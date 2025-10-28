社内ノウハウを“会社の資産”に ー サイン・ディスプレイ・看板メーカーの株式会社ダイカンが『ドキュパカ！ナレッジAI』の導入を開始

株式会社アルパカ

株式会社アルパカ（大阪市）は、ナレッジ活用ソリューション『ドキュパカ！ナレッジAI』が、株式会社ダイカン（大阪市）に導入されたことをお知らせいたします。ナレッジ活用ソリューション『ドキュパカ！ナレッジAI』は、社内メールに蓄積される質疑応答や判断記録を自動で蓄積・要約・横断検索し、現場知の共有・再利用を可能にします。将来的にはAIチャットボットと連携し、自然な文章で社内ノウハウを検索できる仕組みの実装を予定しています。

背景

社内の質疑応答や判断の経緯が担当者のメールに埋もれやすい。

過去案件の仕様・素材・寸法・安全基準などの判断根拠が探しづらい。

若手から同様の問い合わせが再発し、ベテランへ対応が集中していた。

既存フローを大きく変えずに始め、段階導入で効果を積み上げたい。

『ドキュパカ！ナレッジAI』導入内容

対象情報：社内メールのスレッド（Q&A、判断記録、添付の参照リンク 等）

取り込み：あらかじめ定めたメールアドレスのメールスレッドを『ドキュパカ！ナレッジAI』に蓄積（原本メールは保持）。

AI要約・台帳化：やり取りをAIが読み解き、質問⇄回答の関係や結論・注意点をAIが要約。

検索・共有：案件名／仕様／素材／寸法／担当者／納期目安などで検索可能。権限管理を備え、必要な人に必要な情報を共有。

AIチャットボットとの連携：ChatGPTに質問するようなイメージで、社内ノウハウをチャット検索できる仕組みを予定しています。

参考リンク

株式会社ダイカン：https://www.daikan.ne.jp/

『ドキュパカ！ナレッジAI』問い合わせ： https://al-pa-ca.com/contact/

株式会社ダイカンとは

株式会社ダイカンは、サイン・ディスプレイの企画・開発・製造・販売・施工を一気通貫で手掛ける看板メーカーです。オーダーメイドの屋外サインやLEDサインなど、多様な案件に対応し、設計～製作～施工までの技術と提案力を強みに事業を展開しています。

株式会社ダイカン 公式サイト >> https://www.daikan.ne.jp/

株式会社アルパカ 会社概要

会社名：株式会社アルパカ

所在地：〒533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光2丁目2-18 ハイツ杏301号室

代表者：代表取締役 石垣翔太

設立：2023年

事業内容：『ドキュパカ！』の開発・提供、AI文書管理、業務効率化アプリ、生成AI活用支援、DXコンサルティング

Web：https://al-pa-ca.com/

本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社アルパカ

E-mail：info@al-pa-ca.com

お問い合わせフォーム：https://al-pa-ca.com/contact/