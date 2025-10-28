世界50万台出荷の実績を誇るメーカーの集大成！ ハイエンドスキャナー「CZUR ET MAX」が「Makuake」にて先行予約販売を開始

株式会社ＥＺＬＩＦＥ

世界で累計50万台以上のオーバーヘッドスキャナーを販売している CZUR TECH CO. LIMITED（本社：香港、代表：Zhou Kang）は、3800万画素のシリーズ史上最高画質を誇るハイエンドスキャナー「CZUR ET MAX（シーザー・イーティー・マックス）」の先行予約販売を、応援購入サービス「Makuake」にて、10月28日（火）11:00 より開始いたしました。先行販売では、最大40％オフの限定価格で製品をお買い求めいただけます。

MakuakeプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/czur_et_max/

美しさと速さを両立したハイエンドスキャナー「CZUR ET MAX」

「CZUR ET MAX」は、シリーズ史上最高画質となる3800万画素、410dpiの高解像度に加え、1ページ１秒(※)でスキャンを完了させる速さを兼ね備えた、ハイエンドスキャナーです。被写体を上から撮影する「オーバーヘッドスキャナー」という形態で、紙の資料、本、写真や立体物まで、スキャナーの下に置くだけで鮮明にデータ化できます。通常は最大A3、両面結合機能を使うことで最大A2サイズまでのスキャンが可能です。

（※）スキャンデータのPCへの取り込み時間を１秒と計算

本のスキャンならお任せ！ 300ページをわずか10分で美しくデータ化

本機が最も得意とするのは本のスキャンです。ページをめくるごとに自動でスキャンをする機能を備えており、300ページの分厚い書籍もわずか10分でスキャンできます。また、本の見開き中央の歪みを自動補正する独自機能も搭載。これまで面倒だった本のスキャンを、高速かつ高品質にこなします。

OCR機能がデータ入力の手間からユーザーを解放

スキャンしたデータから、文字情報を抽出するOCR機能を搭載。紙媒体の資料をWordやExcel、テキスト情報の入ったPDFファイルにして保存することが可能です。この機能は180以上の言語に対応しており、日本語の認識率は90%以上。スキャン後のデータ入力の手間からユーザーを解放します。

個人事業主や中小企業のビジネスを加速する一台

「CZUR ET MAX」の武器は、仕事の加速力。スキャンの美しさ、速さのみならず、仕事の効率化につながる多彩な機能を搭載しています。たとえば、複数枚同時にスキャンしたレシートや領収書を個別のファイルに自動で分割保存できる機能は、個人事業主や、中小企業の経理担当者の方にびったり。電子帳簿保存法が求める解像度もクリアしているので、安心してご利用いただけます。このほかにも、ソフトウェアによるコントラスト・シャープネスの一括編集やスキャンしたデータのファイル名の一括設定機能など、仕事の高速化をもたらす機能を詰め込みました。

書画カメラとしての利用も可能。プレゼンテーションの機会が多い方に最適

「CZUR ET MAX」は、スキャナー以外にも、書画カメラとして利用できます。本機にはHDMI端子が装備されており、ここからプロジェクターに接続すれば、手元の映像をプロジェクターに映すことが可能。PCと接続すれば、オンライン会議でその映像を共有することもできます。書画カメラとしての画質は4Kで、映像は非常に鮮明。プレゼンテーションの機会が多い方や、講師業をなさっている方には特にご活用いただける機能です。

プロジェクトページでは、先行体験者インタビューを公開中！

Makuakeプロジェクトページ(https://www.makuake.com/project/czur_et_max/)では、「CZUR ET MAX」の先行体験者のインタビュー映像を公開中！ 雑誌編集者、大学教員、弁護士といった、各業界の最前線で活躍する方々に、本機を評価していただきました。CZURの従来製品との比較や、初めてオーバーヘッドスキャナーを使用した感想など、皆様の率直な声をご視聴いただけます。

【製品仕様】

製品名 ：CZUR ET MAX（シーザー・イーティー・マックス）

サイズ（縦×横×高さ） ： 375×220×390mm

重量 ： 約1.5kg

色 ： ブラック

センサー ： CMOSセンサー

画素数 ： 3,800万画素

光学解像度： 410dpi

スキャン速度 ： 1秒/1枚または見開き2ページ

カラービット数 ： 24bit

画像ファイル形式： JPG/BMP/PNG/TXT/TIFF

文書ファイル形式： DOCS/XLSX/PDF

対応OS ： Windows 7/8/10/11.32/64-bit、MacOS 10.13以降、Linux

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/czur_et_max/

プロジェクト期間：2025年10月28日（火）11:00～2025年12月23日（火）22:00

※Makuakeプロジェクトでは、最大28～40％オフの特別価格での購入が可能です。

※一般販売予定価格：14,9050円（税込）

CZUR（シーザー）について

2013年に中国・大連にて設立。オーバーヘッドスキャナーのリーディングメーカーとして、次世代スキャン技術の核となるAI画像認識とCMOSセンサーを組み合わせたスマートスキャナーを開発・販売しています。世界でのシリーズ累計出荷台数は50万台を突破、日本国内でも８万台以上を出荷しています。人気の秘訣は、自社工場生産による品質の高さと、日本総代理店のEZLIFE社による質の高いアフターサービス。大手家電量販店（47店舗）でも、製品をお取り扱いいただいています（2025年9月現在）。

【CZURの公式サイト＆SNS】

公式サイト ：https://czur.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/CZUR_JP

Instagram ：https://www.instagram.com/czur_jp/

Facebook ：https://www.facebook.com/CZUR-Japan-2357776667612046

LINE：https://lin.ee/tWcSDzg

【株式会社EZLIFEについて】

CZURの日本総代理店。国内での展示会出展企画やプロモーション、操作マニュアル作成およびカスタマーサービスなどあらゆるサポートをしております。その他さまざまな海外メーカーの販売代理店として、日本市場への参入をトータルに支援しています。

株式会社EZLIFE公式サイト：https://ezlife.co.jp/

【お問合せ先】

日本総代理店：株式会社EZLIFE（イージーライフ）

住所：東京都江東区有明3丁目5番7号ＴＯＣ有明 ウエストタワー12階3号室

メールアドレス：media@ezlife.co.jp

電話番号：03-6426-0064 (代表)

担当：孔