株式会社パートナープロップ、株式会社Sazae Japanとパートナー契約を締結

株式会社パートナープロップ株式会社Sazae JapanとPartnerPropのパートナー契約を締結

～国内外の企業に向けたパートナーマーケティング支援を強化～

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム) を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都、代表取締役 CEO：井上 拓海、以下「パートナープロップ」）は、株式会社Sazae Japan（本社：京都府、代表取締役：溝尻 歩、以下「Sazae Japan」）と、パートナープロップが提供するパートナーマーケティングを実現する SaaS 「PartnerProp」のパートナー契約を締結いたしました。

本契約により、Sazae Japanは自社のコンサルティング・ITソリューションサービスに加え、パートナープロップを通じて国内外の企業における代理店・販売パートナー管理のDXを推進してまいります。

背景

近年、SaaSやITソリューションの普及に伴い、多くの企業が販売代理店やパートナー企業を通じた間接販売モデルを拡大しています。その一方で、案件の可視化やインセンティブ設計、パートナープログラムの運用など、多岐にわたる課題が顕在化しています。

目的

パートナープロップとSazae Japanは、今回のパートナー契約を通じて、こうした課題を解決するソリューションをより多くの企業へ届けることを目指します。Sazae Japanの幅広い顧客基盤・コンサルティング力と、パートナープロップの先進的なプラットフォームを掛け合わせることで、企業のパートナーマーケティング活動を強力に支援します。

今後の展開

今後、両社は共同の営業活動・セミナー等を開催し、具体的な活用事例やROIシミュレーションを顧客企業へ紹介していく予定です。

■両社代表のコメント

株式会社パートナープロップ 代表取締役 CEO 井上 拓海

このたびSazae Japan様とパートナー契約を結ぶことで、より多くのお客様にPartnerPropをご利用いただける環境が整ったことを嬉しく思います。

海外のSaaSベンダーが日本に進出する際、鍵となるのは日本の代理店網構築です。事業戦略全般を支援可能なSazae Japan様と、パートナーマーケティングを支援できる弊社の協業によって、クライアントに対して間口の広い支援を提供でき、それは国内外の企業の生産性向上に繋がるとても価値のあることです。

Sazae Japan様の新しいビジネスの柱を作るべく、そして国内外ベンダーのビジネス展開をより一層支援すべく、彼らのパートナーとして力強く協業を推進してまいります。

株式会社Sazae Japan 代表取締役 溝尻 歩 様

PartnerPropを活用することにより、当社の支援対象である日本進出SaaSベンダーに対して、より広範で深みのある価値提供が可能になります。紹介経済やパートナーマーケティングといった次世代の戦略を実践することで、SaaSベンダーのマーケティングを支援し、実績が積み重なることでより話の幅も広がっていきます。

また、PartnerProp連携によりCRMやマーケティング支援とのクロスセルが自然に展開できるため、収益性の向上も期待でき、長期的には利益率向上にもつながります。さらに、国内トップクラスのPRMツールというPartnerPropの信頼性やブランド力により、当社Sazaeの信頼性も高まり、多くのパートナーとの新たな連携機会を創出できます。

私たちSazaeは、この取り組みを通じて「紹介→報酬」という再現性の高いビジネスモデルを確立し、スケーラブルでリスクの少ない収益基盤を築いてまいります。パートナープロップのパートナープログラムによるMDF支援やランクアップなどを活用し、両社にとってより良いエコシステムを創出できることを非常に嬉しく思います。

■株式会社Sazae Japan について

親会社はシドニーを本社とする日本の外資系SaaSのスペシャリスト集団です。Sazaeは、ITコンサルティングやSaaS導入、運用の提供を通じながら、「世界にチャレンジする人&会社をテクノロジーでサポートする」をモットーに、サービス提供しています。また、幅広いITサービスを通じ、クライアントへワンストップサービスを提供することが可能です。

代表者：代表取締役 溝尻 歩

所在地：京都府京都市下京区仏光寺通烏丸東入上柳町 331タカノハスクエア 4F

公式サイト：https://sazae.com.au/ja/home-jp/

■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模35兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM『PartnerProp』とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。

これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。

すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

https://www.itreview.jp/products/partnerprop/reviews

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売

設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上拓海

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式サイト：https://partner-prop.com/