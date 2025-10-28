株式会社XBRAIN

株式会社XBRAIN（本社：兵庫県西宮市、代表取締役：江崎 亮一）は、AIの導入を検討している経営層・管理職の皆様を対象とした、自分の会社にAIをどう導入すればいいのか？

何ができるのか？

なぜ必要なのか？

を経営層の方々へ理解していただく為の生成AIセミナーを開催いたします

お申し込みはこちら！ :https://utage-system.com/r/AYmfZSqRJFrN/register

◼️ 今なぜ、企業で生成AIを導入すべきなのか？



人手不足は加速し、従業員の負担は増える一方。

優秀な人材ほど雑務に追われ、本来注力すべき戦略的な業務が後回しになっていないでしょうか？

インターネット登場以来の革命と言われるAIの進化は、この深刻な経営課題を解決する唯一の鍵です。本セミナーでは、AIを“便利な道具”としてではなく、コストを削減し、新たな利益を生み出す「AI社員」として活用する経営手法を解説。

AIに任せるべき仕事と、人間にしかできない価値ある仕事を明確に切り分ける「人間とAIの業務分担」の考え方を、具体的な成功事例と、衝撃的なライブデモを通じて体感していただきます。

◼️【課題の可視化】あなたの会社の現状は？

「AIは理系の専門家が使うもの」その誤解が、あなたの会社の成長を止めているかもしれません。

◼️ 本セミナーで得られる未来：

AIが社員1人あたり「時間削減」が大きな利益を生み出す

人間とAIの業務分担本セミナーは、以下のような「痛み」や「悩み」を抱える、すべての経営者様に捧げます。- 「DXやAIの重要性は理解しているが、どこから、誰が、どう手をつければいいのかわからない」- 「AI導入に多額の投資はできない。最小限のリスクとコストで、最大のリターンを得る方法が知りたい」(リスキリング助成金活用)- AIの流れが早すぎるが継続して最新情報を学ぶことができるのか？- 「競合がAI活用で先を行く中、傍観しているだけで本当に良いのかと焦りを感じている」- 「バックオフィス業務の負担が大きく、コア業務に集中すべき社員まで疲弊している」- 「営業担当者には、もっと顧客との対話に時間を使ってほしいのに、提案書やメール作成に追われている」

AI導入の価値は、曖昧な「効率化」という言葉では測れません。

本セミナーでは、AI活用によって従業員一人あたり20％～99.5％の時間削減を試算した事例を基に、その具体的な投資対効果を、あなたの会社に置き換えてシミュレーションできるように解説します 。

AIが単純作業や情報収集を24時間365日代行することで、社員は「人間にしかできない仕事」、すなわち顧客との深い関係構築、新しいサービスや企画の創出、組織の未来を創る戦略立案に集中できます。これは、単なる時間・コストの削減ではなく、未来への少額投資です。

◼️ 【ライブデモ】百聞は一見に如かず。

AIの実力をその目で確かめてください。

AI導入後の理想の姿

「本当にそんな事ができるのか？」その疑問に、明日からあなたの会社で再現できるライブデモでお答えします。

・【営業部門】 返信率が劇的に変わる！“心に響く”営業メールをAIが30秒で作成

・【経営企画部門】 競合のWebサイトを丸ごと分析！事業戦略のヒントをAIが自動抽出

・【経理・総務部門】 もう目で確認しない！請求書の差異チェックをAIが一瞬で完了

◼️ なぜ、この講師から学ぶべきなのか？

お申し込みはこちら！ :https://utage-system.com/r/AYmfZSqRJFrN/register（株）XBRAIN 代表取締役 江崎亮一株式会社XBRAIN代表取締役 江崎 亮一

・元大手企業の本部長として経営の視点を知り尽くし、11年連続で全国社長賞を受賞したトップ営業としての現場の視点も併せ持つ、稀有なコンサルタント。

・2023年の独立後、その知見を生成AI活用と掛け合わせ、一部上場企業から個人事業主まで、規模や業種を問わず数々の企業の生産性改革を実現

・現場を知らない評論家ではない、経営者の「痛み」が分かる実践者だからこそ語れる、本当に役立つAI活用法をお伝えします。

・2025年7月 3万人以上在籍する有料AIコミュニティで『業務改革部門』で最優秀賞と全優秀賞の中から最優秀賞のW受賞。

・2025年10月25日 サンテレビ『ネクスト・ジャパン』にて企業でのAI活用を語るインタビュー

◼️ 開催概要

セミナー名： デキる経営者はなぜ、AIに仕事を任せるのか？

日時： 2025年11月30日（日） 10:30～12:00

開催形式： オンライン（Zoom）

参加費： 無料

対象者： 経営者、役員、事業責任者、管理職の方々

お申し込み方法： 以下のURLよりお申し込みください。

（限定80人の枠で開催いたします。限りがございますのでお早めにお申し込みください）

[お申し込みはここをクリック(https://utage-system.com/r/AYmfZSqRJFrN/register)]

お申し込みはこちら :https://utage-system.com/r/AYmfZSqRJFrN/register



主催：

株式会社XBRAINについて

AIという最先端技術を、机上の空論で終わらせない。

私たちは、心理学を応用した営業力強化から、現場の業務フローに即したDXサポートまで、企業の「血肉」となる実践的なコンサルティングを提供しています 。

AIの知識を得た！では終わらせない、徹底した使い方の伴奏支援で即、業務の効率化お役立ていただけます。

※当セミナーは､株式会社XBRAIN・エルリープ株式会社・ジェネラルコンサルティンググループ株式会社の3社共催で実施いたします

会社名： 株式会社 XBRAIN

所在地： 兵庫県西宮市

ウェブサイト： https://xbrain.my.canva.site（PR用のLPサイト）