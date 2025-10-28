【全10章】「ダイカスト」の基礎知識資料【無料進呈】
株式会社イプロス
BtoB情報検索サイト「イプロス」「イプロスものづくり」を運営する株式会社イプロス（本社：東京都港区）は、「ダイカスト」の知識資料を無料進呈中。
＜もくじ＞
1. ダイカストとは？
2. ダイカスト合金の種類と特徴
3. ダイカストマシンの構造
4. ダイカスト金型
5. ダイカストの製品設計
6. ダイカストの鋳造方案設計
7. ダイカスト金型の設計
8. ダイカストの鋳造工程
9. ダイカストの品質と欠陥
10. 特殊ダイカスト技術
