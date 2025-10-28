ダイヤゲート池袋で開催される「IKITSUKE BREW」に協力し、太陽＆星空観望会を行います

株式会社サイトロンジャパン

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、2025年10月31日（金）～11月2日（日）にダイヤゲート池袋で開催されるイベント「IKITSUKE BREW」にブース出店し、天体望遠鏡や双眼鏡など光学機器を展示します。さらに日中は太陽観望会、夜に星空観望会を実施、解説員による星空案内も行います。

このイベントでは、西武池袋線の線路をまたぐオフィスビル「ダイヤゲート池袋」の線路上空の公開空地「ダイヤデッキ」を活用し、池袋・西武鉄道沿線の食や文化を発信します。また、「ダイヤデッキ」からは南から西の空が広く見渡せることから、サイトロンジャパンはこのイベントに協力し、太陽＆星空観望会をイベント期間中実施します。あわせて、プラネタリウムやさまざまな観望会で星空解説を行っているベテラン解説員が、世界の星空や神話などのお話をモニターを使って行います。

入門天体望遠鏡「infini（インフィニ ）D50」Hα太陽望遠鏡「フェニックス」

イベント概要

「KITSUKE BREW～ダイヤゲート池袋からつながる、あたらしい行きつけ～」

（入場無料）

開催日時

2025年10月31日（金）17：00～21：00

11月 1日（土）11：00～21：00

11月 2日（日）11：00～21：00

※サイトロンジャパンによる太陽＆星空観望会は、31日 17：00～21：00、1日・2日 12：00～21：00を予定しています。天候不良時は中止です。

会場

ダイヤゲート池袋

星空解説は、各日とも18：30ごろから20分程度のお話を3回行う予定です。天候不良時も実施予定です。

☆星空解説員 31日（金） プラネタリウムプランナー かわいじゅんこさん

11月1日（土）、2日（日） 旅する星空解説員 ササキ ユウタさん

イベントについて詳しくは下記サイトをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000103822.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000103822.html)

株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



https://www.sightron.co.jp