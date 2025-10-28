毎年人気の VOLCOM ワークウェア コレクションが今年も登場！

ボードライダーズジャパン合同会社

創造性とタフさを併せ持つVOLCOMの定番コレクション「VOLCOM WORKWEAR」 が今年もリリース。毎シーズン人気を集めるこのシリーズは、スケート・サーフ・スノーをルーツに持つVOLCOMならではの機能性×カルチャー性を融合したワークライン。ストリートカルチャーの先駆者VOLCOMが、30年以上にわたるブランドの歴史と経験を結集し、耐久性と機能性を追求したこのラインは、まさにプロフェッショナルたちの新たなパートナーとなっています。

日常とカルチャーをつなぐリアルウェア

ヘビーコットンやウォッシュドデニムなど、耐久性のある素材を採用したVOLCOM WORKWEARは、

「現場でも街でも、スケートシーンでもヘビーに使える」リアルワークウェアとして、多くのユーザーから支持を得ています。

スケートパークや、現場でタフに動く昼も、仲間と過ごす夜も、その両方にフィットするのが、VOLCOMのデザイン哲学。「創造性とハードワークを支えるアイテム」として、今年もさらにアップデートされています。

VOLCOM WORK WEARコレクションはこちら(https://boardriders.co.jp/collections/volcom-collections-workwear)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-Bg6ULGzZQ4 ]

DURABILITY｜耐久性

Nylon 66テクノロジーが、驚異的な強度と耐久性を実現。

擦れや引き裂きにも極めて強く、過酷な環境でもタフに使える仕様。

現場でも、スケートシーンでもハードな動きにしっかり応える。

SUPERIOR STRETCH｜ ストレッチ性能

独自のストレッチ素材が、動きに合わせて柔軟にフィット。

高い復元力を備え、シルエットをキープしながら自由な可動域を確保。

仕事でもライディングでも、制限のない動きをサポート。

DURABLE BUCKLE BUTTON｜ メタルバックルボタン

高耐久のメタルバックルボタンを採用し、

従来のシャンクボタンを凌ぐ強度と長寿命を実現。

ボディと同素材でのバータック補強により、ウェア全体に一体感と信頼性をプラス。

【 VOLCOMとは 】

1991年に誕生したVOLCOMは、スケート・サーフ・スノー・音楽・アートを軸に、「True To This -自分自身に忠実に生きる」精神を原点に持つ。挑戦を恐れず進み続ける人たちと共にプロダクトを開発し、共鳴する仲間たちとカルチャーを築きあげてきました。VOLCOMはこれからも、“自分らしく生きる”その姿勢を支えていきます。

【 お問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL： 0120-32-9190 https://boardriders.co.jp/pages/volcom