´ÇÈÄ¤ÎÀ½ºî¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÀìÇ°¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¡£³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤·¹©Ë¼ÍÍ ¥­¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥­¥ó¥Èー¥ó¡×Æ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¡£

¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»Ô¾ì¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼ÒToo¡ÊËÜ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-4-7¡¢¼ÒÄ¹¡¿ÀÐ°æ¹äÂÀ¡¢°Ê²¼Too¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤·¹©Ë¼¡ÊËÜ¼Ò¡¿ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¿À±Ìî¾ÈÀ¸¡ËÍÍ¤Î¡¢¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥¥ó¥Èー¥ó¡×Æ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://www.too.com/fun/case/kintone-app/tukusi.html
Too¤Ë¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¶ÈÌ³¥¢¥×¥ê¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Äー¥ë¡Ö¥¥ó¥Èー¥ó¡×¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¼Ô¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤äÀ©ºî»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÆ³Æþ»öÎã¤ÎÀ©ºî¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤Ä¤¯¤·¹©Ë¼ÍÍ¤Ï¡¢°ÂÁ´¿Þ°ÆÉ¸¼±ÈÄ¤ä¹©»öÍÑÊÝ°Âµ¡ºà¡¢°ÂÁ´ÍÑÉÊ¤Î´ë²è¡¢À©ºî¡¢ÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦°ÂÁ´É¸¼±¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë°ÂÁ´É¸¼±¤äÊÝ¸î¶ñÅù¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ´ÇÈÄ¤Î¥«¥¹¥¿¥àÀ½ºî¤ò¼õÃí¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î¤Ë1000·ï¶á¤¤À½ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢±Ä¶È¤ÈÀ©ºîÉôÌç´Ö¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë»æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ø¼¨½ñ¤ò¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢Too¤Î¥¥ó¥Èー¥óÇ§Äê»ñ³Ê¼Ô¤Ë¤è¤ëÈ¼ÁöÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎÀ°Íý¤«¤é¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ìー¥¸¡ÖBox¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Çー¥¿´ÉÍý¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー²þÁ±¤Î²áÄø¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.too.com/fun/case/kintone-app/tukusi.html
¢£Too¤Î¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.too.com/product/kintone-app/
Too¤Î¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ê¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥¢¥×¥ê¤Þ¤Ç¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Ë±è¤Ã¤¿¥¥ó¥Èー¥ó¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¤ò¡¢¥¥ó¥Èー¥óÇ§Äê»ñ³Ê¼Ô¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
