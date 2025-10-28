フクシマガリレイ｜岡山工場へ勝間田小学校を招き工場見学を実施

ガリレイ株式会社

フクシマガリレイ株式会社(本社：大阪市西淀川区、代表取締役社長 福島 豪)は、2025年９月11日(木)に岡山工場にて勝間田小学校の児童を招き、工場見学を実施いたしました。

当日は、勝間田小学校の3年生66名を迎え、業務用冷凍冷蔵庫・製氷機を中心に製造する岡山工場(岡山県勝央町)にて製品紹介や工場見学を行いました。

工場見学では「なぜ氷がへこんでいるのか」や「冷蔵庫はなぜ冷えるのか」といった疑問に答え、実際に冷気の冷たさを体験いただきました。家庭用冷凍庫よりも低い温度の冷気を感じることで、子どもたちの理解を深める機会となりました。

勝間田小学校では社会科の授業で「工場の仕事」「工場で作られているもの」「工場で働く人」について学んでおり、実際の工場見学を通じて学習内容をより深めるため、数ある工場の中から毎年当社岡山工場を選んでいただいています。2018年より今回で４回目の開催となります。

今後も地域コミュニティや自治体と連携し、社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。



■岡山工場担当者のコメント

岡山工場では、地域の皆さまとの交流を何よりも大切に考えています。

「冷蔵庫はどうして冷えるのか？」といった3年生には少し難しい内容も含まれていますが、社員一同で丁寧に説明することで、子どもたちから嬉しい反応をいただき、私たちも元気をもらっています。 将来的に当社で働きたいと思っていただけるよう、魅力ある工場づくりを目指し、今後も取り組みを継続していきます。

■当日の様子

工場見学の様子 業務用冷蔵庫の扉を自動でプレス・成型する設備の説明冷凍原理学習の様子製品説明(製氷機・タテ型冷凍庫・ブラストチラー)

■フクシマガリレイ株式会社 岡山工場

所在地： 岡山県勝田郡勝央町太平台34-1

生産品目：業務用冷凍冷蔵庫、製氷機、ブラストチラー/ショックフリーザー、解凍機器などの厨房機器。受取用ロッカーなどのサービス機器。薬用保冷庫、冷凍冷蔵庫などの医療理化学機器。

＜フクシマガリレイ株式会社 会社概要＞

代表者：代表取締役社長 福島 豪

本社所在地：大阪府大阪市西淀川区竹島2-6-18

資本金：4億円

事業内容：業務用冷凍冷蔵庫、冷凍冷蔵ショーケース、その他冷凍機応用機器の製造・販売・メンテナンス、店舗システム、厨房総合システムの設計・施工

URL：https://www.galilei.co.jp/