションなどを自由にカスタマイズすることで、プロダクトらしさを表現するデザインシステムをスピーディーに作り上げます。
Rabee UIの特徴
・Svelte × Tailwind CSSで柔軟にカスタマイズできる
・コンポーネント単位でコピー＆ペーストして導入できる
・ダークモード・ライトモードに対応
・日本語利用を前提としたデザイン
・コードと一致したFigmaデータも公開中
Rabee UI - すべてのコンポーネント
Rabee UI - Badge
■ 2つのコンポーネントを新たに公開
今回、以下2つの新たなUIコンポーネントを追加しました。Global NavigationとMenuの追加により、ナビゲーション関連のUIを素早く、かんたんに実装できるようになりました。
- Global Navigation(https://rabeeui.com/docs/components/globalnavigation)
- Menu(https://rabeeui.com/docs/components/menu)
Global Navigation, Menuの使用例
■ 今後の展望
Rabee UIでは、今後もプロダクト開発を加速させるUIコンポーネントを継続的に追加します。基本的なUIコンポーネントだけでなく、より複雑なレイアウトや、実務で頻出するユースケースにも対応することで、単なるコンポーネント集を超えた開発基盤を目指します。
■ Rabee UIの最新情報
Rabee UIに関する最新情報は以下で公開しています。
Rabee UI 公式ドキュメントサイト
https://rabeeui.com/docs
Rabee UI Figma
https://www.figma.com/community/file/1479376628733075423
Rabee UI Discordコミュニティ
https://discord.com/invite/VjtgZ4dkQa
運営について
会社名：株式会社Rabee
代表者名：上松勇喜
所在地：東京都渋谷区渋谷３丁目２６－２０ 関電不動産渋谷ビル１０F
設立：2018年8月
事業内容：受託開発・自社サービス開発・運用
https://rabee.jp/
株式会社Rabeeは、受託開発と自社サービス開発のノウハウを活かし、効率的なWeb開発を実現するクリエイティブカンパニーです。